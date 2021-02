Chennaiyin FC L’entraîneur-chef Csaba Laszlo était abattu après le déchirement de son équipe 1-0 défaite à Jamshedpur FC dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 au stade GMC de Bambolim, Goa mercredi. Chennaiyin a eu un certain nombre d’occasions tout au long du match pour obtenir le but, mais c’est un but contre son camp d’Enes Sipovic à la 90e minute qui a décidé le match.

Juste avant le but contre son camp, Thoi Singh était au but et avait une chance en or de mettre Chennaiyin en tête, mais plutôt que de tirer au but, il a essayé de passer au milieu et la chance s’est évaporée comme ça. Avec l’éventuelle défaite, le Chennaiyin FC a manqué de façon réaliste l’occasion de se qualifier pour les séries éliminatoires et Laszlo a fait un triste chiffre. Il a admis la chance manquée mais a ajouté qu’en tant que sportifs, ils doivent aller gagner des matchs.

« Nous devons sortir et jouer au football. Nous avons trois matchs à disputer et les éliminatoires avec ce match ne nous sont plus possibles. Nous sommes des sportifs et nous devons essayer de gagner les matchs restants. Aujourd’hui encore, je me sentais la meilleure équipe. perdu. Le football pour nous est très douloureux. Je ne comprends pas que Thoi était clair et qu’il a essayé de passer et ensuite nous sommes punis avec un but contre son camp. Je suis désolé pour les garçons, tout le monde a fait de son mieux. J’ai mis les gens offensants jusqu’à la fin parce que je voulais gagner le match. Mais malheureusement, nous avons perdu », a déclaré Laszlo aux diffuseurs dans l’interview d’après-match.

Laszlo était confus quant à la raison pour laquelle Thoi n’a pas tiré, mais a déclaré qu’il irait toujours à son jeune, le mettre sur le terrain lors du prochain match et lui demander de frapper au but sans peur.

« Cette (chance Thoi) a été un très grand moment. Nous avons pressé l’adversaire, nous étions la meilleure équipe. À ce moment-là, je ne sais pas ce qu’il a vu au milieu. Mais je vais dire à Thoi d’aller là-bas dans le prochain match et cherche à marquer. Je suis également désolé que dans l’offensive que nous avons subie cette saison, nous ayons créé des occasions, même aujourd’hui, nous en avons un couple, surtout Thoi avait la meilleure chance. Mais il vient de s’éteindre, je ne Je ne sais pas pourquoi. Mais nous devons sortir et essayer de gagner les prochains matchs « , a déclaré Laszlo.

Anirudh Thapa était sur le banc pour le match et n’est même pas venu en remplacement. Laszlo a précisé que le milieu de terrain indien n’était pas assez en forme et qu’il ne se sentait pas bien de le mettre en demi-forme.

« Croyez-moi si Thapa est en forme à 100%, il serait sur le terrain. Il m’a dit lors du dernier entraînement, qu’il pouvait donner 50 à 60%, alors nous avons décidé de le sauver. Crivellaro n’est pas là et la même peur. était avec Thapa. Si un joueur dit qu’il ne peut pas donner à 100% à cause d’une tension musculaire, je ne pense pas qu’il soit juste de mettre quelqu’un sur le terrain avec une blessure. «