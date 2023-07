J’ai sauvé mon sperme en découpant des jacuzzis et des jeans skinny après un diagnostic d’infertilité fonctionnelle, révèle Russell Kane

RUSSELL Kane a révélé qu’il avait l’habitude de ne jurer que par une séance relaxante dans un bain à remous pour se débarrasser du stress après un spectacle de stand-up.

Mais après avoir découvert qu’il était fonctionnellement infertile lors du tournage de la nouvelle émission de Channel 4, Celebrity Save Our Sperm, il a coupé la plupart des choses chaudes et moites, y compris son jean skinny signature.

Canal 4

Le trio fait examiner sa fertilité dans le nouveau doc[/caption] Getty

Le père d’un enfant – désireux d’essayer d’avoir un deuxième enfant avec sa femme Lindsey – a rejoint Melvin Odoom et Ollie Locke pour l’émission de Channel 4 sur la santé reproductive des hommes.

C’est pendant le tournage que Russell, 47 ans, a été informé par des experts que son nombre de spermatozoïdes était faible de 11 millions, par rapport à la moyenne nationale de 40 à 60 millions, ses co-stars atteignant toutes deux cette fourchette.

Le père d’un enfant a été choqué de changer son mode de vie pour améliorer sa fertilité et redevenir fertile en seulement dix semaines.

Russell dit: «J’étais là pour les rires vraiment, pour faire un peu de télé mais j’ai été vraiment surpris.

« Les lectures sont arrivées et ce n’est pas ce à quoi je m’attendais.

« Quand j’ai obtenu mon résultat, ce n’était pas un sentiment intellectuel, c’était émotionnel – comme cette sensation de nausée dans l’estomac.

« Qu’importe si j’ai 11 millions de spermatozoïdes par litre et que j’ai déjà une unité familiale ? C’est important parce que je suis un homme et que je m’intéresse au fonctionnement du corps des hommes.

« En tant qu’hommes, je pense que nous sommes plus susceptibles d’être déprimés et déprimés lorsque notre corps n’est pas ce qu’il devrait être – [and after the result] Je ressentais quelque chose d’irrationnel.

« Il y a un lien émotionnel entre moi et mon nombre de spermatozoïdes et je n’entends jamais personne en parler. Jamais. »

C’est le résultat qui a incité Russell à arrêter ses voyages au spa – et à faire de son mieux pour échanger son jean skinny en sueur sur scène.

Il a également réduit sa consommation de café, a commencé à utiliser des tasses au lieu de gobelets en plastique et a cessé d’utiliser des huiles stimulant la croissance des cheveux après que les médecins ont révélé qu’elles affectaient négativement ses nageurs.

L’expert Dr Anand Patel explique : « Le nombre de spermatozoïdes est passé de 100 millions à 40 à 50 millions par millimètre.

«Les testicules pendent longtemps pour une raison. Quelques degrés au-dessus de la chaleur corporelle peuvent gravement endommager les spermatozoïdes. Cela brise l’ADN, les empêche de nager et les rend anormaux.

« Lorsqu’ils essaient de concevoir, les hommes doivent éviter les bains chauds, les bains à remous, les saunas et les hammams – même assis trop longtemps, faire de l’exercice avec des couches de matériel de gym – et piéger les testicules dans des jeans serrés.

«Russell cuisait littéralement ses couilles. Rappelez-vous, refroidissez vos garçons, couilles.

Ailleurs, Melvin triple presque son nombre de spermatozoïdes en supprimant les collations sucrées et en gardant ses bijoux au frais avec un petit sac de glace tout en travaillant dans le studio Radio 1.

« La plupart de mes amis sont installés avec des enfants et je ne veux tout simplement pas être comme le vieux père de l’équipage. Il y a quelqu’un dans ma vie – une dame spéciale qui me cherche à avoir des enfants et c’est ma mère », plaisante-t-il.

« Elle m’appelle chaque semaine pour demander des petits-enfants.

« Ai-je laissé les choses trop tard ? C’est définitivement une question qui me vient à l’esprit.

« Si j’étais allé là-bas et que j’avais entendu dire que ce serait un travail difficile, cela m’aurait vraiment bouleversé. Je me suis rendu compte aujourd’hui à quel point cela signifiait pour moi.

Alors qu’Ollie, qui a récemment révélé qu’il attendait des jumeaux via une mère porteuse avec son mari Gareth, a coupé l’alcool, la malbouffe et les cigarettes pour améliorer la fonctionnalité de son sperme.

La star de Made In Chelsea a appris que si son nombre de spermatozoïdes était normal, la fonctionnalité ADN de son sperme n’était que d’un tiers.

Cela signifiait que même si une grossesse pouvait survenir, l’ADN endommagé entraînerait probablement une fausse couche, ce que lui et Gareth avaient vécu deux fois.

« [Talking about sperm] c’est bizarre de ne pas rire et plaisanter, mais c’est en fait quelque chose de très sérieux », explique-t-il.

« Toute notre vie, on nous a parlé de la fertilité des femmes, c’est comme si les femmes étaient toujours à blâmer si quelque chose ne va pas. Maintenant, nous comprenons un peu mieux, c’est une rue à double sens.

Celebrity Save Our Sperm sera diffusé demain soir à 22h sur Channel 4.

Getty

Ollie a amélioré la fonctionnalité de l’ADN de son sperme en supprimant les collations sucrées[/caption] Canal 4 / Ray Burmiston

Save Our Sperm est diffusé demain soir à 22h[/caption]