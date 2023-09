J’ai souffert de diarrhée pendant un AN après avoir contracté une infection parasitaire pendant mes vacances. 70 Britanniques vomissaient du sang à mon hôtel.

Un vacancier DÉGOUTÉ a vomi du sang et eu la diarrhée pendant un AN après avoir été frappé par une vilaine infection dans un hôtel marocain.

Chelsea Hagan n’était que l’une des 70 Britanniques qui ont souffert de maladies « profondément préoccupantes » à la suite d’un voyage à l’hôtel quatre étoiles Aqua Mirage, à Marrakech.

Chelsea Hagan souffre encore un an après des vacances d’enfer Crédit : SWNS

La fille Darcey, 6 ans, a également présenté des symptômes jusqu’en octobre Crédit : SWNS

La femme de 29 ans, originaire d’Anglesey, dans le nord du Pays de Galles, a séjourné dans la station infectée avec sa fille Darcey, âgée de six ans, en septembre 2022.

Chelsea a expliqué : « Quand Darcey a commencé à être malade, j’ai pensé que c’était peut-être à cause de la chaleur des vacances, mais après quelques jours, j’ai fini par l’emmener à l’hôpital car elle n’allait pas mieux.

« C’était horrible de voir ma petite fille si malade.

« Puis je suis tombé malade et je ne pouvais pas croire à quel point j’étais malade. Je n’ai jamais ressenti une telle douleur au ventre.

« J’ai passé presque une journée à l’hôpital à vomir. C’était horrible. »

Les médecins ont diagnostiqué chez le peintre et décorateur stagiaire un cryptosporidium, une infection parasitaire que l’on trouve couramment dans l’eau contaminée.

Les symptômes de Darcey n’ont disparu que début octobre, des semaines après les vacances de l’enfer.

Pendant ce temps, Chelsea souffre toujours d’une légère gastrite un an après son retour au Royaume-Uni.

« Apprendre que j’avais une infection gastrique a été un énorme choc et ce n’est pas quelque chose auquel on s’attend juste après son retour de vacances », a ajouté Chelsea.

« Cependant, quand j’y repense, je me souviens que les normes d’hygiène du complexe n’étaient pas ce que je qualifierais d’excellentes.

« Je me souviens que la viande crue était placée à côté de la viande cuite et que les gens piochaient la nourriture avec leurs mains.

« À un moment donné, l’une des toilettes près de la piscine était couverte de diarrhée et de vomi ; c’était dégoûtant. »

La mère indignée a déclaré qu’elle n’était toujours pas « à 100 % » et qu’elle méritait « quelques réponses » après cet horrible cauchemar.

Il a également été révélé que d’autres invités avaient été informés qu’ils avaient contracté la même infection, tandis que certains avaient E.coli et salmonelle.

Un groupe de vacanciers britanniques est désormais représenté par Irwin Mitchell.

Sarita Sharma, l’avocate internationale spécialisée dans les blessures graves du cabinet, a déclaré : « Le récit de première main que nous avons entendu de Chelsea au sujet de sa maladie et des symptômes similaires subis par Darcey ainsi que d’autres sont profondément préoccupants.

« Chelsea a reçu un diagnostic de cryptosporidium suite à des tests hospitaliers, et ce qui est particulièrement inquiétant, c’est qu’elle continue d’être affectée par sa maladie un an plus tard. »

L’avocat a confirmé que le duo mère-fille faisait partie « des plus de 70 » victimes frappées à l’hôtel entre l’été et l’automne 2022.

« D’autres personnes que nous représentons ont souffert de maladies telles que Cryptosporidium, E.coli, Campylobacter et Salmonella, qui peuvent toutes avoir des impacts à long terme sur la santé », a-t-il ajouté.

Votre famille a-t-elle été affectée par des vacances infernales ? Envoyez un e-mail à [email protected]

« Il est compréhensible que nos clients continuent d’avoir des questions et des inquiétudes sur ce qui leur est arrivé.

« Nous étudions actuellement ces préoccupations pour leur fournir les réponses qu’elles méritent. »

M. Sharma a expliqué qu’il souhaitait avoir des nouvelles de tout autre client de l’hôtel ayant séjourné à l’hôtel Aqua Mirage l’année dernière et souffrant d’une maladie similaire.