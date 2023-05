J’ai subi des blessures de type lutte d’horreur pendant les ébats, déclare la star du porno Adriana Chechik alors qu’elle dévoile des secrets de l’industrie

La légende du PORN Adriana Chechik a révélé les blessures traumatiques qu’elle a subies lors du tournage de ses films classés X.

En comparant les blessures à la « lutte », Adriana a parlé dans un épisode d’un podcast de ses blessures à la colonne vertébrale et au cerveau.

Adriana a révélé les horribles blessures qu’elle a subies au fil des ans Crédit : Instagram/bratnasty69

Elle a remporté des prix pour ses performances devant la caméra Crédit : Getty Images – Getty

Elle a affirmé: « J’ai un cou vraiment foutu maintenant. J’ai un nerf pincé et mes C6 et 7 [parts of the spine] sont hors de propos.

« J’ai l’impression que c’est juste une lutte plus sexy. »

La star du porno a déclaré qu’elle avait également subi une hernie discale et que son tronc cérébral serait sorti de sa prise.

Malgré ses blessures, elle a participé à une orgie sauvage – même si son médecin l’a déconseillée.

Elle a dit: « Il était comme, ‘Pouvez-vous s’il vous plaît juste attendre un an pour cela? Pouvez-vous laisser votre corps guérir de manière appropriée? » Et j’étais comme, ‘Non, je dois le faire.’ Il m’a dit : ‘S’il te plait, traite-toi bien !’ »

Ce n’est pas la première fois qu’elle se blesse au dos – en 2022, elle s’est cassé le dos à la TwitchCon.

Dans un clip vidéo, Chechik a été vue en train de se jeter dans une fosse à mousse et a été filmée.

Chechik a tweeté: « Eh bien, je me suis cassé le dos à deux endroits et je me fais opérer pour mettre une tige de mètre de soutien aujourd’hui. Envoyez votre soutien. Quand il pleut, il pleut à verse et je sens vraiment la pluie en ce moment. »

Les gens s’inquiétaient pour son dos et son processus de rétablissement global.

« C’est triste d’entendre ça. Guéris bientôt », a répondu une personne à son tweet.

Une autre personne a dit: « Putain de merde, Adriana, c’est horrible, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin vers la guérison, j’ai vu ce clip, ce n’est en aucun cas de votre faute. »

Jake chanceuxson amie, a répondu au tweet de Chechik : « Probablement la chose la plus douloureuse que j’ai vue depuis un moment.

La semaine dernière, elle a révélé qu’elle avait été forcée de payer 800 000 £ après n’avoir pas payé ses impôts pendant six ans.

Certains des fans d’Adriana ont été choqués par son aveu – et certains n’étaient pas sympathiques.

L’un d’eux a dit : « Sommes-nous censés vous féliciter d’avoir payé vos impôts comme tout le monde le fait ?! ? »

Mais d’autres ont félicité Adriana pour son honnêteté.

L’un d’eux a dit: « J’aime à quel point elle est terre-à-terre. »

Elle a commencé sa carrière en 2013 après avoir grandi dans des foyers d’accueil Crédit : Instagram/bratnasty69