J’ai revu Stir of Echoes et je suis convaincu que Kevin Bacon a donné l’une des performances d’horreur les plus sous-estimées

Si vous êtes un grand fan de Films d’horreur des années 90 et thrillers psychologiques, vous connaissez probablement les grands titres qui ont dominé l’époque. Le sixième sens, Le projet Blair Witchet Crier tous projettent de longues ombres sur le paysage de ce que nous considérons comme le meilleurs films d’horreur de la décennie. Cependant, il y a un film qui est souvent laissé de côté, un joyau caché qui mérite d’être évoqué aux côtés de ces classiques : Remuement d’échos. Maintenant, après l’avoir revu récemment pour la saison effrayante, je suis convaincu que la performance de Kevin Bacon dans ce film pourrait bien être l’une des plus sous-estimées de l’horreur et est facilement l’une des meilleures. Libre de toute attache les meilleurs films de stars .

Remuement d’échos est un film fantôme vraiment effrayant sorti en salles en 1999, la même année que Le sixième sens– ce qui a foutu le film à la barre de Bacon. En plus d’affronter un film qui tourne autour d’un jeune garçon voyant des morts, Échos a également pris un coup parce que Sorcière Blair est devenu la sensation indépendante virale de l’année. Dans la précipitation pour suivre ces deux joueurs qui changent la donne, Remuement d’échos glissé discrètement sous le radar. Mais c’est dommage, car ce film adopte une approche différente – fondée, concrète et intensément psychologique – qui semble presque rafraîchissante dans le paysage actuel des thrillers surnaturels.

Qu’est-ce qui fait Remuement d’échos se démarquer n’est pas seulement son intrigue bien conçue ou son atmosphère étrange ; c’est le Tremblements la performance brute et solide de l’acteur dans le rôle de Tom Witzky, un col bleu et père de famille soudainement hanté par des visions troublantes après une séance d’hypnose apparemment inoffensive. À mesure que les visions s’intensifient, l’obsession de Tom de résoudre le mystère qui se cache derrière elles s’intensifie également, le conduisant dans un terrier de lapin qui menace de déchirer sa vie.

Il s’agit d’un portrait authentique et obsédant d’un homme poussé au bord du gouffre, rendu d’autant plus convaincant par l’engagement de Bacon dans ce rôle.

Dans cette adaptation page à écran du roman du même nom de Richard Matheson, Bacon fait quelque chose pour lequel de nombreux protagonistes d’horreur n’obtiennent pas assez de crédit : il nous fait croire. De son scepticisme initial au désespoir total et aux yeux vitreux alors qu’il perd le contrôle de la réalité, le MaXXXine la performance de l’acteur fonde les éléments surnaturels dans la crudité de l’émotion humaine.

Son Tom n’est pas un héros d’horreur ou un survivant sage ; c’est un gars ordinaire, sceptique et têtu, réagissant à une situation extraordinaire et terrifiante. C’est une performance qui ajoute de la profondeur et de l’authenticité aux frayeurs traditionnelles du genre, transformant le film en quelque chose de plus psychologique et intense.

Une scène qui fait ressortir ce point est celle où Tom, incapable de se débarrasser des visions, commence à déchirer son jardin avec la possession frénétique. C’est une de ces scènes qui semble douloureusement réelle : on peut voir son monde s’effondrer et les conséquences de cette hantise sur lui et sa famille. Le Homme creux L’interprète capture cette descente dans l’obsession avec une telle intensité que vous êtes là avec lui, ressentant chacune de ses frustrations et de ses peurs. Il n’a pas seulement l’air effrayé ; il est effrayé, se démêlant à l’écran d’une manière qui rend les éléments fantômes effrayants d’autant plus crédibles.

Bacon apporte tellement de dimension au personnage de Tom, c’est honnêtement sauvage. Il mélange frustration, colère, confusion et juste ce qu’il faut de tendresse pour rendre Tom accessible, même s’il perd lentement son emprise sur la réalité.

De plus, sa chimie avec Kathryn Erbe, qui incarne sa femme à l’écran, fait monter les choses d’un cran. Ensemble, ils créent une dynamique familiale si authentique qu’on ne peut s’empêcher d’avoir l’impression de voir de vraies personnes aux prises avec quelque chose de terrifiant.

C’est le genre de performance qui vous fait penser : « Pourquoi cela n’a-t-il pas suscité plus d’amour ? Mais bon, c’est Kevin Bacon. Nous parlons d’un gars qui a joué dans certains des meilleurs films des années 80 et 90. Vous pouviez lancer une pierre dans n’importe quelle direction et vous obtiendriez de l’or.