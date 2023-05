J’ai suivi la carrière d’Erling Haaland depuis qu’il est enfant – ce n’est pas surprenant qu’il soit maintenant le meilleur joueur de la Premier League

J’ai joué pour l’équipe nationale norvégienne avec Alf Inge Haaland, et le premier de ses enfants que j’ai vu jouer au football était Astor, le frère aîné d’Erling. Il faisait partie de la même équipe que mon fils lors d’un match de retrouvailles pour leurs pères et il était l’un des talents les plus remarquables, donc ce n’est pas une surprise quand j’ai entendu plus tard que son petit frère pouvait aussi jouer un peu. Cela s’est avéré être un euphémisme.

Lorsqu’il gravissait les échelons du club de sa ville natale, Bryne, les gens disaient que ce garçon était rapide, physique et pouvait marquer des buts. Alfie a rapidement réalisé à quel point Erling était une perspective incroyable et a commencé à tracer soigneusement son chemin. C’est quelque chose que tant de jeunes joueurs de football n’ont pas – quelqu’un qui se soucie vraiment d’eux et de leur développement futur.

Tout d’abord, Alfie a organisé un déménagement à Molde, un grand club norvégien connu pour ses jeunes en progression. Erling s’est rapidement imposé dans l’équipe première et est devenu viral après avoir marqué quatre buts en 21 minutes d’un match de haut vol. Les gens ont commencé à parler de ce prodige norvégien. L’excitation grandissait.

Vient ensuite le Red Bull Salzburg, où Erling a réussi un triplé lors de ses débuts en Ligue des champions à 19 ans et a enchaîné avec des buts lors de ses quatre prochains matches européens. Dans le cadre de mon travail médiatique, j’étais au deuxième match, à Anfield, où Erling a brillé lors d’une défaite 4-3 contre Liverpool. Après le match, j’ai interviewé Virgil van Dijk et l’ai interrogé sur le but d’Erling. Il semblait un peu ennuyé d’être interrogé sur ce gamin norvégien après que son équipe ait gagné – je suppose qu’il n’aimait pas être dominé par quelqu’un de si jeune – mais l’affichage d’Erling méritait plus d’attention.

Lorsqu’il a déménagé au Borussia Dortmund, moins d’un an après ses débuts à Salzbourg, le développement était à nouveau l’objectif principal de l’équipe Haaland. Il est devenu le joueur que nous voyons maintenant, améliorant sa tête et son jeu de hold-up. Sa soif de buts était fantastique.

Après 86 buts en 89 matchs, il était prêt pour son plus gros coup à ce jour. Erling et son équipe ont été très détaillés dans leur analyse de chaque club, mais je n’ai pas été surpris qu’il ait choisi Manchester City. Ils ont coché le plus de cases.

Je n’avais aucun doute qu’Erling se lancerait en Angleterre. Personne, cependant, n’aurait deviné qu’il marquerait autant de buts qu’il en a. Il a surpassé les attentes de tout le monde. Il a joué aux côtés de brillants joueurs à Dortmund, mais ses coéquipiers de City tirent le meilleur parti de lui.

Ses cinq buts dans un match contre le RB Leipzig seraient le point culminant de la plupart des fans mais, pour moi, sa meilleure performance a été contre Arsenal en avril – un match d’une ampleur énorme dans la course au titre. Il n’a marqué qu’une seule fois, mais sa performance globale s’est démarquée : son physique pour appuyer et tenir le ballon ; sa technique en préparant Kevin De Bruyne pour deux buts. Les gens parlent de ses buts – et pourquoi pas vous ? – mais il a montré alors qu’il y a plus dans son jeu. C’est l’un des seuls attaquants que je connaisse qui semble encore plus heureux si un coéquipier marque.

Mérite-t-il de remporter le Ballon d’Or cette année ? Peut-être, mais le Ballon d’Or est un prix politique et il est difficile de voir passé Lionel Messi après le Qatar. Cela ne peut être qu’entre ces deux-là.

J’ai récemment demandé à Alfie ce que cela faisait d’être non seulement un manager, un agent et un mentor pour ce merveilleux joueur, mais aussi son père. Il s’est dit extrêmement fier, non seulement pour les objectifs et les réalisations, mais aussi pour les commentaires qu’il reçoit des gestionnaires. Pep Guardiola a publiquement loué la personnalité d’Erling à plusieurs reprises. C’est un gentil garçon qui soutient ses coéquipiers et veut s’améliorer chaque jour.

Désormais meilleur joueur de Premier League, Erling est déjà parmi les meilleurs du monde, sinon le meilleur. Et ils disent que les joueurs travaillant sous Pep deviennent encore meilleurs lors de leur deuxième saison…