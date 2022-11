J’ai renoncé à lutter contre le crime pour commencer une agitation parallèle qui a fait de moi un millionnaire – je gagnais 12 000 £ par MOIS

DOUBLÉ le “vrai Bruce Wayne”, un ancien policier californien a réussi à quitter son emploi et à devenir multimillionnaire grâce à son bousculade.

Paul Alex a travaillé comme détective dans la région de la baie de San Francisco pendant sept ans, où il a passé chaque jour à enquêter sur des meurtres et à traquer des criminels.

Paul a commencé sa carrière en arrêtant de dangereux trafiquants de drogue Crédit : Jam Press/Paul Alex

Il a réussi à acheter la voiture de ses rêves et à emménager dans un penthouse de luxe après s’être occupé à plein temps Crédit : Jam Press/Paul Alex

“J’ai passé des années à travailler des heures folles; à chasser des tueurs, des violeurs et des trafiquants de drogue et à me faire tirer dessus”, a-t-il déclaré.

Paul a échangé son style de vie à grande vitesse en tant que détective pour son activité secondaire – une entreprise de guichets automatiques – qui l’a récompensé avec un salaire d’un million de dollars, Porsche et un énorme suivi Instagram.

En utilisant l’argent qu’il a économisé en faisant des heures supplémentaires au service de police, Paul a décidé d’investir dans six guichets automatiques, où il a fait une commission sur chaque transaction.

“En seulement 18 mois, les guichets automatiques me rapportaient entre 10 000 et 12 000 £ par mois, en plus de mon salaire”, a déclaré Paul.

En plaçant stratégiquement ses guichets automatiques dans des zones très fréquentées, Paul a pu s’offrir la voiture de ses rêves, qu’il a garée à l’extérieur du poste de police.

“Les gars n’arrivaient pas à y croire. Les commandants qui étaient dans la force depuis 20 ans disaient ‘il n’y a aucun moyen que vous puissiez vous permettre ça!”

Peu de temps après son investissement dans ATMS, Paul a pu emménager dans l’un des quartiers les plus riches de la Bay Area.

Paul a quitté la police au début de 2021 et possède désormais 30 guichets automatiques ainsi qu’un réseau de clients qui compte 1 400 guichets automatiques supplémentaires.

Son entreprise génère désormais près de 7 millions de livres sterling par an, ce qu’il attribue à sa formation de policier :

“Être détective m’a appris à être pondéré, neutre, même au milieu d’un chaos contrôlé, car finalement c’est ce que c’était tous les jours”, a-t-il déclaré.

Paul envisage maintenant de diversifier et d’étendre son entreprise avec les guichets automatiques Crypto.

La capacité de parler au public rend un homme d’affaires très prospère, a déclaré Paul, et d’autres ont également réussi avec leurs bousculades.

Une mère de deux enfants de 37 ans à Chesire a lancé une entreprise de papeterie écologique en 2019 pour gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille.

L’entreprise d’Ana Cantu a connu une croissance exponentielle et elle génère désormais plus de 500 000 £ par an.

Cantu est d’accord avec Paul : l’investissement est tout dans une nouvelle bousculade.

“Soyez audacieux – les entreprises ne se développeront pas sans investissement, si vous croyez en votre idée, faites-vous confiance et faites un acte de foi, puis réinvestissez tous vos bénéfices dans la croissance”, a-t-elle déclaré.

Matt Marshall a quitté son emploi de 9 à 5 en 2016 pour commencer son bousculade à plein temps et gagne maintenant 200 000 £ par an.

Il a conseillé à tous ceux qui commençaient de nouveaux emplois de continuer :

« Si vous êtes passionné par quelque chose, alors vous devez vous y tenir. C’est beaucoup de corruption, et vous devez être prêt à y mettre le travail”, a-t-il déclaré.

Sa nouvelle vie est très différente de son ancienne carrière de policier Crédit : Jam Press/Paul Alex

Paul possède maintenant une McLaren, d’une valeur d’au moins 170 000 £ Crédit : Jam Press/Paul Alex