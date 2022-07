J’ai retrouvé le voisin égoïste qui a jeté des ordures, y compris des couches sales, dans ma benne – et j’ai pris ma revanche

Un père FUMING a pris sa revanche sur le voisin égoïste qui a jeté des ordures, y compris une couche sale, dans sa benne.

Josh Hooper, 26 ans, a été choqué de trouver des tas de sacs poubelles dans la benne à l’extérieur de sa maison qu’il est en train de rénover.

Josh Hooper a retrouvé le voisin égoïste qui a jeté des ordures dans sa benne Crédit : Jam Press

Le voisin aurait jeté des objets, y compris une couche remplie de caca Crédit : Jam Press

Josh a trouvé un indice clé sous la forme d’un sac de pharmacie qui lui a donné le nom et l’adresse du benne basculante Crédit : Jam Press

Le papa devenu détective décide alors de traquer l’agresseur en recherchant des indices.

Josh a décidé d’ouvrir les sacs et a trouvé une horde d’objets désagréables à l’intérieur, y compris une couche sale non emballée.

Il a également trouvé un sac de pharmacie qui comprenait le nom et l’adresse du délinquant, rapporte The Mirror.

Josh a été surpris de découvrir que le coupable était un voisin proche qui vivait à seulement deux rues de lui.

Après avoir fait le travail acharné en traquant le voisin, il a ramassé les sacs et les a ramenés à leur propriétaire d’origine, les laissant soigneusement empilés dans leur jardin.

Le constructeur, de Bristol, a déclaré : « J’étais ennuyé parce que l’argent se fait rare pendant que nous rénovons notre maison – nous n’avons pas besoin de payer pour nous débarrasser des déchets de quelqu’un d’autre aussi.

« Il y avait des couches sales et de toutes sortes dans les sacs. J’ai vu un sac de pharmacie avec un nom et une adresse dessus et j’ai réalisé qu’ils n’habitaient qu’à quelques rues de là.

“J’ai décidé de leur rendre service et de le déposer en rentrant chez moi ce jour-là, en rangeant soigneusement les sacs dans leur jardin.”

Josh a également partagé l’histoire sur un groupe Facebook local, où il a déclaré : « Un grand merci à la personne qui a jeté des sacs d’ordures sur notre benne.

“Encore plus grand merci d’avoir laissé votre adresse là-bas. Elle a été renvoyée en toute sécurité.”

Le message a accumulé plus de 600 likes avec l’idée de Josh de retourner les ordures en ayant d’autres habitants dans les points de suture.

Une personne a dit : « Ça t’est arrivé d’être vidé, mais quelle joie de joies de savoir que tu pourrais le rendre ! Meilleur post sur cette page cette année.

Alors qu’un autre a ajouté: “Bravo, la personne qui l’a fait semble penser qu’elle peut s’en tirer avec n’importe quoi.”

Et un troisième a écrit : “Génial, ça leur apprendra.”

Après avoir partagé le message en ligne, Josh affirme avoir été contacté par un autre voisin qui a déclaré que trois autres maisons de la rue avaient le même problème, ce qui les a amenés à croire que le suspect était un benne en série.