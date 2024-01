J’ai subi une opération angoissante parce que je pensais que devenir une femme me rendrait enfin heureuse… Puis j’ai eu une révélation dévastatrice

Es-tu sûr de vouloir faire ça?’ » a demandé l’anesthésiste de l’hôpital de Charing Cross alors que j’étais allongé sur le chariot, prêt à aller au théâtre, me donnant une dernière chance de reculer.

J’étais un homme d’âge moyen avec une femme et trois enfants, mais j’étais convaincu que j’étais une sorte de femme et j’avais besoin de me faire opérer pour vivre authentiquement comme telle.

« Oui », ai-je répondu, sachant que ce qui allait se produire me changerait à jamais et serait irréversible. ‘Allez-y!’

Et avec ça, il m’a soumis.

Quatre heures plus tard, je suis revenu à moi, mon opération de changement de sexe était terminée. Il s’agit d’une opération majeure et loin d’être sans risque pour une personne par ailleurs en bonne santé, dont les détails ne sont pas pour les délicats.

Le chirurgien avait ouvert mes organes génitaux masculins et les avait réutilisés pour créer un fac-similé esthétique et fonctionnel des organes génitaux féminins.

La peau du scrotum est devenue les lèvres. La cavité nouvellement construite qui est devenue le néo-vagin a ensuite été tapissée de peau de mon pénis avant d’être remplie de coton. L’urètre a été raccourci et repositionné. Le tout a ensuite été recousu avant qu’un pansement compressif soit posé pour maintenir le tout ensemble.

J’avais été prévenu à l’avance que beaucoup de choses pourraient mal tourner. Si les points de suture cédaient, le néo-vagin pourrait prolapsus et être détruit. Il pourrait y avoir des complications dans mon système d’aqueduc, notamment des infections rénales et urinaires, tandis que des gonflements pourraient entraîner des blocages. L’incontinence peut être permanente.

Les nerfs ne parvenaient pas à se connecter dans de nombreux cas, rendant la fonction sexuelle impossible. Un engourdissement permanent n’est pas rare. Il me faudrait au moins quelques semaines avant de pouvoir à nouveau m’asseoir confortablement ou faire pipi normalement sans cathéter.

Ensuite, j’ai dormi pendant des heures et, sous morphine, je ne suis pas sorti de ce lit d’hôpital pendant quatre jours.

Âmes sœurs : le mariage de Debbie (anciennement David) et Stéphanie en 1993

Remarquablement, je pouvais encore sentir mon ancienne anatomie masculine. Mon cerveau n’avait pas encore enregistré que des signaux familiers provenaient désormais de nouveaux endroits.

Pendant les cinq jours suivants, la nouvelle cavité a été emballée et scellée. Ensuite, le coton a été retiré et la dilatation a commencé.

On m’a présenté deux dilatateurs vaginaux, tous deux de 20 cm de long, l’un de 25 mm de diamètre, l’autre de 30 mm. La cavité devait être étirée trois fois par jour dans les semaines suivant l’intervention chirurgicale. Cela ne s’est pas fait sans douleur considérable. Huit ans plus tard, c’est toujours une activité hebdomadaire.

C’est une procédure difficile. De plus, bricoler quelque chose à partir de pièces de rechange ne peut jamais reproduire entièrement l’article authentique.

Malgré cela, les patients font la queue et le NHS paie, à un coût approximatif, pour la chirurgie homme-femme, de 11 000 £ par opération. L’idée reçue est qu’il s’agit d’un traitement nécessaire contre la dysphorie de genre.

Mais après m’être soumis à cette épreuve, je me demande maintenant si c’était la bonne chose à faire. Je crains que la mode actuelle visant à encourager et à faciliter les personnes trans comme moi à apporter des changements fondamentaux à leur corps ne devienne complètement incontrôlable.

Ironiquement, mes doutes – basés sur mon expérience personnelle – ont fait de moi un paria dans le tout-puissant lobby trans.

Je suis un hérétique à leurs yeux parce que je refuse d’être d’accord avec la fiction folle qu’ils tentent d’imposer à la société selon laquelle une femme trans est tout à fait une femme et devrait être traitée comme telle lorsqu’il s’agit d’équipements publics, de prisons, de sport, etc. sur. C’est une erreur et une erreur dangereuse.

Le fait biologique fondamental — et je parle en tant que professeur de sciences — est que nous ne pouvons pas changer le sexe avec lequel nous sommes nés.

Même la forme extrême de transition physique que j’ai traversée – sans parler des années passées à porter des vêtements de femme, à changer mon nom de David à Debbie et à me présenter au monde extérieur comme une femme – n’a pas fait de moi une véritable femme, car dans tous les autres cas, respecte, je reste un homme.

Je suis arrivé à cette conclusion à mes dépens, après de nombreuses années de confusion et de malheur, en essayant de comprendre qui et ce que je suis.

J’étais un garçon, mais certains de mes premiers souvenirs d’enfance sont le fait de vouloir porter des vêtements de fille. J’avais l’habitude de récupérer les collants échelles de ma mère dans la poubelle et de les enfiler en privé. Personne ne pouvait le savoir. J’avais honte.

Soutien mutuel : Stephanie et Debbie aujourd’hui

Je pensais que ces sentiments disparaîtraient avec l’âge, mais ce n’est pas le cas. De plus en plus, je voulais être une fille, mais j’étouffais ces désirs. J’étais comme quelqu’un qui essayait de maintenir un ballon de plage sous l’eau, seulement pour qu’il remonte à la surface. À 14 ans, j’ai commencé à acheter secrètement mes propres vêtements pour femmes.

À l’université, j’ai rencontré Stéphanie, une collègue scientifique, et j’ai été époustouflée par sa beauté et son intelligence. Nous avions de nombreux intérêts communs, notamment le fait d’être tous deux des chrétiens dévoués. Nous nous sommes mariés, avons tous deux suivi une formation d’enseignant et avons eu une fille et deux fils.

Je lui ai dit très tôt que j’avais « un faible pour les vêtements pour femmes », mais c’était maintenant derrière moi. Cependant, je lui ai caché la vraie vérité : ce n’était pas les vêtements de femme qui me captivaient : ce que je voulais, c’était un corps de femme. Et cette envie ne disparaîtrait pas.

En 2008, j’ai atteint mon 40e anniversaire et je me suis félicité d’avoir terminé la première moitié de ma vie sans céder à mes démons intérieurs.

J’étais heureux avec ma famille, mon travail, mes amis. Mais j’avais aussi, grâce à cette nouvelle source d’information qu’Internet, lu suffisamment sur les questions de genre pour savoir que des gens comme moi étaient en transition. J’ai pleuré pour ce que je n’avais pas pu faire.

Au cours de ma cinquième décennie, tout a changé. Le haut débit rapide m’a fait passer du statut de consommateur d’informations publiées par d’autres à celui de quelqu’un qui pouvait participer tout en restant délicieusement anonyme.

Faire des recherches sur Internet sur les questions transgenres, c’était comme entrer dans le Far West. Les forums pour les personnes en transition étaient à un clic de sites Web hautement sexualisés qui vendaient du porno travesti. Je me suis immergé dans cette communauté et je me suis imprégné de la réflexion de groupe. Je n’aspirais plus à être du sexe opposé ; Je pensais que j’étais vraiment du sexe opposé (même si « genre » était le mot préféré).

Selon cette orthodoxie que j’adoptais désormais, j’avais eu le malheur de naître dans le mauvais corps et avec les mauvais organes génitaux. En réalité, j’étais une femme, comme les autres femmes.

J’ai lapé tout ça. En tant que scientifique, j’aurais dû contester ces affirmations, mais c’était le message que je voulais entendre.

«Je crois que je suis vraiment une femme», déclarais-je à des amis proches dans le monde réel, désirant la même affirmation que celle que j’ai reçue en ligne. S’ils contestaient ce que je disais, je me débattrais pour obtenir des explications cohérentes, puis je rejetterais leurs arguments.

Sans surprise, je suis devenu de plus en plus malade mentalement. Non pas que je l’ai vu de cette façon. En ce qui me concerne, il n’y avait rien de mal chez moi ; le problème, c’était tout le monde.

DEBBIE HAYTON : Je crains que la mode actuelle visant à encourager et à faciliter les personnes trans comme moi à apporter des changements fondamentaux à leur corps ne devienne complètement incontrôlable (image de stock)

J’ai été fasciné par les histoires de transition sur Internet. Les gens comme moi – ingénieurs, médecins, enseignants – devenaient eux-mêmes, du moins c’est ce qu’ils m’ont assuré. Oui, il y avait des problèmes, mais ils pouvaient être gérés. Les photos avant et après montraient la magie de la transition de genre, et si elles pouvaient le faire, moi aussi. La transition est devenue mon impératif.

Cela a été renforcé par des histoires sombres sur d’autres qui n’avaient pas fait la transition et étaient devenus de plus en plus dysfonctionnels, voire pire. Le message était clair : faites la transition ou devenez fou et mourez. En fin de compte, j’ai fait la transition pour protéger ma santé mentale.

J’ai commencé par une transition sociale, en faisant mon coming-out auprès de mes collègues seniors de l’école, en laissant mes cheveux longs, en payant un cours d’épilation du visage, en discutant de tout cela avec un psychiatre spécialisé.

Puis, à la fin du trimestre de Noël 2012, je suis rentré de l’école en tant que « Monsieur » et je suis revenu en janvier en tant que « Miss » – en jupe, les cheveux sous les épaules, portant des bijoux.

Après quelques jours nerveux, tout s’est calmé et j’ai simplement continué mon travail comme avant, ma confiance en moi grandissant, tout comme mes compétences en matière d’habillement et de maquillage. Mon objectif était de passer pour une femme et de ne pas être considérée comme trans. Dans l’ensemble, personne ne semblait le remarquer ou s’en soucier.

Bien sûr, mes propres enfants l’ont fait. À la maison, j’étais toujours « papa » pour eux, à leur demande. Quand je leur ai dit que j’étais en transition, ils ont été choqués, blessés et bouleversés. Pour eux, il n’y avait aucun bénéfice, seulement des complications, des difficultés et un sentiment de perte. Cependant, j’ai ressenti un sentiment de libération – et j’avais hâte de passer à l’étape suivante et à mon rendez-vous avec le chirurgien et son scalpel à l’hôpital de Charing Cross.

J’ai eu de la chance. Après l’opération, mes problèmes étaient transitoires. La menuiserie a résisté, la plomberie a fonctionné et la sensation sexuelle est revenue au bout d’environ six mois. Ensuite, ce fut la rentrée scolaire et ma vie, heureuse de ma réincarnation, certaine d’avoir fait la bonne chose.

En plus de mon travail scolaire, j’étais militant syndical — au sein de l’exécutif national du syndicat des enseignants, le NASUWT, et également au sein du comité LGBT+ du TUC.

À ce titre, peu après mon opération, j’assistais à une réunion sur les droits des transgenres lorsqu’un membre de l’auditoire a contesté l’orthodoxie, soulignant les « implications très graves pour les femmes et leur sécurité » si quelqu’un pouvait prétendre être d’un sexe différent sur la scène. base d’une auto-déclaration.

En entendant cela, je me suis arrêté et j’ai réfléchi, et je suis devenu de plus en plus préoccupé par le fait que l’auto-déclaration était une très mauvaise idée après tout.

DEBBIE HAYTON : J’ai été fascinée par les histoires de transition sur Internet. Les gens comme moi – ingénieurs, médecins, enseignants – devenaient eux-mêmes, du moins c’est ce qu’ils m’ont assuré (image de stock)

Pourtant, l’influence des militants trans était si grande que des initiatives ont été prises au sein du gouvernement pour mettre à jour la loi sur la reconnaissance du genre et consacrer le principe de l’auto-déclaration de genre à la place de l’actuel processus médicalisé et quasi-judiciaire impliquant des médecins et des avocats.

Ce serait un désastre total. J’ai commencé à comprendre que permettre à chacun de choisir simplement son sexe – et, en fait, son sexe légal – rendait…