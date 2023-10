J'ai sauvé 35 chiens en deux semaines... ils étaient à quelques heures de la mort mais maintenant ils vivent tous chez moi avec moi.

Un HÉROS a réussi à sauver 35 chiens en seulement deux semaines, dont beaucoup étaient à quelques heures seulement de la mort.

Lee Asher dirige The Asher House, un sanctuaire animalier caritatif dans l’Oregon, aux États-Unis.

Lee était tout sourire alors qu’il soulevait l’un des chiots qu’il avait récemment sauvés. Crédit : Instagram/@theasherhouse

Le chien sauvé a été nommé Danny Devito en hommage à la star hollywoodienne Crédit : Instagram/@theasherhouse

Il a récemment profité de sa page Instagram pour publier une série de photos de lui avec un petit chiot qui a désormais une vie meilleure grâce à ses efforts.

Lee a écrit : « 35 chiens ont été sauvés au cours des deux dernières semaines et j’ai hâte de vous les présenter tous.

« Ce petit bonhomme est un garçon mixte de 12 ans qui a été trouvé errant.

« Lorsque ses propriétaires ont été contactés par le refuge, ils ne voulaient plus de lui mais je suis tout de suite tombée amoureuse de lui.

«C’est une tellement petite légende que je l’ai nommé Danny DeVito. Je l’ai nommé ainsi parce que je lui ai donné le nom de Danny Devito, l’acteur de renommée mondiale.

L’adorable chien porte un haut bleu lorsqu’il est tenu par Lee qui a un immense sourire sur le visage.

La publication est devenue un énorme succès viral en quelques jours seulement, attirant plus de 100 000 likes et plus de 2 700 commentaires.

Lee a été universellement félicité pour ses efforts, tandis que de nombreux autres ont condamné les actions des propriétaires précédents.

Une personne a écrit : « Merci de continuer à être l’humain exceptionnel que vous êtes et d’avoir sauvé ce petit bonhomme !

«Je ne comprendrai JAMAIS pourquoi les humains sont si cruels et jettent les animaux comme s’ils étaient des détritus.

« Ils font partie de la famille et si vous ne pouvez pas les traiter ainsi toute leur vie, alors n’en recevez pas. »

Un autre a ajouté : « Qui pourrait jeter un chien comme ça ? Merci de faire ce que vous faites.

Un troisième a simplement dit : « Épouse-moi ».

Le mignon chien a été trouvé par Lee comme un chien errant Crédit : Instagram/@theasherhouse