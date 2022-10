J’ai strictement ouvert les yeux sur l’âgisme et le sexisme – mais j’avais fièrement les jambes écartées pour le danseur de toyboy, 27 ans, dit Kaye Adams, 59 ans

La star de LOOSE Women, Kaye Adams, a déclaré que Strictly Come Dancing lui avait ouvert les yeux sur “l’âgisme et le sexisme” contre les femmes à la télévision.

La femme de 59 ans a subi une cruelle pêche à la traîne après avoir joué devant plus de huit millions de personnes avant de perdre lors de la première danse.

Kaye Adams et son partenaire de danse Kai Widdrington

Shirley Ballas a été accusée de flirter et de favoriser les célébrités masculines

Mais la provocante Kaye dit qu’elle est fière de ce qu’elle a accompli – avoir levé les jambes en l’air alors qu’elle dansait avec un professionnel de 32 ans son cadet.

Réagissant à la juge en chef Shirley Ballas, 62 ans, critiquée pour avoir “flirté et favorisé” de jeunes célébrités masculines, la présentatrice de Loose Women Kaye, 59 ans, affirme que “l’âgisme et le sexisme” sont à l’origine des accusations portées contre Shirley.

Elle a détaillé sa propre expérience dans l’émission – admettant que ses yeux avaient été ouverts sur le contrecoup des femmes plus âgées à la télévision.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Kaye – qui était en partenariat avec le pro Kai Widdrington = a déclaré : « Je suis désespérément désolé que Shirley ait été soumise à certains des commentaires qu’elle a cette semaine.

“C’est ignoble et injustifié. Elle est extrêmement talentueuse et hautement qualifiée pour ce travail.

« Pourquoi faisons-nous de l’âge un facteur ici ? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pourriez aimer ou non un individu et c’est parfaitement valable. Le fait qu’ils aient vécu jusqu’à ce point de leur vie – pourquoi utilisons-nous cela contre les gens ?

“Même le mot ‘coquin’. Essayons-nous de suggérer qu’elle vient sur eux? C’est clairement ridicule.

« Shirley est une femme très dynamique, très attirante, très extravertie avec une personnalité extravertie. Elle est juste elle. Shirley est juste Shirley. Elle ne devrait pas avoir à s’excuser pour cela sur la base de son âge – ni aucun d’entre nous.





“Nous allons juste chasser les gens de la vie publique.”

Kaye était la candidate la plus âgée de cette série avec aucune expérience en danse.





Elle s’est inscrite avant son 60e anniversaire pour prouver qu’elle pouvait sortir de sa zone de confort et danser devant 8 millions de personnes à la télévision en direct.

Mais ses yeux se sont ouverts sur la misogynie visant les stars de la BBC après avoir lu des commentaires en ligne.

Elle déclare : « Je ne me suis jamais considérée comme étant du mauvais côté de l’âgisme ou du sexisme – je n’ai jamais abordé la vie de cette façon – mais je suis de plus en plus consciente d’une attitude négative envers les femmes plus âgées. Je ne m’étais jamais senti affecté par cela auparavant.

“Je n’ai même pas eu le mérite d’avoir été jeté dans l’air sanglant!”, A ri Kaye.

“J’ai lu un commentaire de quelqu’un disant que les femmes âgées ne peuvent pas bouger, elles sont tellement inaptes, elles sont lentes…

“J’ai pensé ‘Jésus Christ que veux-tu de plus?'”

Malgré les craintes concernant la réaction à sa danse avec un homme de près de quatre décennies plus jeune qu’elle, Kaye s’est lancée dans le défi.

“J’avais peur que ça paraisse ridicule”, admet-elle.

“Après quelques jours avec Kai, cette peur s’est complètement dissipée. C’est un gars hautement qualifié, extrêmement mature et très talentueux. Nos âges ne comptent pas.

«Nous étions deux professionnels réunis dans cette situation et j’espère que nous l’avons tous les deux abordé de manière professionnelle. Il se trouve que nous nous sommes entendus comme une maison en feu et avons partagé le même sens de l’humour, ce qui était un énorme bonus.

« Le fait que j’ai 59 ans et qu’il en a 27 – qui s’en soucie ? C’est un homme adulte et je suis une femme adulte, fin.

« Je m’en veux de faire partie de ces perceptions négatives que je commence à voir.

“Quand je me rabaisse à cause de mon âge, ce que j’ai tendance à faire par réflexe, tout ce que je fais, c’est contribuer à cette négativité plus large.

“Toutes ces blagues et remarques inutiles s’ajoutent à un ressentiment culturel beaucoup plus grand envers les femmes plus âgées. Levez la main, j’en suis coupable et je dois arrêter ça.

La dernière danse de Kaye était un Charleston très énergique et physiquement exigeant pour la Movie Week.

Jouer en musique ! Musique! Musique! par Dorothy Provine, Kaye a livré un mélange impressionnant de mouvements classiques de Charleston, notamment Suzy Qs, Bunny Hops et une roue de charrette levée.

Cela lui a valu un score de 22 – à égalité avec Matt Goss et Tony Adams.

Malheureusement, cela ne l’a pas empêchée de se retrouver dans les deux derniers avec Matt Goss et sa partenaire de danse Nadiya Bychkova.

Kaye a été rejetée par les juges après avoir ressemblé à un “lapin pris dans les phares” lorsqu’elle a paniqué pendant la danse.

Le juge en chef Shirley n’était pas d’accord avec Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton Du Beke qui ont voté en faveur du rival de Kaye.

Jane Moore du Sun – qui travaille aux côtés de Kaye sur Loose Women – a insisté sur le fait qu’elle avait été «volée».

Mais Kaye n’a aucune rancune et lorsqu’on lui a demandé si elle était d’accord avec certains téléspectateurs qui prétendent que le système de notation est injuste, elle a répondu : « Vous devez accepter qu’il est impossible que la notation soit juste. Ce n’est pas moi qui dis que c’est injuste, au fait.

«Mais quand vous avez des gens d’âges et d’expériences différents, comment faites-vous pour que ce soit vraiment juste?

« Les routines de Tony sont extrêmement divertissantes. Il sort là-bas sans se prendre trop au sérieux – mais comment comparez-vous cela à Molly Rainford qui est une jeune et belle danseuse.

Réfléchissant à son expérience, Kaye a ajouté: “Ouais, d’accord, je ne suis pas allée très loin et j’ai quelques regrets à ce sujet, mais je me suis mise en avant et j’ai retiré beaucoup de points positifs.

«Je peux soit choisir d’être rancunier à ce sujet et dire que ce n’est pas juste avec ma lèvre inférieure ou je peux dire que j’ai eu une opportunité pour laquelle beaucoup de gens donneraient leur bras droit. J’ai rencontré des gens formidables et j’ai beaucoup appris sur moi-même. Je suis reconnaissant pour cela.

Shirley a été vicieusement trollé en ligne

