Un père BRIT a lutté contre des insectes, une douche cassée et des éviers remplis de malades lors de vacances cauchemardesques dans un hôtel cinq étoiles en Turquie.

Le père célibataire Maxwell Sarpong a dépensé plus de 1 000 £ pour un séjour dans un complexe pour lui et son fils – seulement pour faire face à une intoxication alimentaire et à un logement qui ressemblait à un «chantier de construction».

Maxwell, 35 ans, d’Enfield, a déclaré que le forfait tout compris à l’Alan Xafira Deluxe Resort & Spa s’est avéré être un « désastre absolu » – avec une piscine de mauvaise qualité, des travaux de construction et des mouches sur la nourriture.

Et les invités ont même découvert un bol de malades allongé sur le sol – ainsi que des éviers pleins d’eau brune, des salles de bains cassées et des cafards massifs se précipitant dans les chambres.

Le fournisseur de sécurité Maxwell a réservé les vacances l’année dernière pour lui et Kieran, alors âgé de 12 ans, avec Travel Centre UK.

S’adressant au Sun, Maxwell a accusé l’agence de voyages de l’avoir induit en erreur sur l’emplacement exact de l’hôtel – et de lui avoir dit que c’était un « très bon » complexe.

Il a payé 1 584 £ pour avoir la chance de visiter le hotspot touristique turc d’Antalya – seulement pour faire face à un long trajet de deux heures de l’aéroport avec son fils fatigué jusqu’à l’emplacement réel de l’hôtel à Alanya.

Un Maxwell déconcerté a alors découvert que la station avait l’air «complètement différente» de ce à quoi elle ressemblait en ligne lorsqu’il avait parcouru les critiques.

Maxwell a déclaré: «Nous avions vérifié le site Web de l’hôtel et lu les critiques. Tout avait l’air bon et je me suis dit « wow ».

«Mais nous sommes arrivés et cela avait l’air complètement différent.

« La première chose que nous avons remarquée, c’est le pommeau de douche manquant dans notre salle de bain.

« Ensuite, le personnel nous a dit qu’ils travaillaient toujours à la construction de l’hôtel. »

Des photos choquantes révèlent des gouttières cassées, des chaises longues froissées et des tas de matériaux de construction et de boîtes jonchant l’hôtel.

Et tandis que le site Web de l’hôtel garantit quatre piscines différentes, Maxwell a découvert que bon nombre des installations promises étaient tout simplement inexistantes.

Le papa déçu a déclaré: «C’était un désastre absolu.

« L’hôtel aurait dû être réduit à deux étoiles – évidemment, ils nous avaient surfacturé.

« Les vacances n’ont jamais été les vacances ils nous avaient vendus. »

Maxwell a accusé l’hôtel de servir de la bouffe couverte de mouches – lui et Kieran atterrissant avec des ventres douteux.

Malgré le paiement du forfait tout compris, le père désespéré a appelé son agence de voyage et a demandé de l’aide pour se rendre en ville pour manger ailleurs.

Mais quand il s’est présenté au restaurant qu’ils avaient arrangé, il s’est fait arnaquer en accumulant une facture de 100 £ – pour un repas de base pour lui et son enfant.

Maxwell a déclaré: «C’était une blague. Les choses ont juste commencé à aller de mal en pis.

« De retour à l’hôtel, il y avait un tas d’autres Britanniques. Une dame a reçu l’e-mail de tout le monde pour déposer une plainte, mais rien ne s’est passé.

« On nous avait promis le wifi gratuit dans tout l’hôtel et dans nos chambres – mais quand nous sommes arrivés, on nous a dit que nous devions payer un supplément si nous le voulions.

« Le seul endroit où vous pouviez l’utiliser était à la réception. Donc, tout le monde devait simplement s’asseoir dans le hall pour accéder à Internet.

Depuis l’escapade cauchemardesque de juillet 2022, Maxwell envoie un e-mail à son agence de voyage pour se plaindre.

Mais il affirme que lui et d’autres clients de l’hôtel, qui ont demandé à l’hôtel ou à leurs agents de voyage de verser une indemnisation après le horreur expérience, estiment qu’ils n’ont pas été suffisamment écoutés.

Hazel Caffrey, une enseignante de 35 ans du Cheshire, a rencontré Maxwell au Xafira pendant ses vacances avec sa fille de cinq ans.

Elle a confirmé que l’expérience était « absolument diabolique ».

Hazel a déclaré: « C’était les premières vacances que nous avions depuis le verrouillage.

« Nous avons réservé cette expérience cinq étoiles en pensant que nous n’aurions pas à quitter l’hôtel pour quoi que ce soit.

« Au lieu de cela, la piscine intérieure n’était pas ouverte. Il y avait du désordre partout – des planches de bois et des matériaux de construction, donc c’était un danger pour les enfants. »

Hazel a déclaré que sa fille, qui souffre d’une allergie aux produits laitiers, était incapable de manger la sélection limitée de plats de l’hôtel.

Elle a poursuivi: « La nourriture était honteuse et il n’y avait rien à manger pour ma fille.

« Nous y étions une semaine et nous faisions des excursions tous les jours juste pour sortir de l’hôtel.

« Et l’odeur de l’hôtel était ignoble – ça sentait le zoo ou un chien mouillé. »

Hazel a déclaré qu’elle avait dépensé environ 1 400 £ pour le voyage – et n’avait reçu que 200 £ en compensation de l’épreuve.

Maxwell a affirmé n’avoir reçu qu’un bon de voyage pour lui et Keiran, d’une valeur de 100 £ chacun, « après s’être plaint pendant un an ».

Travel Centre UK a déclaré au Sun: « Nous avons répondu aux préoccupations des passagers et leur avons fourni un bon entièrement flexible en guise de résolution. Nous avons résolu le problème de notre côté.

« Nous avons le regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations spécifiques concernant la valeur du bon fourni. »

Le Sun a contacté Alan Xafira Deluxe Resort & Spa pour un commentaire.

