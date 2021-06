J’ai réveillé Bafta en prenant tout le laffta du divertissement léger

Dimanche soir, les Bafta Awards de la BBC1 ont déclaré avec audace que l’émission de poésie Life & Rhymes de Benjamin Zephaniah était un meilleur divertissement que Strictly Come Dancing, The Masked Singer et Ant & Dec’s Takeaway.

Ils ne le pensaient pas, évidemment. Ils ne faisaient que condescendre cette obscure série Sky Arts.

La plupart de l’attention qui a suivi, cependant, s’est portée sur la victoire de Diversity dans la catégorie The Must-See Moment – et la faible liste des finalistes à laquelle elle était confrontée. Crédit : ITV

Du moins, j’espère qu’ils l’étaient, parce que j’ai regardé Life & Rhymes, du début à la fin, et c’est du doggerel sur le tapis pour la plupart, joué devant 23 hipsters qui cliquent avec les doigts (plus Rick de The Young Ones) dans ce qui ressemble beaucoup à l’ancien kiosque à musique Trumpton.

Si l’industrie de la télévision pense sincèrement que c’est l’avenir du divertissement léger, alors la télévision est finie.

ERREURS ET MENSONGES

C’est pourquoi je dois continuer à me dire que ce à quoi nous avons assisté, ce week-end, était la tentative désespérée de Bafta de remonter au moral après la débâcle de Noel Clarke en avril, lorsque sa cérémonie de tournage a donné à l’acteur/réalisateur un contribution, bien que les organisateurs aient été informés des allégations de harcèlement sexuel à son encontre.

Et brouiller ils l’ont très certainement fait.

Bill Bailey et Oti Mabuse gagnant Strictly n’étaient nulle part sur la liste des finalistes à voir absolument à la télévision Crédit : PA

Le résultat a été un événement qui ressemblait beaucoup à une gifle au visage avec une copie enroulée du Guardian pendant deux heures.

Le plus grand exercice d’auto-illusion que vous ayez jamais vu et l’une de ces occasions où il est beaucoup plus facile d’énumérer les très rares choses qui ont bien fonctionné plutôt que de parcourir toutes les erreurs et tous les mensonges que Bafta s’est dit.

Sans ordre particulier, les dignes gagnants étaient : Once Upon A Time In Iraq (Meilleur factuel), Michaela Coel (Meilleure actrice), Inside No 9 (Meilleure comédie scénarisée) et Welcome To Chechnya (Meilleur international).

Il y avait aussi quelques décisions discutables, bien sûr, mais beaucoup d’autres qui semblaient carrément perverses, comme le documentaire toxique de Channel 4 L’école qui a essayé de mettre fin au racisme qui a été couronné meilleur spectacle factuel et réalité.

La plupart de l’attention qui a suivi, cependant, s’est portée sur la victoire de Diversity dans la catégorie The Must-See Moment, qui a été votée par le public mais était une affaire conclue au moment où la faible liste restreinte a été exclue: Bill Bailey et Oti Mabuse gagnant Strictly, Phillip Schofield révélant « Je suis gay » ce matin, Diana passant à The Crown, l’ancien ministre de l’Intérieur Alan Johnson sortant du costume de Pharaon de The Masked Singer ou, en effet, tout ce qui ressemble à un moment incontournable, y compris l’Écosse qualification pour l’Euro 2020.

Les Bafta Awards de la BBC1 ont déclaré que l’émission de poésie de Benjamin Zephaniah, Life & Rhymes, était un meilleur divertissement que Strictly Come Dancing, The Masked Singer et Ant & Dec’s Takeaway Crédit : Rex

Pas une seconde, évidemment, je suggère que c’était une vengeance très cynique et calculée sur les plus de 26 000 téléspectateurs d’ITV qui se sont plaints de la routine George Floyd de Diversity sur Britain’s Got Talent. Mon Dieu, non.

Cependant, je suis certainement alarmé que chacun de ces téléspectateurs ait été goudronné et emplumé du label «raciste».

« A propagande qui passe en contrebande sous le radar, avec tout le reste de la vertu-signalisation.

D’après les preuves des Baftas, ils ont parfaitement le droit de flairer un rat, comme l’a démontré la revue de presse de l’événement de l’année lorsqu’elle a déclaré à propos des élections américaines : « Kamala Harris s’est rapproché de la Maison Blanche.

Michaela Coel (Meilleure actrice), une digne gagnante Crédit : Rex

Ni Joe Biden n’a gagné, ni même Donald Trump n’a perdu. Elle va gagner. . . dans quatre ans.

Aussi épaisse qu’elle soit, voyez-vous, Bafta et la BBC approuvent chaleureusement Kamala Harris et il y aura un enfer à payer si le peuple américain ne suit pas ses ordres et ne vote pas pour elle.

Comment un programme aussi sournoisement manipulateur correspond aux directives de neutralité de The Beeb, je n’en ai aucune idée.

Mais comme l’a démontré dimanche soir, notre radiodiffuseur d’État est confronté ici à un choix très difficile.

Soit la BBC se lave les mains de l’organisation Bafta corrompue, biaisée et hypocrite et de toutes les postures politiques qui les accompagnent, soit les personnes qui paient réellement pour cet endoctrinement se laveront les mains de la BBC.

Cela ne pourrait pas être plus simple.

LOOKALIKE DE LA SEMAINE

Rob Beckett, à gauche, et un Fuggler

Le gagnant de cette semaine est Rob Beckett, comme on le voit dans The Last Leg, et un Fuggler. Envoyé par Lilly McQuade, par e-mail.

Recherche d’images : Amy Reading

GRANDES PERSPECTIVES SPORTIVES

Le champion de F1 Lewis Hamilton Crédit : Getty

PETE TOMBE : « Alexander-Arnold a créé sept occasions la saison dernière – 49 d’entre elles étaient du jeu ouvert. »

Lewis Hamilton: « Aujourd’hui, c’était un bon coup de malchance. »

James McFadden : « Nous devons être optimistes quant aux chances de l’Écosse, pas optimistes. »

(Compilé par Graham Wray)

TV OR

Les performances exceptionnelles de SEAN BEAN et Stephen Graham sur la version brutale de Scouse de BBC1 de The Shawshank Redemption, Time (dimanche, 21h).

Sean Bean et Stephen Graham sont exceptionnels dans BBC1’s Time (dimanche, 21h) Crédit : BBC

Le génie Derek Jacobi élève le Inside No 9 de BBC2 à de nouveaux niveaux. Tamzin Outhwaite bouge comme un rêve en épouvantail dans The Masked Dancer. Et la fonction envoûtante de This Morning sur Bear le border collie, « le chien le plus intelligent de Grande-Bretagne », qui peut identifier 80 objets, comprendre 50 pour cent de la conversation humaine, aller chercher une bière dans le réfrigérateur et probablement s’asseoir pour Dermot O’Leary le prochain jour férié, tant que le cabot est prêt à s’endormir un peu.

MERCREDI soir, j’ai regardé le chien de sauvetage roumain d’Olivia Attwood, Lola, faire sa première merde en plein air, dans le jardin de la star de Love Island, sur Olivia Meets Her Match d’ITVBe.

Et tu sais quoi? C’était quand même mieux que Life & Rhymes.

SPECTACLE DEMEANSTREAK

Avouons-le, personne n’est vraiment sorti de The Masked Dancer avec sa dignité entièrement intacte.

Il y avait juste des degrés d’humiliation dans la série ITV.

Bonnie-ruddy-Langford, semblant environ 130 ans plus jeune qu’elle ne l’a jamais fait sur EastEnders

Les trois tâches les plus avilissantes, cependant, appartenaient sûrement aux doublures vidéo, aux éponges jaunes dansantes et à Davina McCall, qui a pris la chose tellement au sérieux qu’elle a perdu son chiffon avec Jonathan Ross lors de la finale, en criant : « Je pensais honnêtement que nous étions pour obtenir une réponse sérieuse, je l’ai vraiment fait », comme si elle n’était pas la broche sans gormules qui avait dit que le costume d’écureuil était occupé par « Bruno Mars ».

Remarquez, j’ai également été pris au dépourvu par cette créature, en supposant que rien ne pourrait être plus effrayant que les vibrations « Nick Ferrari » ou « Paloma Faith’s sex face » que j’ai retiré de ce masque la semaine dernière.

Mais ensuite, à mon grand étonnement, la tête d’écureuil a été enlevée samedi soir, et il y avait Bonnie-ruddy-Langford, qui avait l’air d’environ 130 ans plus jeune qu’elle ne l’a jamais fait sur EastEnders, et bougeait comme une femme de la moitié de son âge (56).

Bonnie en écureuil

En fait, elle n’a probablement pas eu de chance de perdre le vote final contre le gymnaste Louis Smith, qui, bien qu’il ne se soit pas présenté sur mon radar depuis CelebAbility en 2017, a toujours été touché par l’enquête standard de Joel Dommett.

« Pourquoi avez-vous décidé de faire Masked Dancer en premier lieu ? »

Pourquoi? Quand c’est un mélange entre ça et l’annonce de la loterie des codes postaux, il n’y a pas de décision à prendre, Joel.

Récupérez la tenue de lave-auto.

C’EST RICHE

Moment gênant pour Richard Madeley et Susanna Reid Crédit : 3

À propos, si vous avez toujours voulu comprendre pourquoi Good Morning Britain ne retrouvera jamais les centaines de milliers de téléspectateurs perdus depuis le départ de Chunk, tout ce que vous aviez à faire était de regarder Richard Madeley crier « HEAR HEAR » en tant que Susanna Reid, avec un mépris glacial en elle. voix, a déclaré: «La victoire de Bafta pour la diversité était un œil pour tous ceux qui se sont plaints. Je suis tellement, tellement content pour eux.

Le « n’importe qui » ​​dont elle parle sont les téléspectateurs d’ITV.

Ou dans le cas de Good Morning Britain, d’anciens téléspectateurs.

SPRINGWATCH révélation de la série. Michaela Strachan : « La perdrix grise est différente de la perdrix rouge. »

Oui, oui, mais comment, Michaela ?

« Il n’a pas de pattes rouges.

DES ARBRES INATTENDUS DANS LA ZONE DES BAGAGES

Un moment Jedward pour Bradley Walsh de The Chase

LA chasse, Bradley Walsh : « This Is The Story était le premier album de 1987 pour quels jumeaux écossais ? »

Danny : « Jedward. »

Bradley Walsh : « L’installation artistique de 2016 Inside Reading Jail célèbre quel auteur ? » Claire : « Charles Manson. »

Point de basculement, Ben Shephard : « Le nom habituel de quel Premier ministre britannique du 20e siècle peut être abrégé en WC ? »

Meghan : « William Churchill. » Et Ben Shephard : « Dans le conte de fées classique, combien de sœurs laides Cendrillon a-t-elle ?

Ed : « Trois. »

Bzzz.

C’était Zoe Slater d’EastEnders.

IRRITATIONS TV ALÉATOIRES

L’hôte de BIG Weekend Away Gregg Wallace Crédit : Rex

L’animateur de BIG Weekend Away, Gregg Wallace, dit à chaque slaphead qu’il rencontre : « Tu me ressembles. »

L’accent de Stacey Dooley devient le « plein Dick Van Dyke » au Baftas de dimanche soir.

La figure tragique d’Alastair Campbell rampant toujours pour une carrière à la télévision, sur Steph’s Packed Lunch. Un Andrew Neil trop émotif, de tous les gens, pleurant mercredi ce matin (Et tu, Brillo?).

Et Richard Ayoade, hôte de la noyade des Baftas, a présenté le prix de la comédie scénarisée de l’événement avec les mots: « Si vous voulez rire, il est préférable de le planifier. »

Alors pourquoi pas toi ?

Adam Hills, l’animateur « adorablement effacé » de THE Last Leg : « J’ai fait une comédie devant 1 300 personnes à Canberra, et connaissez-vous le moment le plus étrange ?

Quand l’un d’eux a ri ?