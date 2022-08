J’ai rendu compte des humeurs du marché boursier depuis 2006. Voici 2 secrets pour investir intelligemment

Cette histoire fait partie Service d’assistance en cas de récessionla couverture de CNET sur la façon de faire des mouvements d’argent intelligents dans une économie incertaine.

J’ai couvert le marché boursier pendant 16 ans, et laissez-moi vous dire : c’est maussade.

En 2006, j’ai commencé un nouveau rôle en tant que correspondant financier faisant rapport depuis la salle des marchés de la Bourse de New York. Mon travail consistait à comprendre pourquoi le marché avait une journée à la hausse ou à la baisse. Le matin, j’interviewais principalement des courtiers masculins, âgés et blancs chargés d’acheter et de vendre activement des actions pour le compte de grands investisseurs institutionnels. (Vrai aussi : il fallait que je me souvienne de porter des chaussures fermées et un blazer. Le code vestimentaire était alors strict et un peu ridicule.)

J’ai appris que si les actions technologiques étaient en baisse peu après l’ouverture du marché, c’était peut-être à cause de bénéfices inférieurs aux attentes la veille d’un indicateur comme Apple. Tout soupçon de temps plus difficiles à venir pour l’industrie inciterait les courtiers paniqués à se débarrasser des actions à la cloche d’ouverture.

“Le cours des actions d’aujourd’hui n’est pas dû à la performance actuelle des entreprises”, a déclaré Matt Frankel, planificateur financier certifié et analyste collaborateur pour Le fou hétéroclite, dans un e-mail. “Ils sont basés sur les attentes futures.”

C’est le problème : le marché ne reflète pas la réalité. Il mesure les humeurs et les attitudes de personnes comme les courtiers que j’avais l’habitude d’interviewer. Les prix actuels peuvent servir d’indicateur de la confiance des investisseurs, mais les prévisions boursières sont, au mieux, des suppositions éclairées. “Les marchés ne sont pas toujours corrects”, selon Liz Young, responsable de la stratégie d’investissement chez SoFi.

Capture d’écran/CNET



Mais ne laissez pas cela vous arrêter.

Alors que le marché boursier représente une classe d’élite d’investisseurs (les plus riches 10% des américains détiennent 89% des actions), il s’est avéré au fil du temps être un créateur de richesses fiable pour quiconque disposant des outils et des informations à essayer. Et la technologie a rendu l’accès moins cher et plus facile, ce qui signifie qu’une toute nouvelle génération a la possibilité de commencer à investir et à créer de la richesse. Si vous pouvez subvenir à vos besoins de base et disposer d’une épargne d’urgence, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour investir, même si ce n’est qu’un peu chaque mois.

Bien sûr, il est naturel de vouloir protégez votre argent lorsqu’il y a tant d’incertitude économique et de volatilité sur les marchés. Si vous hésitez à investir parce que vous êtes inquiet d’une récession, ou vous ne vous sentez tout simplement pas à l’aise de prendre des risques financiers en ce moment, vous n’êtes pas seul. Plus de 40 % des Américains interrogé plus tôt ce printemps ont déclaré que la baisse du marché baissier leur avait fait trop peur pour investir.

Mais l’attendre est un risque encore plus grand. Voici ce que je sais avec certitude sur la façon de surmonter les inquiétudes et d’investir pour réussir.

Le “bon moment” pour investir, c’est maintenant

Oui, le marché est risqué. Oui, il y aura plus d’accidents. Mais il y a une forte probabilité que le marché se redresse, tout comme il a rebondi (et même plus) quelques années après la crise financière mondiale de 2007-09.

“Les choses iront mieux. Elles s’améliorent toujours”, comme mon ami David Bach, auteur du best-seller du New York Times Le millionnaire automatique m’a dit sur mon podcast Donc de l’argent.

Bien sûr, il est préférable d’acheter à bas prix afin de pouvoir encaisser plus tard le plus d’appréciation ou d’intérêts composés possible. Mais comme il est très difficile de prédire où les prix iront, le “bon moment” pour frapper est souvent quelque chose que nous ne réalisons qu’avec le recul. Attendre pour investir jusqu’à ce que le moment vous semble propice, lorsque vous pensez que les actions ont atteint un “fond”, peut vous exposer à plus d’échecs que de succès.

Ton temps dans le marché est plus important que Horaire le marché. Rester bas jusqu’à ce que les actions rebondissent signifie simplement que vous allez payer plus. Au lieu de cela, investissez de manière cohérente et continue et laissez les intérêts composés s’accumuler. Vous achèterez les creux et les aigus, mais en fin de compte, au fil des ans, vous vous en sortirez gagnant. “Si vous avez la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine et que vous ne prenez pas votre retraite dans un an ou deux, devinez quoi ? Tout est en vente”, a déclaré Bach.

Par exemple, vos parents avaient-ils investi 1 000 $ en 1960, il vaudrait près de 400 000 $ aujourd’hui. C’est après un assassinat présidentiel, plusieurs guerres, une pandémie mondiale et de nombreuses récessions, dont la Grande Récession. Si le passé est un indicateur de l’avenir, il est prouvé que les marchés finiront par se remettre d’un ralentissement et qu’ils connaissent des périodes de croissance plus longues que de déclin.

Lire la suite: Investir pour les débutants

La diversification est votre meilleur outil contre la volatilité et les chutes du marché. Les investisseurs plus prudents pourraient essayer les obligations américaines, qui sont considérées comme des placements “refuges” car elles sont garanties par le Trésor et offrent un rendement prévisible.

À l’heure actuelle, avec une inflation de 8,5 %, les Américains se tournent vers les obligations d’épargne de série I, un placement émis par le gouvernement qui est protégé contre l’inflation. Les obligations I ont à la fois un taux fixe et un taux d’inflation ajusté tous les six mois. À l’heure actuelle, les obligations I offriront un taux d’intérêt annualisé de 9,62 %, ce qui signifie qu’elles vous procureront des rendements garantis plus élevés que tout autre compte bancaire garanti par le gouvernement fédéral.

La technologie rend l’investissement moins cher et plus accessible

L’investissement peut être inutilement compliqué et exclusif, et le secteur financier dans son ensemble peut faire beaucoup plus pour éliminer les barrières à l’entrée. Invités sur mon podcast Donc de l’argenten particulier les femmes, les personnes de couleur et les jeunes adultes, ont partagé leur souhait d’avoir appris à investir plus tôt.

Mon conseil? Appuyez-vous sur la technologie, ainsi que sur la prolifération des médias sociaux et des podcasts, pour obtenir un meilleur accès et une meilleure éducation. Chez CNET, nous sommes de grands fans des robots-conseillers, tels que Wealthfront et Betterment, qui offrent une gestion de portefeuille à faible coût. Il n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir 1 million de dollars en banque, ce que certains conseillers en placement professionnels exigent avant de travailler avec des clients. Vous pouvez commencer avec juste un peu d’argent.

Et que vous soyez fan de TikTok, Instagram ou YouTube, il existe des experts réputés qui proposent une formation gratuite. Un conseil de mise en garde : assurez-vous de vérifier leurs antécédents et assurez-vous que la personne que vous suivez n’est pas un vendeur déguisé en éducateur en investissement !

Lire la suite: Investir n’a pas à être intimidant. Avantages et inconvénients des robots-conseillers

Une fois que vous investissez, adoptez l’automatisation pour ne jamais vous égarer. Automatiser nos cotisations d’épargne ou de retraite est une décision intelligente qui, honnêtement, nous sauve de nous-mêmes. Avec de l’argent entre nos mains, il est beaucoup plus facile de dépenser que d’économiser, mais la technologie peut transférer automatiquement cet argent sur un compte. Nous sommes plus susceptibles d’épargner pour notre avenir si nous sommes déjà inscrits à un régime de retraite d’entreprise plutôt que de choisir de nous inscrire à chaque chèque de paie. Commencez votre cotisation avec le taux maximum de contrepartie de l’employeur et essayez d’augmenter votre cotisation à 10 % ou même 15 %. Cela pourrait vous rapporter des milliers de dollars de plus chaque année.

Conseil de pro : si vous épargnez pour la retraite, voyez si votre fournisseur de régime augmentera automatiquement votre taux d’épargne chaque année (60 % des employeurs proposent cette fonctionnalité, selon l’American Benefits Council).

Pour tous les autres types de placements à long terme comme un compte de courtage ou Roth IRAcréez un calendrier rappel en début d’année ou le jour de votre anniversaire pour augmenter vos cotisations.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Demandez à Farnoosh : des finances à l’épreuve de la récession en remboursant…

36:51



Lire la suite: Besoin d’épargner pour la retraite ? C’est le moyen le plus simple

Vous pouvez également configurer votre portefeuille pour qu’il se rééquilibre automatiquement afin qu’il s’ajuste et récupère automatiquement plus d’actions après une période de baisse du marché, ce qui peut vous donner le bon équilibre d’actions et d’obligations dans votre portefeuille.

Le rééquilibrage automatique est une fonctionnalité offerte par de nombreuses banques et maisons de courtage pour s’assurer que l’allocation de votre portefeuille ne se dérègle pas, déclare David Sekera, stratège en chef du marché américain pour L’étoile du matin. Par exemple, supposons que vous configuriez votre portefeuille de manière à avoir un mélange égal d’actions et d’obligations. Un marché baissier comme celui dans lequel nous nous trouvons actuellement peut réduire le poids des actions et être trop chargé en obligations. Mais un rééquilibrage automatique peut résoudre ce problème en achetant plus d’actions lorsque les prix sont à nouveau bas, selon Sekera.

J’ai vu de mes propres yeux à quel point la volatilité des marchés crée beaucoup d’incertitude, et je sais pourquoi il est difficile d’avoir confiance en l’investissement. Mais l’histoire montre que rester à l’écart en tant qu’investisseur peut être plus risqué que de participer au marché et de surmonter les creux et les hauts.

Entrer sur le marché le plus tôt possible peut être l’une des décisions les plus judicieuses sur la voie de la création de richesse personnelle et de la sécurité économique. En cours de route, gardez à l’esprit votre tolérance au risque, restez diversifié et comptez sur l’automatisation pour vous aider à garder le cap.