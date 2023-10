J’ai rénové une maison avec un parfait inconnu à la télé – maintenant je me suis reconverti et j’ai une toute nouvelle carrière

Une femme qui a participé à l’émission The Great House Giveaway sur Channel 4 et a rénové une maison avec un parfait inconnu a révélé qu’elle s’était reconvertie et avait trouvé un nouvel emploi.

La série voit deux inconnus qui ne sont pas propriétaires rénover une maison achetée aux enchères en six mois avec un budget limité.

Sami est peintre et décoratrice et montre depuis lors qu’elle excelle dans son métier[/caption]

Si le projet réussit, les partenaires se partagent les bénéfices ou la maison est remise aux enchères.

Sami Fretwell et Lennon Boyle ont eu le choix entre trois maisons.

Ils ont choisi une terrasse de trois chambres à St Helens.

Mais la maison avait besoin d’un peu d’attention, et Sami se trouvait être peintre et décorateur.

Grâce aux talents de décorateur de Sami, le couple a pu transformer leur maison délabrée en une parfaite maison familiale.

Sami a déclaré que cette expérience l’a inspirée à suivre un « cours de plâtrerie » et à acquérir davantage de connaissances dans son domaine.

Elle a partagé : « Depuis que j’ai fait le spectacle, je me suis en fait inscrite à un cours de plâtrerie. Je me suis acheté de nouveaux outils à jour…

Je suis plus confiant maintenant pour faire ce genre de chose si j’en ai besoin. J’ai fait des murs entiers, j’ai fait quelques patchs de plâtre.

La peintre et décoratrice a ajouté que son passage dans l’émission l’avait aidée à prendre confiance en elle et à développer de nouvelles compétences, comme « plâtrer un mur », qu’elle utilise désormais au travail.

Sami a poursuivi : « Ce sont toutes des choses pour lesquelles j’avais l’impression que je devais faire venir quelqu’un d’autre lorsque je travaillais, mais maintenant, s’il y a un petit mur qui doit être rasé ou réparé avant de pouvoir peindre, je peux proposer de faites-le moi-même et faites tout le travail en une seule fois.

Je n’attends pas et je gagne un peu plus maintenant en plus.

Après avoir eu envie de rénover, le peintre et décorateur est désormais à la recherche de la maison idéale à aménager.

L’équipe a réalisé un relooking incroyable grâce aux compétences de Sami[/caption]