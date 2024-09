J’ai séjourné dans une petite maison à 290 $ la nuit sur une île à 8 km de Singapour. C’était plus petit qu’une place de parking.

Lors d’un récent voyage à l’île Lazarus, une île du sud de Singapour, j’ai séjourné dans une maison de 139 pieds carrés.

J’ai dépensé 290 $ pour un séjour d’une nuit au Tiny Away, l’un des deux hébergements disponibles sur l’île.

J’ai apprécié d’être proche de la nature, mais j’ai eu faim lorsque mon repas micro-ondable précommandé n’est jamais arrivé.

Grandir dans SingapourJe pensais que je j’ai vu la plupart de mon pays — une cité-État à peine plus petite que la taille de la ville de New York.

Mais après un trajet en ferry de 20 minutes jusqu’à l’île Lazarus, l’une des huit îles du sud de Singapour, j’avais l’impression d’être dans un autre pays.

L’île, qui ne fait que 47 hectares, dispose d’un magasin de proximité, d’un centre de sports nautiques et de deux hébergements. C’est tout.

Au cours de ma visite de trois jours en août, j’ai séjourné dans un petite maison par Tout petit pour une nuit.

Lancé par une startup singapourienne de petites maisons, Big Tiny, en mai de l’année dernière, Tiny Away propose cinq petites maisons mesurant environ 139 pieds carrés chacune, soit légèrement plus petites qu’une place de parking moyenne.

Adrian Chia, le cofondateur de Big Tiny, m’a expliqué que Tiny Away vise à offrir aux clients la possibilité de séjourner dans des hébergements uniques tout en étant proche de la nature.

« Être proche de la nature ne signifie pas que vous devez vivre dans la rudesse. Vous pouvez bénéficier d’équipements et d’installations dignes d’un hôtel pendant votre séjour », a-t-il déclaré.

Les maisons sont également dotées de caractéristiques durables. Elles sont construites avec des matériaux respectueux de l’environnement, alimentées principalement par des panneaux solaires et comprennent un bac à compost.

Après les frais de ménage et les taxes, le séjour coûte 380 dollars singapouriens, soit environ 290 dollars par nuit, ce qui est comparable aux tarifs de certains hôtels 5 étoiles sur SentosaL’île balnéaire voisine de Singapour.

La maison semblait spacieuse malgré sa petite taille.

La chambre était décorée dans le style des années 1980 et pouvait accueillir deux personnes.Erin Liam

Quand je suis arrivé, j’ai été impressionné par tout ce qui pouvait s’intégrer dans une maison de 139 pieds carrés.

La maison ne donnait pas une impression de claustrophobie, grâce aux baies vitrées qui offraient une vue sur le détroit de Singapour. Grâce à la climatisation, les hôtes peuvent se sentir connectés à la nature tout en étant à l’abri du climat humide de Singapour. Il faisait 31 degrés dehors pendant mon séjour.

La chambre comprenait un lit queen-size, un canapé-lit, une petite kitchenette équipée d’un micro-ondes et une salle de bain spacieuse.

La salle de bain n’était pas exiguë malgré sa petite tailleErin Liam

Chaque maison sur Tiny Away a un thème basé sur une période donnée, et la pièce que j’ai sélectionnée était inspirée des années 1980. Elle comportait des meubles du milieu du siècle et des décorations rétro, comme des disques vinyles des années 80 en guise d’art mural. Ces décorations ajoutaient une touche de nouveauté à un intérieur par ailleurs nu.

« Nous voulions montrer aux invités que chaque petite maison peut avoir son propre caractère unique », a déclaré Chia lorsque je lui ai demandé la raison d’être du thème début août. Différentes époques de la croissance de Singapour sont représentées dans chaque maison, a-t-il ajouté. Outre la maison rétro des années 1980, il y a une maison de 1900, qui ressemble à une maison coloniale traditionnelle en noir et blanc, et une maison de 2017.

La kitchenette comprenait un réfrigérateur, un micro-ondes, un grille-pain, une machine à café et une bouilloire.Erin Liam

Mais alors que je m’installais dans la pièce, j’ai aperçu un moustique qui bourdonnait dans les environs. Dès que je l’ai chassé, j’en ai aperçu un autre qui bourdonnait dans la pièce.

Il y en avait partout. Quand je sortais, mes jambes se transformaient en buffet à volonté pour les moustiques. Du coup, j’ai passé la majeure partie de l’après-midi à l’intérieur.

Heureusement, l’espace intérieur était confortable. Il était également évident que le personnel avait essayé de remédier à la situation des moustiques en fournissant une bombe anti-moustiques et un petit tue-moustiques portable, ce qui, malheureusement, n’était pas entièrement utile.

Je savais néanmoins que rester enfermée contrecarrait le but de mon séjour. Après m’être aspergée d’insectifuge, j’ai fait une petite promenade jusqu’à la plage de Lazarus, qui n’était qu’à trois minutes à pied.

Même si c’était un jour de semaine, les cinq maisons étaient réservées

Les cinq petites maisons étaient toutes réservées lorsque l’auteur s’est rendu sur place un jour de semaine. Erin Liam

En me rendant à la plage, j’ai rencontré d’autres invités : un couple avec leur cavalier et leur amie, qui avait amené son cocker. Le groupe avait réservé deux maisons pour fêter l’anniversaire du cavalier.

La propriétaire du cocker, âgée d’une trentaine d’années et travaillant dans le secteur bancaire, a déclaré que le logement était suffisamment spacieux pour elle et son chien.

« Le concept de cet endroit est de se déconnecter de la vie trépidante et d’être proche de la nature. C’est un bon message. La façon dont l’unité est placée vous permet d’avoir constamment une vue sur la nature », a-t-elle déclaré.

Et même si chaque chambre dispose d’une télévision avec un abonnement Netflix, elle a essayé de ne pas le regarder. À la place, elle a apporté un livre. « J’essaierai de ne pas penser au travail », a-t-elle dit.

En face de chez moi, il y avait une famille avec deux jeunes garçons. Alors qu’il chassait les moustiques, le père, un médecin d’une trentaine d’années, m’a dit qu’il avait entendu parler de ce logement par les médias locaux. Comme l’endroit était populaire, il a dû le réserver des mois à l’avance.

Il a apprécié la tranquillité de l’île et a déclaré que la plage était adaptée aux enfants, avec des vagues douces et du sable fin. petite maison était trop petit pour sa famille de quatre personnes.

« Je reviendrai certainement avec ma femme, j’espère que nos parents pourront s’occuper des enfants », a-t-il déclaré.

Un conseil : les options de restauration sur l’île sont très limitées

L’île dispose d’une supérette, mais elle est fermée en semaine. Les clients peuvent précommander des plats à réchauffer au micro-ondes pour 6 $ (ceux que j’ai sélectionnés) ou apporter leur propre nourriture.

Mais à la tombée de la nuit, mon repas n’était toujours pas arrivé. Après avoir contacté le service client, j’ai appris que le personnel avait oublié mon repas et était reparti vers le continent à 18 heures.

Heureusement, chaque chambre était approvisionnée en snacks et en nouilles instantanées. En versant de l’eau chaude dans mes nouilles au poulet, je me suis sentie à mille lieues du continent, où l’on peut trouver des options de restauration à toute heure et se les faire livrer en quelques minutes.

Je me suis réveillé au son des gloussements d’un gecko domestique commun et du chant des oiseaux au loin.

J’avais l’intention de passer ma matinée à explorer davantage l’île.

Mais cette fois, ce ne sont pas les moustiques qui m’ont retenu à l’intérieur. Des nuages ​​sombres planaient sur les minuscules maisons, et bientôt, il y eut une forte pluie.

Lorsque le ciel s’est dégagé, il était 11 heures du matin et il était presque temps de partir.

Rester dans la petite maison m’a permis de me ressourcer

Bien que l’auteur ait passé un séjour reposant, elle ne reviendra probablement pas.Erin Liam

Vivre dans des petites maisons a donné naissance à un mouvement en faveur d’un mode de vie minimaliste et durable, appelé le mouvement des petites maisons. Bien que la tendance ait pris son essor en des pays comme les États-Unisc’est nouveau à Singapour, Tiny Away étant la seule option pour ceux qui veulent essayer la vie dans une petite maison sans aller à l’étranger.

Prudence Lai, consultante au sein du cabinet d’études de marché Euromonitor, a déclaré que les voyageurs sont devenus plus axés sur l’expérience après la pandémie et recherchent désormais des expériences locales authentiques au lieu de simplement dépenser pour des biens matériels.

Le désir de trouver des hébergements uniques se reflète dans la demande pour Tiny Away. Depuis sa création, Tiny Away a enregistré un taux d’occupation moyen de 90 %, a déclaré Chia, ajoutant que la plupart des clients sont locaux.

Chia a déclaré que de nombreux clients n’avaient pas conscience du calme qu’ils ressentaient en séjournant à Lazarus. « Ils apprécient toujours le fait que cela leur permette de laisser leurs téléphones et leurs ordinateurs portables derrière eux et de se ressourcer », a-t-il déclaré.

J’ai ressenti la même chose. Bien que le WiFi soit disponible dans les chambres, la connexion était instable. Je n’en avais pas besoin de toute façon, car je me suis retrouvé à profiter de la vue sur la mer et la forêt au loin au lieu de vérifier les notifications sur mon téléphone, comme je le fais habituellement à la maison.

Compte tenu de son prix élevé et de la gamme d’hôtels de luxe de même prix à Singapour, je n’y retournerais pas. Mais Tiny Away pourrait être idéal pour les clients à la recherche d’un peu de solitude ou d’une chance de découvrir la cité-État sans tous les gratte-ciel. Soyez simplement prêt à repousser les moustiques à l’entrée et à emporter de la nourriture supplémentaire.

Business Insider a couvert les frais de séjour de l’auteur.

Lire l’article original sur Business Insider