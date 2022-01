J’ai souffert d’un cancer rare à 25 ans – mais les médecins m’ont dit que je me plaignais juste d’hémorroïdes

Cependant, elle a dit qu’elle « poursuivait toutes les options sous le soleil » en matière de traitement, et elle a été emmenée sur TikTok pour partager son histoire de défense de sa propre santé.

« Elle était réticente mais a demandé un scanner, ce qui a ensuite conduit à mon diagnostic. Donc, je lui en suis reconnaissant, mais c’était toujours considéré comme un problème pour qu’elle me prenne au sérieux. »

« J’ai commencé à être émue parce que personne ne m’entendait, et c’était la troisième fois que cela se produisait en trois semaines », a-t-elle déclaré.

Le troisième médecin qu’elle a vu, un obstétricien-gynécologue, ne croyait pas non plus que c’était quelque chose de grave, mais a accepté de faire des tests après qu’Altman ait repoussé.

« Elle m’a renvoyé dans les deux minutes et m’a envoyé sur mon chemin avec un suppositoire, ce qui aiderait avec une hémorroïde. »

« Elle a simplement refusé de le regarder. Je suis entré et j’ai dit: » C’est ce que je pense être une tumeur sur mon corps « », a expliqué Altman.

« Je suis un ancien athlète universitaire, donc je prends ma santé très au sérieux. Ensuite, ces tumeurs sont apparues sur mon corps, qui était proche de mon anus, et personne ne voulait m’écouter parce que j’étais jeune, en bonne santé et que j’avais l’air bien . »

Altman a déclaré à l’agence de presse Caters que les médecins avaient d’abord été dédaigneux parce qu’elle était par ailleurs en bonne santé et était jeune.

Mais elle n’a obtenu le diagnostic que parce qu’elle a refusé de prendre un non pour une réponse et a vu plusieurs médecins jusqu’à ce que l’un d’eux accepte finalement de lui faire passer des tests.

