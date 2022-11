J’ai réservé une superbe villa de vacances, mais j’ai été horrifié de constater que c’était juste à côté d’un marais sale et puant

UN influenceur qui a réservé pour séjourner dans une superbe villa de vacances a été horrifié de découvrir qu’elle est située juste à côté d’un marais sale.

Victoria Goulbourne, 28 ans, visitait Canggu à Bali lorsqu’elle a découvert que la vue depuis son logement n’était pas aussi idyllique qu’elle l’espérait.

Victoria a partagé la réalité de sa vue au bord de la piscine avec TikTok

Des chaises sont assises sur la terrasse en bois avec de petites zones ombragées disponibles pour se détendre sous Crédit : TikTok/@victoriagoulbourne

Mais dans une vidéo, elle a montré un grincement sale à côté de sa villa Crédit : TikTok/@victoriagoulbourne

Certains téléspectateurs ont dit à Victoria qu’elle avait visité le hotpot touristique pendant la mauvaise saison Crédit : TikTok/@victoriagoulbourne

Dans une vidéo publiée sur TikTok, Victoria montre la magnifique piscine de sa villa entourée de palmiers.

Des chaises inclinables sont vues assises sur la terrasse en bois avec de petites zones ombragées disponibles pour se détendre.

Mais alors que la caméra effectue un panoramique, elle révèle le magnifique espace extérieur adossé à un marécage boueux.

Un texte apparaît sur le clip disant : “Insta vs reality Bali”.

La vidéo a été visionnée 29,6 millions de fois, recueillant 2,8 millions de likes et plus de 11 600 commentaires.

Les téléspectateurs étaient divisés sur la question de savoir si le message était une représentation fidèle du lieu touristique extrêmement populaire.

Certains pensaient qu’elle avait visité Bali au mauvais moment ou qu’elle n’avait pas dépensé assez d’argent pour éviter un endroit décevant.

Une personne a dit : “Tu y es allé pendant la saison des pluies. Bali est quand même incroyable.”

Un autre a conseillé: “Hahaha, revenez quand ce n’est pas la saison des pluies.”

Quelqu’un d’autre lui a dit: “Tu payes pour ce que tu as. Je suis sûr que quatre saisons ne sont pas comme ça.”

Certains n’ont pas tardé à défendre l’esthétique de la province indonésienne.

Un téléspectateur a déclaré : « Bali est magnifique et, comme tous les autres endroits, elle a aussi un mauvais côté. Vous devez faire vos recherches avant de réserver.

Un autre a écrit: “Bali est belle à bien des égards, mais aussi embourgeoisée par les touristes de masse dans de nombreux domaines.”

Un autre a déclaré: “Ces pays vivent du tourisme, alors gardons à l’esprit le contenu que nous choisissons délibérément de partager. Montrez aussi les bons côtés, pas seulement les mauvais.”

La vidéo de Victoria vient après qu’un couple a dit avoir vécu les “vacances de l’enfer”.

Le couple a déboursé 3 000 £ lors d’un voyage cinq étoiles à l’étranger – seulement pour découvrir que leurs hôtels étaient “vils”.

Lauren Jones, 37 ans, et Adam Donlevy, 36 ans, ont eu envie de s’envoler lorsqu’ils ont réservé leur voyage de rêve à Singapour et à Bali, mais ont été horrifiés par les taches de “liquides corporels” et la moisissure dans leurs chambres.