J’ai réparé Twitter, merci plus tard

De retour lundi, j’ai dit ma vérité. j’ai dit que de Twitter La nouvelle valeur par défaut de l’onglet Pour vous sur l’application Twitter pour Android était la corbeille. Heureusement, je n’étais pas seul dans mon sentiment, cependant, il n’y avait pas de pénurie de cinglés qui pensaient que ma prise était basée sur Elon Musk ou liée d’une manière ou d’une autre aux vaccins COVID. Je n’ai mentionné ni l’un ni l’autre dans mon message. À vous tous, je vous demande de bien vouloir vous déconnecter d’Internet pour toujours et de vous construire une cabane dans les bois, loin de la société. Je pense que tu seras plus heureux là-bas.

Quoi qu’il en soit, il semble que je sois reconnaissant d’avoir réparé Twitter. Même si ce n’est pas à cause de mon post, je vais quand même m’en attribuer le mérite et vous pourrez me remercier plus tard. Annoncé cette semaine, Twitter change la façon dont votre chronologie est par défaut. Tweeté depuis le support Twitter, Twitter indique qu’à partir de cette semaine sur le Web, si vous fermez Twitter sur les onglets “Pour vous” ou “Suivant”, vous serez renvoyé à cet onglet la prochaine fois que vous ouvrirez Twitter.

La même chose arrive bientôt sur les applications iOS et Android. Dieu merci.

Est-ce que l’un d’entre vous (vous tous) a demandé que votre calendrier soit par défaut à l’endroit où vous l’avez laissé en dernier ? À partir d’aujourd’hui sur le Web, si vous fermez Twitter sur les onglets “Pour vous” ou “Suivant”, vous reviendrez à la chronologie que vous aviez ouverte en dernier. iOS et Android bientôt disponibles ! https://t.co/uKz9DpNRux — Assistance Twitter (@TwitterSupport) 24 janvier 2023

Ce sont des nouvelles fantastiques et à peu près assez bonnes pour déclarer aujourd’hui comme mon vendredi. Je gagne et ça fait du bien.