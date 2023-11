J’ai subi un test de mutation du gène BRCA2 à 23 ans. Je suis heureux de l’avoir fait.

L’auteur et sa maman. Mélissa Wells/Initié

Après un diagnostic de cancer du sein et une autre frayeur, ma mère a testé la mutation du gène BRCA2.

Sachant que cela pourrait être héréditaire, j’ai décidé de me faire tester à 23 ans pour voir si j’étais également porteur de la mutation.

Les résultats de mes tests étaient négatifs et le fait d’être proactif concernant ma santé m’a permis de me sentir plus autonome.

J’avais 18 ans lorsque ma mère a reçu un diagnostic de cancer du sein. Cela a modifié le parcours de ma deuxième année à l’université et a changé la façon dont je considérais ma mère, que je pensais naïvement être à l’abri de tout danger.

Elle savait que le cancer du sein avait touché d’autres femmes de sa famille, alors elle s’est assurée de bénéficier de soins préventifs. Ce sont ses mammographies et examens réguliers qui l’ont détecté suffisamment tôt pour qu’elle puisse subir une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur avant qu’elle ne se propage.

Mais moins de cinq ans plus tard, elle a eu une autre frayeur. Les médecins ont découvert une autre masse lors d’un examen de routine, et cela ressemblait à du déjà vu. Il y a un 7 % à 11 % de chances de récidive du cancer du sein dans les cinq ans suivant un premier diagnostic, mais heureusement, la masse était bénigne.

Pourtant, je me suis inquiété de ce que sa santé signifiait pour moi : mon médecin me recommanderait-il de subir les mêmes examens fréquents, juste au cas où ? Mon propre risque de cancer du sein était-il élevé compte tenu de mes antécédents familiaux ? Devais-je prendre des mesures préventives ?

Le médecin de ma mère lui a recommandé de se faire tester pour les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2.

Tout le monde possède les gènes BRCA1 et BRCA2. Ils fonctionnent comme des suppresseurs de tumeurs essentiels à la capacité de notre corps à combattre le cancer. Cependant, une mutation de ces gènes peut être héréditaire et entraîner un risque accru de cancer du sein et des ovaires.

Le test positif de ma mère pour la mutation du gène BRCA2 a été aussi écrasant que soulageant. C’était écrasant car cela prouvait que la mutation était transmise dans la famille et que je courais également un risque accru, mais c’était un soulagement pour ma mère d’avoir plus d’informations pour lui permettre de défendre sa propre santé et de prendre en charge la prochaine. mesures pour protéger son avenir.

Son choix a été de prendre des mesures préventives, tout comme Angelina Jolie a fait. Ma mère a subi une hystérectomie complète l’année dernière par mesure de précaution contre le cancer de l’ovaire, et elle envisage de subir ensuite une double mastectomie prophylactique pour éliminer le risque de récidive du cancer du sein. Je peux facilement dire qu’elle est la personne la plus courageuse que je connaisse.

J’ai décidé de me faire tester pour la mutation du gène BRCA2 à 23 ans.

Mais ensuite les médecins se sont tournés vers moi, ma sœur et mes cousins. Nous pourrions nous faire tester, disaient-ils, et les résultats pourraient nous fournir des informations sur notre santé.

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, on estime qu’une femme sur 500 aux États-Unis présente une mutation BRCA1 ou BRCA2. Comme ma mère était porteuse d’une mutation, j’avais 50 % de chances d’avoir la même.

Pour moi, la réponse à la question de savoir si je devais me faire tester a été immédiate. Je voulais autant d’informations que possible. Mes cousins, qui ont à peu près mon âge, ont choisi de ne pas se faire tester, trouvant plutôt du réconfort dans l’inconnu. Je respecte également ce choix.

Le test était si simple que je pouvais le faire à la maison et mon assurance en couvrait le coût. Mon équipe de médecins, dont un généticien et mon médecin traitant, m’a envoyé les instructions. J’ai simplement fait un prélèvement de joue et un test de salive. D’autres choisissent de faire une prise de sang.

C’était étrange que cela soit aussi simple – que toute cette accumulation d’émotions ait abouti à un peu de salive et un coton-tige. Mais l’envoyer a apporté tellement de soulagement.

Connaissant les probabilités, j’ai de la chance que mes résultats soient négatifs

Parce que les chances étaient de 50-50 et que deux autres membres de ma famille immédiate ont été testés positifs, ce fut une surprise lorsque mes résultats se sont révélés négatifs pour les mutations BRCA1 et BRCA2.

Un test négatif ne signifie pas que mon risque de développer un cancer du sein ou de l’ovaire est minime, voire nul – c’est un mythe – mais cela signifie que ma perception de ma santé a changé pour le mieux. En fin de compte, des résultats négatifs au test de mutation BRCA diminuent le risque global, mais cela n’annule pas le fait que j’ai un risque accru de cancer du sein en raison de mes antécédents familiaux. Cela dit, avoir toutes ces informations me permet de me sentir plus équipé tout en continuant à être proactif avec ma santé.

Lorsque mes médecins me le recommandent, ce qui peut être plus tôt que prévu en fonction de mes facteurs de risque uniques, je passerai des mammographies annuelles. Je rechercherai toujours tout signe de bosses ou d’autres anomalies. Je resterai également au courant des dépistages du cancer de l’ovaire chaque année.

J’ai également l’intention de faire comme ma mère : je serai mon propre défenseur et je prendrai tout avec sérénité.

Pour moi, le plus dur était de ne pas savoir. Mais j’ai surmonté cette partie et je peux désormais être proactif face à tout ce qui m’arrive.