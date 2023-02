J’ai retrouvé un héros sans-abri qui a remis des MILLIERS d’espèces – sa réponse lorsqu’on lui a offert une récompense était à couper le souffle

L’acte désintéressé de cet homme sans abri a été salué par des millions de personnes à travers le monde.

L’homme canadien a choqué la police lorsqu’il a remis une valise découverte contenant 1 223 £ en espèces dans un poste de police.

5 La police a été choquée lorsque l’homme a rendu l’intégralité de l’argent Crédit : Internet Inconnu

5 Ses actions désintéressées ont touché de nombreuses personnes à travers le Canada Crédit : Getty

L’agent Alex Bérubé du Service de police national du Canada de West Shore a déclaré que lorsque le monsieur s’est présenté avec la valise, il a été touché.

Bérubé a déclaré : « Il est juste resté très humble et a dit : ‘Vous savez quoi ? Je ne veux pas de cet argent, vous pouvez donner cet argent à des refuges alimentaires ».

Lorsque la nouvelle de l’acte désintéressé de l’homme a fait la une des journaux, une page GoFundMe a été créée pour récompenser l’homme de Langford.

L’agent de police a décidé de retrouver l’homme après qu’il ait rendu la valise et de lui parler de l’argent récolté pour ses actions honnêtes.

Bérubé a déclaré: «Après avoir entendu cette histoire et vu à quel point cette affaire a touché tant de gens, j’ai pris un intérêt personnel à trouver cet homme, le cherchant partout pendant et hors quart de travail.

“Ce n’est pas facile de retrouver une personne sans adresse fixe ni téléphone, mais j’ai continué d’essayer parce que j’avais besoin de lui dire comment la communauté s’était mobilisée pour l’aider.”

Après que Bérubé l’ait retrouvé et l’ait informé de l’argent récolté, le sans-abri anonyme a demandé aux autorités de donner l’argent à une œuvre de bienfaisance à la place.

Bérubé a déclaré que l’homme lui avait demandé de faire don de l’argent GoFundMe à un organisme de bienfaisance local, appelé Our Place Society.

Selon son site Web, Our Place Society est un centre communautaire desservant «les plus vulnérables du Grand Victoria», y compris les travailleurs pauvres, les personnes âgées démunies, les handicapés mentaux et physiques, les toxicomanes et les sans-abri.

L’incroyable organisation servirait plus de 1000 repas gratuits par jour et fournirait des douches chaudes, des vêtements gratuits et des conseils.

L’homme aurait dit qu’il était touché par l’effort du public, mais ce qu’il voulait vraiment, c’était un emploi.

Après avoir entendu parler de l’incroyable histoire, le journaliste Mike Kelly a commencé une recherche d’emploi pour aider l’homme.

Kelly a déclaré: “Voici un homme qui fait face à de nombreux défis, mais malgré cela, il a choisi de faire ce qu’il fallait et de veiller à ce qu’une autre personne ne se retrouve pas à court de milliers de dollars et face aux défis que cela lui apporterait.

“Maintenant, je vais faire tout ce que je peux pour l’aider à trouver un emploi qui correspond à sa situation personnelle et, espérons-le, le rapprocher de la résolution de ses défis actuels.”

Le propriétaire de la valise originale perdue pleine d’argent a également été identifié.

Bérubé a commenté : « C’est une partie gratifiante de notre travail lorsque nous pouvons aider à faire quelque chose pour quelqu’un qui a un impact positif sur sa vie.

5 Le policier Alex a été touché par les actions de l’homme Crédit : Twitter/the_mount_one

5 L’homme a écrit une note sincère expliquant pourquoi il rendait l’argent Crédit : Gendarmerie royale du Canada