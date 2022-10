J’ai soufflé 70 000 £ en seulement quatre heures – j’étais complètement perdu

Une accro au JEU a révélé comment elle avait dépensé 70 000 £ en seulement quatre heures – perdant près de deux ans de salaire en un seul après-midi.

Christine Tolaini, 39 ans, a déclaré que son ajout l’avait mise en faillite après avoir réussi à maximiser toutes ses cartes de crédit.

Christine Tolaini affirme avoir perdu 70 000 £ en un après-midi en raison de sa dépendance au jeu

La coiffeuse a été initiée au jeu lorsqu'elle a été autorisée à jouer sur les machines d'arcade 2p et 10p

Elle est allée à Las Vegas à 21 ans et a même obtenu une chambre d’hôtel en temps partagé à visiter une fois par an.

Mais alors qu’elle entrait dans la trentaine, elle a trouvé plus de moyens de parier, l’habitude de Christine s’est intensifiée.

En 2016, elle est devenue accro au jeu pour téléphone mobile Rainbow Riches et au cours des cinq nouvelles années, elle a dépensé plus de 100 000 £ d’économies, de crédit et de gains.

Pendant une semaine, elle a raconté avoir gagné 70 000 £, pour parier le lot en seulement quatre heures.

“J’ai gagné le jackpot de 50 000 £ cette semaine-là, mais parce que j’étais un joueur compulsif, j’ai continué à jouer”, a-t-elle déclaré au Mirror.

“La pire chose qui puisse arriver à un joueur compulsif est de gagner, et j’ai perdu 70 000 £ en quatre heures. C’était une sensation horrible, indescriptible.

« J’ai téléphoné à mes banques et leur ai dit que j’avais un problème. Je suis allé chez les médecins, mais à l’époque ils ne savaient pas quoi faire et m’ont renvoyé, alors j’ai téléphoné à des associations de jeux d’argent.

“Le conseil a aidé et pendant un moment j’étais abstinent.”

Bien qu’elle ait demandé de l’aide, Christine a commencé à rechuter lorsqu’elle a été bombardée d’offres de paris gratuits pendant la pandémie.

Et en quelques mois, elle s’est rapidement retrouvée à la case départ.

« J’ai touché le fond. J’étais sans espoir et complètement perdu. Je ne savais pas comment j’allais m’en sortir », a-t-elle déclaré.

« Je suis allé chez les médecins et ils ne savaient pas quoi faire de moi. Je ne mangeais pas et je ne dormais pas, je ne me souciais pas de prendre soin de moi.

“Je ne sais même pas combien de dettes j’avais – c’était des milliers”, a-t-elle déclaré. “Quelqu’un aurait dû surveiller que j’avais huit cartes de crédit et que je perdais cette somme d’argent.

«Ma santé mentale était très mauvaise, donc être enfermé pendant la pandémie l’a aggravée. J’étais très malade.”

FOND DE ROCHE

Le problème de Christine s’est aggravé jusqu’à la faillite lorsqu’elle a épuisé toutes ses cartes de crédit en avril 2021, après avoir dépensé 10 000 £ en une journée.

“J’ai craqué et j’ai dit à tout le monde, y compris à ma famille, que j’étais un joueur compulsif”, se souvient-elle.

“Ils étaient très favorables et très inquiets de savoir que cela durait depuis des années.”

“Pour moi, c’était une distraction des problèmes émotionnels – une compulsion qui a calmé mon cerveau. Cela a mis à rude épreuve toutes mes relations.

« Je perdais des sommes d’argent aussi importantes et je n’arrive pas à croire que les banques m’autorisaient à avoir autant de cartes de crédit. Je n’ai pas toujours pensé que je gagnerais, mais il y avait une certaine excitation dans le facteur de risque. J’ai aussi joué quand j’étais de bonne humeur.

L’incident a amené Christine à finalement contacter Gamblers Anonymes et elle assiste désormais régulièrement à des réunions avec d’autres toxicomanes ainsi qu’avec un conseiller.

Bien qu’elle ait toujours 60 000 £ de dettes sur 20 cartes de crédit, elle dit qu’elle est sur la voie de la guérison et insiste sur le fait qu’elle n’a pas joué depuis avril de l’année dernière.

“Je ne l’ai pas surmonté et je serai toujours accro au jeu, mais je ne vivrai plus dans la peur”, a-t-elle déclaré.

À LA HAUSSE

Selon Gamcare, le nombre de femmes signalant des problèmes de jeu augmente au double du taux des hommes, mais seulement 1% des femmes qui subissent des dommages liés au jeu contactent la National Gambling Helpline.

Selon GambleAware, perdre la notion du temps, dépenser plus que ce qui était abordable et garder le jeu secret étaient les principaux signes avant-coureurs d’une dépendance malsaine aux paris.

La directrice générale de GambleAware, Zoe Osmond, a déclaré : « Nos recherches montrent que les femmes peuvent ne pas être conscientes qu’elles commencent à subir des préjudices dus au jeu ou peuvent s’inquiéter de demander de l’aide en raison de la stigmatisation ou de la honte.

“C’est pourquoi notre campagne met en évidence les signes avant-coureurs à surveiller, afin que nous puissions soutenir les femmes qui jouent et les empêcher de développer des méfaits du jeu.”

Liz Karter, experte et conseillère en dépendance au jeu, a déclaré: “Les comportements de jeu se manifestent différemment chez les femmes que chez les hommes.

“Par exemple, nous savons que la disponibilité facile des jeux d’argent en ligne conduit de nombreuses femmes à des jeux qui semblent innocents et socialement acceptables.

“Bien que le jeu ne cause pas toujours de préjudice, il est essentiel que les femmes soient conscientes des signes avant-coureurs, notamment la perte de la notion du temps, l’augmentation des dettes ou une tendance à cacher le jeu aux autres ou à jouer pour oublier leurs problèmes.”

Contactez BeGambleAware.org pour une assistance confidentielle gratuite ou appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133

