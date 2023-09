J’ai spontanément déménagé à l’étranger après avoir vu les photos de voyage envieuses d’un ami. Je n’avais ni projet, ni travail, ni argent.

Un voyageur passionné a raconté comment il a quitté son domicile et a déménagé à l’étranger sans aucun plan après avoir vu les clichés Instagram envieux d’un ami.

Olumide Gbenro, 33 ans, a toujours rêvé d’une vie de voyage et a décidé de franchir le pas – sans travail, ni projet ni argent – après avoir terminé un double master.

Olumide Gbenro, 33 ans, a toujours rêvé d’une vie de voyage Crédit : Instagram /@olumide_gbenro

Il a quitté son pays et a déménagé à l’étranger sans aucun projet prévu Crédit : Instagram /@olumide_gbenro

Gbenro a fait ses valises et a commencé à travailler comme nomade numérique dans des endroits comme Berlin, Mexiquejusqu’à ce qu’il voie une publication Instagram sur Bali.

Il a déclaré à CNBC : « Cela semblait être l’endroit idéal pour vivre.

« La différence entre Bali et toutes les autres villes que j’ai étudiées est qu’elle semblait très paisible – tous les habitants, sur les photos en ligne, avaient l’air vraiment heureux et passaient beaucoup de temps dans la nature. »

Gbenro a ensuite réservé un aller simple pour l’île paradisiaque et y vit depuis.

De plus, le coût de la vie moins élevé lui a permis de vivre comme un roi avec un budget limité.

Il a déclaré : « Je ne m’inquiète jamais argent plus parce que Bali a un prix beaucoup plus bas coût de la vie que les États-Unis »

Combinant les coûts du loyer, de la nourriture, santé assurance et les voyages, il ne dépense qu’environ 1 800 £ par mois pour vivre au paradis.

Le nomade a également appris l’indonésien conversationnel et s’est fait des amis grâce aux espaces de travail de groupe.

Il s’est exclamé : « C’est la meilleure décision que j’ai jamais prise. Quelque chose à propos de Bali m’ancre ici. J’ai enfin l’impression d’être chez moi. »

Une autre famille a déclaré qu’elle ne payait que 166 £ par mois pour vivre dans une maison de trois chambres à deux pas de la plage.

Matt Dearing, 36 ans, et sa compagne Carlie Donnelley, 35 ans, ont abandonné Manchester pour Bali afin que leur famille puisse être « financièrement libre ».

Le couple a pris le relais et a déménagé ses trois enfants – Lincoln, sept ans, Delilah, quatre ans et Adelaide, un an – à travers le monde en mars de cette année.

Mais en plus d’ajouter une dose d’aventure à la vie de leurs enfants, le déménagement a également renforcé le solde bancaire des parents.

Matt et Carlie en avaient assez de « vivre pour travailler » et de dépenser leur argent pour des factures sans cesse en hausse, ils ont donc trouvé la solution parfaite.

Ils ont vendu leur maison de trois chambres à Denton pour 365 000 £ pour « échapper au rat ». course» en faveur de la vie sur l’île indonésienne idyllique.