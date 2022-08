J’ai repensé l’appareil photo de l’iPhone 14 pour qu’Apple n’ait pas à le faire

La iPhone 14 est presque certainement au coin de la rue, et le moulin à rumeurs tourne furieusement alors que nous nous dirigeons vers le lancement. J’ai beaucoup parlé de les principales fonctionnalités que je veux voir sur le prochain téléphone phare d’Applemais c’est l’appareil photo que j’ai particulièrement envie de voir faire de vrais pas en avant.

Les caméras des téléphones d’Apple ont toujours été superbes, avec le iPhone 13 Pro capable de prendre le genre de photos que vous attendez de caméras professionnelles, et même son iPhone SE le moins cher capable de prendre de belles photos pendant vos vacances d’été. Mais le Pixel 6 Pro et Samsung Galaxy S22 Ultra emballez des systèmes de caméra incroyables qui signifient qu’Apple n’a pas l’avance qu’il avait autrefois.

Je suis donc resté assis à rêver à la façon dont je procéderais pour repenser le système d’appareil photo d’Apple pour l’iPhone 14 afin, espérons-le, de garantir sa position de meilleur téléphone de photographie. Pomme, prends note.

Un capteur d’image beaucoup plus grand sur l’iPhone 14

Les capteurs d’image à l’intérieur des téléphones sont minuscules par rapport à ceux des appareils photo professionnels comme le Canon EOS R5. Plus le capteur d’image est petit, moins la lumière peut l’atteindre et la lumière est tout en photographie. Plus de lumière capturée signifie de meilleures images, surtout la nuit, et c’est pourquoi les caméras professionnelles ont des capteurs plusieurs fois plus grands que ceux que l’on trouve dans les téléphones.

Pourquoi les caméras de téléphone manquent-elles à cet égard? Parce que les capteurs d’image doivent tenir dans des boîtiers de téléphone de poche, où l’espace est limité. Mais il y a certainement de la place pour jouer. Des téléphones comme Le Xperia Pro-I de Sony et même les capteurs d’appareil photo 1 pouce du pack Panasonic CM1 de 2015 qui peuvent offrir une plage dynamique et une flexibilité en basse lumière considérablement améliorées, il n’est donc pas trop fou d’espérer un capteur d’image beaucoup plus grand à l’intérieur de l’iPhone 14.

Andrew Lanxon/Crumpe



Bien sûr, Apple fait des choses incroyables avec sa photographie informatique pour extraire chaque once de qualité de ses petits capteurs, mais s’il associait ces mêmes compétences logicielles à un énorme capteur d’image, la différence pourrait être énorme. Un capteur d’image de 1 pouce ne pourrait sûrement pas être hors de question, mais j’aimerais vraiment voir Apple aller encore plus loin avec un capteur de taille APS-C, comme ceux que l’on trouve dans de nombreux appareils photo sans miroir.

Très bien, les trois caméras ne pourraient pas avoir des capteurs massifs, sinon elles ne rentreraient tout simplement pas dans le téléphone, mais peut-être que la principale pourrait obtenir une mise à niveau de taille. Soit cela, soit simplement un capteur d’image massif et placez les objectifs sur un cadran rotatif à l’arrière pour vous permettre de modifier physiquement l’angle de vue en fonction de votre scène. Je vais être honnête, cela ne ressemble pas à une chose très Apple à faire.

Un zoom pour enfin rivaliser avec Samsung

Bien que je trouve généralement que les images prises sur l’appareil photo principal de l’iPhone 13 Pro sont meilleures que celles prises sur le Galaxy S22 Ultra, il y a un domaine où Samsung gagne haut la main ; le zoom téléobjectif. Le zoom optique de l’iPhone culmine à 3,5x, mais le S22 Ultra offre un zoom optique jusqu’à 10x.

Et la différence que cela fait dans les prises de vue que vous pouvez obtenir est étonnante. J’adore les zooms, car ils vous permettent de trouver toutes sortes de compositions cachées dans une scène, au lieu d’utiliser simplement un objectif large et de capturer tout ce qui se trouve devant vous. Je trouve qu’ils permettent des images plus artistiques et plus réfléchies, et bien que le zoom de l’iPhone vous aide à obtenir ces compositions, il n’y a pas de concurrence pour le S22 Ultra.

Andrew Lanxon/Crumpe



Donc, ce dont le téléphone a besoin, c’est d’un objectif zoom approprié qui s’appuie sur une bonne optique, pas seulement sur le recadrage et la netteté numériques, ce qui donne toujours des photos assez boueuses. Il doit avoir au moins deux niveaux de zoom optique ; 5x pour les portraits et 10x pour les paysages plus détaillés. Ou encore mieux, cela permettra un zoom continu entre ces niveaux pour trouver la composition parfaite, plutôt que d’avoir à choisir simplement entre deux options de zoom fixe.

Personnellement, je pense que 10x est le maximum auquel Apple devrait aller. Bien sûr, Samsung revendique en fait que son téléphone peut zoomer jusqu’à 100x, mais la réalité est que ces prises de vue dépendent fortement du recadrage numérique et les résultats sont terribles. 10x est énorme et équivaut à transporter un objectif 24-240 mm pour votre reflex numérique – assez large pour balayer les paysages, avec suffisamment de zoom pour la photographie animalière également. Idéal.

Commandes vidéo professionnelles intégrées à l’application de caméra par défaut

Avec l’introduction de la vidéo ProRes sur l’iPhone 13 Pro, Apple a donné un signal fort qu’il considère ses téléphones comme un outil vidéo véritablement utile pour les créatifs professionnels. ProRes est un codec vidéo qui capture une énorme quantité de données, permettant un meilleur contrôle d’édition dans un logiciel de postproduction comme Adobe Premiere Pro.

Patrick Hollande/Crumpe



Mais l’application appareil photo elle-même est encore assez basique, avec des paramètres vidéo limités principalement à l’activation ou à la désactivation de ProRes, à la commutation des objectifs zoom et à la modification de la résolution. Et c’est un peu le point; rendre aussi simple que possible la prise de vue et la capture de belles images sans tracas. Mais les pros qui veulent utiliser ProRes voudront probablement plus de contrôle manuel sur des choses comme la balance des blancs, la mise au point et la vitesse d’obturation.

Et oui, c’est pourquoi il existe des applications comme Filmic Pro qui vous donnent un contrôle incroyable sur tous ces paramètres pour obtenir exactement le look que vous voulez. Mais ce serait bien de voir Apple trouver un moyen de rendre ces paramètres plus accessibles dans l’application de caméra par défaut. De cette façon, vous pouvez allumer l’appareil photo à partir de l’écran de verrouillage, modifier quelques paramètres et démarrer immédiatement, en étant sûr que vous obteniez exactement ce que vous vouliez de votre vidéo.

Mise au point intégrée à l’appareil photo sur iPhone

Imaginez que vous avez trouvé une belle fleur sauvage de montagne avec un sommet alpin imposant derrière elle. Vous vous approchez de la fleur et appuyez dessus pour faire la mise au point et elle ressort en vue nette. Mais maintenant, la montagne est floue et taper dessus signifie que la fleur est maintenant floue. Il s’agit d’un problème courant lorsque vous essayez de faire la mise au point sur deux éléments d’une scène éloignés l’un de l’autre, et les photographes de paysage et de macro expérimentés le contourneront en utilisant une technique appelée empilement de mise au point.

Andrew Lanxon/Crumpe



L’empilement de mise au point signifie prendre une série d’images avec l’appareil photo immobile tout en se concentrant sur différents éléments d’une scène. Ensuite, ces images sont mélangées plus tard – généralement dans un logiciel de bureau comme Adobe Photoshop ou un logiciel de mise au point dédié comme Helicon Focus – pour créer une image qui se concentre sur l’extrême premier plan et l’arrière-plan. C’est l’objectif opposé du mode Portrait de l’appareil photo, qui essaie délibérément de défocaliser l’arrière-plan autour d’un sujet pour cette faible profondeur de champ astucieuse – ou “bokeh”.

C’est peut-être un désir de niche, mais j’aimerais voir cette capacité d’empilement de focus intégrée à l’iPhone, et ce ne serait peut-être même pas si difficile à faire. Après tout, le téléphone utilise déjà la technologie de fusion d’images pour combiner différentes expositions en une seule image HDR – il ferait simplement la même chose, uniquement avec des points de mise au point, plutôt qu’avec une exposition.

Bien meilleure photographie à longue exposition

Apple a la possibilité de prendre des photos à longue exposition sur l’iPhone depuis des années. Vous aurez vu ces clichés; des images de cascades ou de rivières où l’eau a été astucieusement floutée mais où les rochers et le paysage autour de l’eau restent nets. C’est une excellente technique pour vraiment mettre en valeur le mouvement dans une scène, et c’est quelque chose que j’aime faire sur mon propre appareil photo et sur mon iPhone.

Andrew Lanxon/Crumpe



Et bien que ce soit facile à faire sur l’iPhone, les résultats ne sont que corrects. Le problème est que l’iPhone utilise une image en mouvement – une photo en direct – pour détecter le mouvement dans la scène, puis le brouiller numériquement, ce qui signifie généralement que n’importe quel le mouvement devient flou, même des morceaux qui ne devraient pas l’être. Le résultat est des prises de vue assez molles, même lorsque vous placez le téléphone sur un trépied mobile pour plus de stabilité. Ils peuvent être envoyés à votre famille ou peut-être publiés sur Instagram, mais ils n’auront pas l’air bien imprimés et encadrés sur votre mur, et je pense que c’est dommage.

J’aimerais voir Apple faire un meilleur usage de sa stabilisation d’image optique pour permettre des photos très nettes à longue exposition, pas seulement de l’eau, mais aussi des scènes nocturnes, peut-être des phares de voiture qui serpentent dans la rue. Ce serait un autre excellent moyen de faire preuve de créativité avec la photographie de votre téléphone et d’utiliser l’excellente qualité de ces appareils photo.