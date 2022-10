J’ai renoncé à ma citoyenneté britannique pour mon grand-père qui est né esclave

Cette chronique à la première personne est écrite par Ben Samaroo, qui vit à Vancouver. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Je me tenais devant le bureau du consulat britannique à Vancouver avec mes documents de renonciation en main et un sentiment de conviction. Trente-cinq ans en tant que citoyen britannique étaient sur le point de s’achever. Mais j’avais besoin de faire ça. J’avais besoin de rompre les liens longs et compliqués de ma famille avec l’Empire britannique.

Mes parents se sont rencontrés à Londres. Ils sont tombés amoureux lors de rendez-vous à Hyde Park alors qu’ils parlaient de leur amour commun pour la musique. Ils ont été témoins de l’histoire de la musique ensemble – Jimi Hendrix, Stevie Wonder, les Rolling Stones, Leonard Cohen, Santana et bien d’autres. Leur plus beau souvenir est peut-être le dernier concert de Bob Marley en Angleterre le 7 juin 1980. Marley est sorti pour un rappel solo avec une guitare acoustique. Il a joué une nouvelle chanson, qui sortira plus tard sous le titre, Chanson de la rédemption. Quand mes parents se souviennent de Londres, ils parlent souvent de ce moment.

Les parents de Ben Samaroo le jour de leur mariage à Londres en 1980. (Soumis par Ben Samaroo)

Ils ont fondé notre famille à Londres et nous avons déménagé au Canada en 1989 à la recherche d’une meilleure éducation et d’opportunités.

En grandissant, je n’avais aucun lien avec mes racines d’un côté ou de l’autre de ma famille – pas par la langue, la culture, la religion, quoi que ce soit. Mon père, qui était originaire de la Guyane et ma mère, qui est née au Kenya, sont toujours allés à contre-courant. Ils s’efforçaient d’être Canadiens et avaient peu de désir de maintenir un lien avec leurs cultures. Ils ont laissé derrière eux leur passé pour permettre un nouvel avenir pour mes frères et sœurs et moi. Peut-être estimaient-ils que s’ils s’éloignaient de leurs cultures, ils s’assimileraient plus facilement en Angleterre et au Canada. Et à notre tour, nous aussi, les enfants.

Nous sommes devenus citoyens canadiens en 1994. J’avais sept ans et je me souviens très bien de la cérémonie de citoyenneté et du partage des détails à l’école, car mes professeurs et mes amis étaient confus. Il semblait que tout le monde à Edmonton était déjà canadien.

Ben Samaroo, centre au premier rang, et sa famille lors de leur cérémonie de citoyenneté canadienne à Edmonton en 1994. (Soumis par Ben Samaroo)

J’ai embrassé cette confusion. Être une double citoyenne du Canada et du Royaume-Uni était quelque chose dont j’étais fier, car cela me rendait différent et unique. À l’école, on nous a appris que le Canada était un pays jeune, alors que des pays comme l’Angleterre avaient plus d’histoire. Donc, être un citoyen britannique m’a fait sentir que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Je me sentais tellement chanceux.

En vieillissant, j’ai ressenti un désir grandissant de liberté. Cela s’est manifesté de différentes manières et s’est accentué lorsque j’ai commencé à travailler comme avocat d’entreprise. C’était un travail qui m’a fait me sentir accompli mais qui m’a privé des nombreuses libertés de ma vie. J’ai travaillé jusqu’à ce que mon âme se dessèche, puis j’ai continué à travailler encore. Me rapprochant un peu plus de la liberté – du moins le pensais-je.

C’est durant cette période de ma vie que j’ai commencé à faire des recherches sur mon histoire familiale. Nous n’avions pas de registres officiels et on savait très peu de choses sur mes grands-parents et rien sur les générations précédentes. J’avais besoin d’en savoir plus. Je rentrais à la maison après avoir travaillé 14 heures par jour et restais debout toute la nuit à faire des recherches.

J’ai passé les 10 années suivantes à creuser plus profondément, ce qui a impliqué des voyages en Angleterre et en Guyane et d’innombrables conversations avec des parents éloignés et des amis de la famille. J’ai cherché partout pour déterrer l’histoire de mes ancêtres.

J’ai découvert de dures vérités pendant cette période.

Mon grand-père paternel est né esclave. Ainsi étaient plusieurs générations avant.

Mes arrière-arrière-grands-parents ont été emmenés par les Britanniques d’un petit village en Inde en Guyane sous de faux prétextes, croyant qu’ils allaient au pays des opportunités lors d’une promenade en bateau de six heures. Six mois plus tard, ils sont arrivés dans les Caraïbes et sont effectivement devenus esclaves dans une plantation de canne à sucre. Ils ont signé des contrats d’asservissement dans une langue qu’ils ne parlaient pas, ce qui les liait à l’esclavage — même si les colonisateurs ont préféré utiliser des termes édulcorés.

Des navires tels que le SS Bruce ont transporté des Indiens aux Fidji et aux Antilles au 19ème siècle. La famille de Ben Samaroo est arrivée sur un bateau à vapeur similaire, Brenda. (Archives nationales de Guyane)

Le laissez-passer d’émigration délivré par le gouvernement de la Guyane britannique le 7 novembre 1894 à l’arrière-arrière-grand-père de Ben Samaroo lors de son voyage vers la plantation de canne à sucre Wales Estate. (Soumis par Ben Samaroo)

Ces ancêtres en Inde ont été spécifiquement ciblés, car ils étaient vulnérables à la suite des famines massives dans la région qui ont été orchestrées par Politiques commerciales britanniques du XVIIIe siècle sans grande attention aux millions de personnes décédées.

Pour une raison quelconque, au cours de cette recherche, je n’arrêtais pas de penser à mon grand-père. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j’ai entendu des histoires sur lui, son caractère et sa détermination. J’ai une photo de lui et une lettre qu’il a écrite au cours de la dernière année de sa vie à mon père, que j’aime beaucoup. Il est décédé en 1970, la même année où la Guyane est devenue une république et a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne.

La seule photo connue du grand-père de Ben Samaroo, Samaroo Karia, prise à Georgetown, en Guyane, vers 1965. (Soumis par Ben Samaroo)

Mon lien avec la Grande-Bretagne était différent de quand j’étais plus jeune. Ce qui me rendait fier me rend maintenant en colère, blessé et confus. Citoyenne ou non, la Grande-Bretagne fera à jamais partie de mon histoire, et avec elle vient la complexité de l’oppression et de la colonisation. Et même si c’est l’histoire de ma famille, ce n’est pas non plus unique. L’Empire britannique s’est étendu à travers le monde et a touché tant de personnes lors de l’extraction milliards de dollars des richesses de ses colonies.

Lorsque la reine est décédée et que Charles a été officiellement proclamé roi du Royaume-Uni ainsi que du Canada, j’ai ressenti de la colère et de la frustration.

« Au nom du gouvernement du Canada, nous affirmons notre loyauté envers le nouveau roi du Canada, Sa Majesté le roi Charles III… », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau à l’époque dans un communiqué. Je ne savais pas si c’était 1822 ou 2022.

C’était comme si le décès de la reine était une occasion en or pour le Canada de réévaluer sa relation avec la monarchie et, au minimum, de reconnaître les impacts de la colonisation sur des millions de Canadiens. Mais le Canada l’a complètement ignoré.

Si pas maintenant, alors quand?

J’ai décidé que je n’allais pas faire la même erreur. Bien que renoncer à ma citoyenneté britannique puisse sembler symbolique, c’est une étape importante pour moi et mes ancêtres. J’ai le choix de rompre les liens avec la Grande-Bretagne de cette manière – un choix que mon grand-père et mes ancêtres n’avaient pas.

Cet acte est pour moi — et pour me montrer, mes parents, mes grands-parents que nous pouvons choisir différemment. Il y a une liberté dans ce choix, et c’est un pas en avant.

Le renoncement réel s’est produit sans tambour ni trompette. J’ai simplement déposé les documents auprès du préposé à la réception. Mais alors que je quittais le consulat britannique et que je me mettais au soleil après avoir mis fin à ma relation avec la puissance coloniale qui possédait mes ancêtres, j’ai ressenti un sentiment de fierté et de guérison. Et les paroles d’un homme sage me traversaient la tête.

Vieux pirates, oui, ils me volent

J’ai vendu aux navires marchands

Quelques minutes après qu’ils m’aient pris

Du gouffre sans fond

Mais ma main a été rendue forte

Par la main du Tout-Puissant

Nous avançons dans cette génération

triomphalement

– Bob Marley