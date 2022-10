J’ai subi d’horribles brûlures lors de l’explosion d’un radiateur de pub – maintenant j’ai trop peur de quitter ma maison et je suis paralysé par l’anxiété

Une maman qui a subi d’horribles brûlures lors de l’explosion d’un radiateur de pub a déclaré qu’elle avait encore trop peur pour quitter sa maison un an plus tard.

April Charlesworth, 29 ans, profitait d’une visite d’anniversaire dans son local avec sa cousine Ashleigh, 28 ans, lorsqu’un homme a jeté de l’éthanol sur le brûleur en avril 2021.

April Charlesworth photographiée avant son horrible incident de brûlures Crédit : mediadrumimages/@appleecx

April a été gravement brûlé lorsqu’un ami a versé de l’éthanol sur un radiateur de table pour le faire étincelle au pub en avril 2021 Crédit : mediadrumimages/@appleecx

Plus d’un an plus tard, elle a toujours peur de quitter la maison Crédit : mediadrumimages/@appleecx

Les deux femmes ont été englouties par les flammes, subissant d’horribles blessures au visage.

Et malgré la guérison de son corps, elle a révélé qu’elle avait toujours peur de quitter sa maison.

Elle a expliqué : “Avant l’incident, j’étais contente de sortir tout le temps, j’étais un peu fêtarde.

“Maintenant, je ne peux rien imaginer de pire, je n’aime pas sortir, je préfère rester à la maison avec mon petit garçon.

«Je suis juste plus anxieux à propos de tout et j’ai une très mauvaise paranoïa.

« Je ne peux pas sortir toute seule et j’ai l’impression que tous ceux que je vois dans la rue sont là pour me rattraper.

“Je sais que ce n’est pas vrai, et ce qui s’est passé était un événement anormal, mais je ne peux pas arrêter l’anxiété.”

April doit porter des vêtements de compression sur son visage et sa poitrine 23 heures par jour et subir une intervention chirurgicale au laser toutes les six semaines pour ses cicatrices après l’incident d’horreur.

Elle a expliqué: «J’étais au pub avec mes amis quand quelqu’un a versé de l’éthanol sur un radiateur de table.

“Le feu a soudainement bondi et m’a consumé, ainsi qu’un autre ami assis juste à côté de moi.

«Je me souviens qu’après l’incident, j’étais vraiment confus quant à ce qui se passait, ma chemise était brûlée, alors je me promenais dans le pub les seins nus.

“Je n’avais pas réalisé l’étendue de mes blessures, j’ai refusé d’aller à l’hôpital, je voulais juste rentrer chez moi et voir mon fils.”

April a été transportée d’urgence à l’hôpital après l’incident et placée dans un coma artificiel pendant quatre jours.

Elle a des brûlures au troisième degré sur sept pour cent de son corps, y compris son visage, sa poitrine et ses mains et a passé quatre semaines dans des bandages à l’hôpital après l’incident.

Elle a déclaré: «Ils se grattent et me démangent et je peux à peine respirer, mais le gonflement et la rougeur de ma poitrine ont déjà diminué et ils sont extrêmement utiles.

«J’ai un masque en plastique que je porte sur le visage avec des trous dans les yeux, le nez et la bouche.

“Je dors aussi avec le masque de compression, c’était extrêmement inconfortable et suffocant, pour commencer. Je pouvais à peine respirer et je ne dormais que deux ou trois heures certaines nuits.

“Je dois faire modifier le masque tous les deux mois car le gonflement et les cicatrices sur mon visage changent et il cesse de s’adapter correctement.”