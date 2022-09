SHERRI Papini, qui a simulé son propre enlèvement pour être avec un ex-petit ami secret, s’est exprimée avant sa condamnation.

La mère californienne, aujourd’hui âgée de 39 ans, a reconnu l'”horrible canular” par l’intermédiaire de son avocat, affirmant que la honte et la culpabilité étaient “déjà intenses et ressemblaient à une condamnation à perpétuité”, révèlent des documents judiciaires.

Sherri Papini qui a simulé son propre enlèvement pour être avec un ex-petit ami secret s’est exprimée avant sa condamnation Crédit : AP

La maman californienne, aujourd’hui âgée de 39 ans, a admis le “horrible canular” en disant par l’intermédiaire de son avocat qu’elle avait déjà assez souffert devant le tribunal de l’opinion publique Crédit : Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source

Son mari Keith, qui a maintenant demandé le divorce, était “désemparé” et “frénétique” quand il ne pouvait pas la trouver Crédit : AP : Associated Press

Papini a plaidé coupable en avril de fraude postale et de fausses déclarations après avoir déclenché une recherche effrénée impliquant des membres de sa famille, la police et le FBI lorsqu’elle a disparu le 2 novembre 2016.

La mère californienne a menti au sujet de son enlèvement, car les flics ont découvert plus tard qu’elle avait en fait séjourné avec un ex-partenaire qui vivait à environ 600 miles de chez elle.

Maintenant, elle a rompu son silence dans un appel tragique au public alors que les procureurs demandent au tribunal de lui faire payer plus de 300 000 $ en restitution des comptes GoFundMe et des fonds des victimes de l’État.

Elle s’est exprimée par l’intermédiaire de l’avocat William Portanova, qui a suggéré que Papini soit passible d’une « peine maximale de huit mois avec un mois de garde à vue et sept mois de détention à domicile dans des conditions appropriées ».

Portanova a affirmé dans un mémorandum de détermination de la peine que sa cliente avait déjà fait l’objet d’un examen minutieux et de sanctions suffisants après avoir été critiquée par le public pour ses décisions, a rapporté Law & Crime.

“Mme Papini a maintenu le mensonge pendant des années par la suite, terrifiée à l’idée d’avoir en fait détruit la seule chose dans sa vie qui lui apportait le véritable amour et le bonheur, sa famille, priant désespérément pour que le jour de la découverte ne vienne jamais”, a déclaré Portanova en son nom. .

“Une fois découverte, elle a menti jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’autre choix que d’admettre la vérité sur l’affaire.”

MENSONGE MALADE

Papini a créé une recherche effrénée impliquant des membres de sa famille, la police et le FBI après sa disparition en 2016.

Sa famille craignait qu’elle n’ait été enlevée après avoir fait du jogging.

Le mari de Papini, Keith, a même fait irruption dans une réunion avec les législateurs de Redding pour demander de l’aide après qu’elle n’ait pas récupéré leurs deux jeunes enfants à la garderie.

Elle a été retrouvée le jour de Thanksgiving – 22 jours après sa disparition.

Un chauffeur l’a repérée sur le bord d’une autoroute, à 240 km de chez elle.

La mère de deux enfants a déclaré aux flics qu’elle avait été enlevée et a allégué qu’elle était tenue sous la menace d’une arme.

Elle a affirmé avoir été kidnappée par deux femmes hispaniques et a fourni des croquis des ravisseurs présumés.

Papini a été retrouvée ligotée, avait le nez cassé et portait une “marque” sur l’épaule droite.

Cependant, les flics ont révélé que les blessures étaient “auto-infligées”, selon NBC.

Après une enquête de six ans, Papini a admis que ses allégations d’enlèvement étaient une erreur complète et qu’elle avait en fait été mise dans une cabane avec son ex-petit ami alors qu’elle était présumée disparue.

MARIAGE BRISÉ

Deux jours après les aveux explosifs de Papini, Keith a demandé le divorce, affirmant que lui et leurs deux enfants avaient été “traumatisés” par ses mensonges successifs.

“Tout le problème a commencé en novembre 2016 lorsque Sherri a laissé nos enfants dans une garderie et a tout simplement disparu”, écrit Keith dans une déclaration pour le tribunal de la famille du comté de Shasta dans des documents obtenus par The US Sun.

“Moi et surtout nos enfants avons été traumatisés par sa disparition et j’ai passé beaucoup de temps et d’argent à essayer de retrouver ma femme”, écrit Keith.

“Le traumatisme infligé à nos enfants lors de la perte inattendue de leur mère était déchirant”, a-t-il ajouté.

Dans le dossier, Keith accuse en outre ses enfants “d’avoir du mal” à gérer le fait que leur mère leur mentirait sur “un problème aussi important”.

Keith affirme également que Papini souffre de problèmes de santé mentale “importants” et n’est pas en mesure de fournir une “bonne parentalité” à leurs enfants, âgés de neuf et sept ans.

Recherchant la garde complète des enfants, Keith ajoute : « Nous, les enfants et moi, avons besoin de temps pour récupérer et nous stabiliser.

“Je demande au tribunal de m’aider à protéger mes enfants de l’impact négatif de la notoriété de leur mère.”

“LES MENSONGES SONT DISPARUS”

Portanova demande maintenant au public de reconnaître la douleur que Papini a ressentie alors qu’elle devrait être condamnée lundi.

“Ce jour du jugement est arrivé, et quiconque veut en savoir plus connaît les profondeurs les plus sombres de son esprit le plus malade”, a écrit la défense.

“La partie la plus honteuse d’elle est maintenant une question de discours public, et elle voit cette connaissance tous les jours dans les yeux de la plupart des gens qu’elle rencontre.

“Mais la vraie douleur est de savoir le mal qu’elle a causé à tant de gens, et qu’elle doit passer le reste de sa vie à essayer de réparer les dommages qu’elle a causés à ses enfants.”

Alors que les fédéraux maintiennent leur appel à la restitution, ils ont également recommandé à la mère menteuse de purger huit mois de prison.

Elle devrait être condamnée par un tribunal fédéral lundi.