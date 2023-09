J’ai spontanément quitté mon travail et vendu tout ce que je possédais. Je ne sais pas POURQUOI je l’ai fait mais j’espère que tout ira pour le mieux.

Une FEMME qui a spontanément quitté son emploi et vendu tout ce qu’elle possède dit qu’elle ne sait pas pourquoi elle a fait cela.

Angela Bagel a expliqué sur ses réseaux sociaux qu’elle « n’a pas de maison ».

Angela Bagel a spontanément quitté son emploi et a vendu tout ce qu’elle possédait Crédit : Youtube /@Angela Bagel

Elle envisage de documenter son expérience en ligne Crédit : Youtube /@Angela Bagel

Dans la vidéo YouTube, Angela a déclaré : « J’ai quitté mon travail. J’ai vendu presque tout ce que je possédais et j’ai quitté mon appartement.

« Alors maintenant, je n’ai pas de maison et je voyage à travers le pays. Je ne vis pas dans ma voiture, mais je vis dans ma voiture. En gros, mon coffre est mon placard! »

La créatrice et boulangère autoproclamée a décrit comment « Dieu lui avait dit », mais qu’elle n’en connaissait pas les « détails ».

Angela a poursuivi : « J’espère qu’il a un plan cette année et ce qu’il me montre et ce qu’il me fait vivre. »

Elle prévoit de documenter son expérience en ligne afin que tout le monde puisse voir ses aventures au cours de l’année prochaine.

« Si vous voulez suivre mon voyage ou voir ce que je fais et voir à quoi ça ressemble de voyager avec un chien, alors abonnez-vous », a-t-elle ajouté.

Cela survient alors qu’une femme quitte son travail de bureau stressant pour parcourir le monde gratuitement et économise ainsi des milliers de personnes.

Kristina Corniel de New York a trouvé un nouveau travail qui lui a permis de parcourir le monde et de vivre dans le luxe.

Elle a découvert un travail qui lui évitait tous les frais de déplacement habituels : le gardiennage de maison.

Le seul problème était qu’elle devait s’occuper des animaux des propriétaires.

Ailleurs, un couple a quitté son emploi et a acheté un camping-car d’une valeur de 25 000 £ pour y vivre et travailler.

Kate et Steve Kennedy, 30 et 45 ans, sont tombés amoureux du camping-car après un voyage d’une semaine de Londres à Rome.