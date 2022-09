MOURNERS a raconté hier comment le pouvoir émotionnel de voir le cercueil de la reine les a fait pleurer.

Après avoir patiemment fait la queue pendant des heures, ils sont arrivés à Westminster Hall excités – mais beaucoup ont ensuite été submergés dans le cadre sombre.

Les personnes en deuil défilent devant le cercueil de la reine à Westminster Hall, Londres Crédit : Getty

Submergés d’émotion, les personnes en deuil tamponnent leurs larmes en voyant le cercueil de Sa Majesté Crédit : Peter Jordan

Certaines personnes en deuil se sont même vu offrir un soutien après avoir trouvé l’expérience si émouvante Crédit : Peter Jordan

L’ancienne PM Theresa May et son mari Philip ont rendu hommage à la reine

Certains se sont même vu proposer un soutien après avoir trouvé l’expérience si émouvante.

Sabina Webber, 59 ans, a parlé de l’atmosphère joviale alors qu’elle faisait la queue pendant six heures avant que son humeur ne change de manière inattendue.

Le gardien d’animaux de Stoke Newington, au nord-est de Londres, a déclaré: «C’était vraiment émouvant.

“Dès que vous entrez dans le hall, c’est silencieux et incroyablement émouvant. C’était presque magique.

“J’ai un respect total pour la reine, une femme qui a donné sa vie pour nous et je devais donc venir ici, mais je ne m’attendais pas à l’effet que cela aurait sur moi.”

L’ancienne employée du ministère de la Défense, Joy Sharpe, 63 ans, a également fait la queue pendant six heures et n’a pas pu s’arrêter de sangloter en quittant la salle avec son mari Kevin, 66 ans.

La maman, qui est partie de chez elle à Loughborough, Leics, à 4 heures du matin hier, a déclaré: «J’aurais fait la queue pendant 30 heures si j’en avais besoin.

“C’est la seule reine que j’ai jamais connue et c’était une femme adorable.

“Je suis passé devant le cercueil et j’ai fait la révérence, mais ensuite j’ai craqué et j’ai pleuré de façon incontrôlable.

“Peut-être que c’est parce qu’elle compte tellement pour nous et qu’elle a traversé vents et marées.”

Lindy Diaper, 54 ans, réflexologue du Suffolk, a déclaré: «C’était complètement silencieux dans le hall.

“C’était incroyable. Je ne m’attendais pas à ce que cela ait un effet aussi puissant.

“Voir le cercueil était si réel et si définitif.”

L’un des milliers de bénévoles qui surveillaient la file d’attente de l’autre côté de la Tamise a déclaré: «Tout le monde était de bonne humeur.

“Les gens se lient d’amitié avec ceux qui les entourent et prennent soin les uns des autres.

«Mais de l’autre côté, mes collègues ont dû offrir un soutien aux gens une fois qu’ils ont traversé Westminster Hall et vu le cercueil.

Cela vient comme…

«Cela a été très émouvant pour certains et pénible.

Amy Harris, 34 ans, a décrit l’atmosphère à Westminster Hall comme “époustouflante” et “très paisible”.

Parmi les quelque 3 000 personnes arrivant chaque heure pour voir la reine allongée dans l’état, il y avait son ancienne première ministre Theresa May et son mari Philip.

Vêtue de noir, Mme May a fait la révérence en passant devant le cercueil de la reine, qu’elle a décrite aux Communes comme “la personne la plus remarquable que j’aie jamais rencontrée”.

Le cercueil est gardé à toute heure par des unités du Sovereign’s Bodyguard, de la Household Division ou des Yeoman Warders de la Tour de Londres.

Celui qui s’est évanoui mercredi soir s’est dit “récupéré peu de temps après”.

La salle est ouverte 23 heures sur 23, fermant pendant 60 minutes à 3 heures du matin pour nettoyer, jusqu’à peu avant les funérailles nationales de lundi.

Le peintre et décorateur Steve Brownsell, 64 ans, sa femme Christine, 63 ans, et son fils Harry, 35 ans, ont rejoint la file d’attente à 3 h 45 après être venus de Hemel Hempstead, Herts.

‘Très paisible’

Steve a déclaré: “Ce qui m’a vraiment ému, c’est le nombre d’anciens militaires en uniforme que vous verriez réparer leurs badges et leurs bérets avant de rendre hommage.”

Christine, qui travaille avec des enfants ayant des besoins spéciaux, a ajouté : « C’était une atmosphère agréable.

“Tout le monde partageait des boissons et des collations.

“Nous avons tous même fait irruption dans une chanson de We’ll Meet Again de Vera Lynn. Cela a vraiment uni le pays.”

Donna Bailey, 48 ans, était en larmes et réconfortée par son mari Peter, 54 ans, après son arrivée en autocar de Rotherham, South Yorks.

Elle a déclaré: “Quand je suis sortie, l’énormité de ce moment m’a frappée. J’ai juste commencé à pleurer et je ne pouvais pas m’arrêter.

“Voir le cercueil avec la couronne sur le dessus dans ce bâtiment remarquable m’a tout simplement déclenché.

“Quand vous le voyez à la télévision, cela ne peut pas vous préparer à cela.

“Être à portée de main d’une femme aussi incroyable est devenu trop pour moi.”

À 19 h 30 ce soir, les quatre enfants de la reine se joindront aux personnes en deuil pour monter la garde lors d’une répétition de la veillée de lundi à Édimbourg.

Ivor Wallace, maire de Causeway Coast et du Glens Borough Council, a quitté son domicile en Irlande du Nord à 4 heures du matin hier, a fait la queue pendant six heures à partir de 9 heures et a rendu hommage à 15 heures.

Il a déclaré: “C’était surréaliste et vraiment très émouvant, mais c’est agréable de faire partie de l’histoire.

«Je pense que voir son cercueil sur la plate-forme après avoir été reçu par ses enfants vous a fait réaliser que c’est la perte d’une mère, à la fin de la journée.

“Mais elle était notre reine et la grand-mère de la nation.”

Beaucoup étaient en larmes en quittant Westminster Hall Crédit : Peter Jordan

Pleurer pour notre reine bien-aimée après avoir vu son cercueil à Westminster Hall Crédit : Peter Jordan