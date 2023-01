J’ai révélé mon nombre de victimes talibanes pour me soigner et aider les autres, déclare le prince Harry

Le PRINCE Harry a laissé entendre qu’il ne regrettait pas d’avoir révélé le nombre de ses victimes talibanes – bien qu’il soit accusé d’avoir exposé les troupes britanniques à des attaques de vengeance.

Le duc de Sussex a déclaré qu’il avait parlé ouvertement du meurtre de 25 militants pendant son séjour en Afghanistan dans son autobiographie Spare pour se “guérir” et aider les autres.

Le prince Harry a déclaré qu’il avait révélé son nombre de victimes talibanes pour se “guérir” Crédit : Jemma Jones/People Magazine

Le duc de Sussex a parlé de ses tournées de combat dans son nouveau livre Crédit : AP : Associated Press

Autobiography Spare est sorti le 10 janvier Crédit : EPA

Il a été fortement critiqué pour avoir potentiellement trahi des camarades avec lesquels il combattait, des officiers militaires à la retraite suggérant qu’il avait porté atteinte à leur sécurité personnelle ainsi qu’à la sienne.

Mais le prince a depuis défendu ses propos, insistant sur le fait qu’il est important que les soldats discutent des “parties du service qui nous hantent”.

Harry a dit à PEOPLE: “Je ne sais pas si vous réconciliez complètement les éléments douloureux d’être en guerre.

“C’est quelque chose que chaque soldat doit affronter, et au cours des près de deux décennies de travail aux côtés du personnel militaire et des vétérans, j’ai écouté leurs histoires et j’ai partagé la mienne.

“Dans ces conversations, nous parlons souvent des parties de notre service qui nous hantent – les vies perdues, les vies prises.

“Mais aussi les parties de notre service qui nous guérissent et les vies que nous avons sauvées.”

L’homme de 38 ans a poursuivi en disant qu’être ouvert sur ses tournées de combat était bon pour son “parcours de guérison” et que “le silence est le remède le moins efficace”.

“C’est un devoir, un travail et un service rendu à notre pays – et après avoir effectué deux missions en Afghanistan pour mon pays, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour être le meilleur soldat pour lequel j’ai été formé”, a-t-il ajouté.

“Il n’y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise façon d’essayer de gérer ces sentiments, mais je sais de mon propre parcours de guérison que le silence a été le remède le moins efficace.

“Exprimer et détailler mon expérience est la façon dont j’ai choisi de la gérer, dans l’espoir que cela aiderait les autres.”

La carrière militaire de Harry a duré 10 ans et comprenait deux déploiements en Afghanistan – en 2007 et 2008, et de nouveau en 2012 à 2013.

Alors qu’il travaillait comme pilote d’hélicoptère Apache pendant la seconde, il a participé à six missions qui ont entraîné la mort de talibans.

Le prince dit qu’il ne considérait pas les 25 comme des “personnes” mais plutôt comme des “pièces d’échecs” qui devaient être retirées de l’échiquier.

Il a également vu les insurgés qu’il a tués comme “des méchants éliminés avant qu’ils ne puissent tuer des gentils”, écrit-il.

Les soldats ne savent généralement pas combien d’ennemis ils ont anéantis, mais Harry affirme qu’il a regardé des images de la caméra nasale de chacun de ses meurtres lorsqu’il est revenu à la base.

“Mon numéro est le 25. Ce n’est pas un numéro qui me remplit de satisfaction, mais qui ne m’embarrasse pas non plus”, dit-il.

« RAVIVER L’ANIMOSITÉ Djihadiste »

Harry a été déployé en tant que contrôleur aérien avancé dans la province de Helmand lors de sa tournée en 2007.

Il était “très fier” d’y avoir servi pendant plus de deux mois avant que son emplacement ne soit divulgué.

Il est promu au grade de lieutenant dans la Household Cavalry en avril 2008 puis se reconvertit en pilote d’hélicoptère dans l’Army Air Corps.

Harry est retourné en Afghanistan en 2012 en tant que copilote et mitrailleur au Camp Bastion pendant 20 semaines avant de quitter l’armée en mars 2015.

Il a déclaré à l’époque que tuer des insurgés faisait partie de son travail et que “nous prenons une vie pour sauver une vie”.

Les experts en sécurité ont déclaré que le service du duc faisait déjà de lui une cible de choix pour les enlèvements, le terrorisme et une série d’autres menaces.

Mais ses derniers commentaires augmentent les risques pour la sécurité de Harry et des forces armées, est-il allégué.

Le colonel Richard Kemp a déclaré que cela “rallumerait l’animosité djihadiste contre lui et inciterait certains à se venger”.

Il a ajouté: “Cela incitera certaines personnes à tenter une attaque contre des soldats britanniques partout dans le monde.

“L’impact sur sa propre sécurité personnelle est encore plus grand.”

Le colonel Tim Collins, connu pour un discours d’avant-bataille qu’il a prononcé en Irak, a convenu que la conduite de Harry n’est “pas la façon dont nous nous comportons dans l’armée”.

Il a déclaré à Forces News: “Harry s’est maintenant retourné contre l’autre famille, l’armée, qui l’a autrefois embrassé, après avoir saccagé sa famille biologique.

“Il a mal laissé tomber le côté. Nous ne faisons pas d’encoches sur la crosse du fusil. Nous ne l’avons jamais fait.”