Après avoir organisé un budget de subsistance de Rs un crore qui lui permet de continuer sur le circuit ATP, le joueur de tennis numéro un indien Sumit Nagal se retrouve avec moins de Rs un lakh sur son compte bancaire et un sentiment morose de ne pas mener une bonne vie.

Il s’entraîne depuis quelques années à la Nansel Tennis Academy en Allemagne, mais le manque de fonds l’a empêché de s’entraîner dans son endroit préféré au cours des trois premiers mois de la saison 2023.

Ses amis Somdev Devvarman et Christopher Marquis l’ont aidé à rester en forme en janvier et février avant de finalement parvenir à financer son séjour en Allemagne.

A LIRE AUSSI| Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques, 20 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

La crise des fonds est probablement l’histoire de tous les joueurs de tennis indiens, mais le fait que le joueur numéro un en simple du pays n’économise pas assez d’argent pour lui et sa famille ne fait que révéler l’inutilité du système et le Tour brutal où les joueurs mènent des batailles solitaires.

Pour rester et jouer sur l’extravagant circuit ATP, Nagal a investi tout son prix, son salaire de l’IOCL et le soutien qu’il reçoit de la Maha Tennis Foundation.

Les dépenses sont liées à son séjour au centre d’entraînement de Peine et à ses déplacements pour les tournois en compagnie soit de son coach, soit d’un kiné.

« Si je regarde mon solde bancaire, j’ai ce que j’avais au début de l’année. C’est 900 euros (environ Rs 80 000). J’ai reçu un peu d’aide. M. Prashant Sutar m’aide avec la MAHA Tennis Foundation et je reçois également un salaire mensuel d’IOCL mais je n’ai pas de gros sponsor », a déclaré Nagal à PTI dans une interview.

Les besoins de Nagal en matière de raquettes, de chaussures et de vêtements sont respectivement pris en charge par Yonex et ASICS.

Cette année, en 24 tournois joués, Nagal a gagné environ 65 lakh, son plus gros salaire provenant de l’US Open où il a perdu le premier tour des éliminatoires et a quand même empoché 22 000 USD (environ Rs 18 lakh).

«J’investis tout ce que je gagne. Le coût annuel lorsque je voyage avec un seul autocar me coûte environ 80 lakh à 1 crore et c’est juste avec un seul autocar itinérant (pas de physio). Quoi que j’ai fait, j’ai déjà investi.

« J’ai l’impression de manquer de soutien, même si j’ai été l’acteur numéro un de l’Inde ces dernières années. Je suis le seul joueur à s’être qualifié pour le Grand Chelem et le seul à avoir remporté un match (de tennis) aux Jeux olympiques (Tokyo) ces dernières années, et le gouvernement n’a toujours pas ajouté mon nom au TOPS.

« J’ai senti que lorsque mon classement a chuté suite à une blessure, personne ne voulait m’aider, personne ne croyait vraiment que je pouvais revenir. C’était décevant parce que j’ai l’impression que tout ce que je fais n’est pas suffisant. Il est très difficile de trouver un soutien financier en Inde. Pour être honnête, je ne sais pas quoi faire, j’ai abandonné. Fils d’un enseignant d’école primaire à Punjabi Bagh, Nagal a mené des batailles hors terrain l’année dernière lorsqu’il a subi une opération à la hanche et a également contracté le COVID à plusieurs reprises.

A LIRE AUSSI| Coupe AFC : Dimitri Petratos Brace aide Mohun Bagan SG à battre l’Odisha FC à 10 4-0

Il n’était pas surprenant qu’il commence à douter de son retour sur les courts de tennis. S’asseoir et attendre n’est jamais facile pour un athlète.

« La rééducation a duré six mois, puis le retour au jeu a pris encore six mois. Je dirais que j’ai mis un an et demi, juste pour me sentir bien.

« C’est au milieu de l’été de l’année dernière que j’ai commencé à me sentir mieux. J’ai perdu quelques matchs que j’aurais dû gagner, j’ai perdu des matchs sur des balles de match ou en servant pour un match et quand j’étais en set et en break. J’ai eu le COVID deux fois l’année dernière, j’ai donc eu deux très très longues années.

« Je n’ai rien d’épargne. Je viens juste d’atteindre le seuil de rentabilité. Je ne peux pas dire que je vis une très bonne vie ou que je n’ai pas besoin de travailler. Je n’ai rien gagné au cours des deux dernières années, donc je suis heureux d’avoir atteint le seuil de rentabilité. Au moins, je ne suis pas dans un état négatif où je dois quitter l’académie et voyager seul. Nagal a déclaré que ses entraîneurs lui avaient conseillé d’économiser de l’argent et de retourner ensuite en Allemagne.

« Je me suis assis avec Sasha Nansel (son entraîneur) et Milos (son préparateur physique). Ils ont dit qu’il fallait faire certaines choses vous-même et essayer d’économiser autant d’argent que possible en Inde et nous recommençons en avril.

« Je voyage avec l’un des deux, et ce n’est que l’essentiel. Je ne dis pas que je veux séjourner dans un hôtel cinq étoiles, rien de tel, c’est juste l’essentiel. Un coup d’œil au classement des simples ATP montre que Nagal est l’Indien le mieux classé à 159. Le prochain meilleur est Sasikumar Mukund, qui remonte à 407.

Hors de combat, Prajnesh Gunneswaran est plus loin derrière au numéro 540 et est suivi par Digvijay Pratap Singh (554) et Ramkumar Ramanathan (569).

Nagal déplore que les joueurs indiens en simple manquent non seulement de soutien financier, mais aussi de conseils.

« Nous manquons de financement, nous manquons de système. S’il y a un système, il y aura du financement. La Chine a de l’argent. Nous avons un potentiel comme la Chine. Pourquoi gagnons-nous seulement 5 à 6 médailles aux Jeux olympiques alors que la Chine a remporté 38 médailles d’or (à Tokyo) ?

« Nous sommes 1,4 milliard, nous pouvons égaler leurs talents, mais pourquoi n’atteignons-nous pas un niveau élevé ? Les conseils manquent. Au tennis, nous sommes loin de concourir au sommet.

« Je m’améliore. Je sens que j’ai le jeu. Si mon corps est bon et que je joue des tournois, je sens que je suis prêt (pour un grand saut).

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)