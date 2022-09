J’ai rencontré Shamima Begum, la mariée de l’Etat islamique, pour entrer dans son esprit – un SMS effrayant a complètement changé mon opinion sur elle

PEU de personnes ont une hotline avec la mariée la plus notoire de l’EI en Grande-Bretagne.

Mais en tant que journaliste et cinéaste voyageant dans certains des pays les plus dangereux du monde, pendant un an, je me suis rapproché de Shamima Begum plus que quiconque.

Crédit : Andrew Drury/ Magnus Newsa

Crédit : Richard Ashmore/ Magnus News

Mais un message texte effrayant m’a convaincu qu’elle est un personnage amer et tordu avec de profonds problèmes psychologiques

Pendant notre temps ensemble, la jeune femme de 23 ans, qui est née et a grandi dans l’est de Londres, a pensé qu’elle pouvait me manipuler en pensant qu’elle était victime de la traite.

Mais après de longues réunions en face à face et une multitude de SMS bizarres, je suis convaincu qu’elle est un personnage amer et tordu avec de profonds problèmes psychologiques.

Étonnamment, elle m’a dit que la mort de ses trois enfants « ne me rend plus triste ».

Et elle a impitoyablement accusé l’effusion de sang en Ukraine d’avoir détourné d’elle les projecteurs des médias.

Elle m’a dit via WhatsApp : “Je pense que les yeux du monde sont tous tournés vers l’Ukraine, donc même si je publie quelque chose de nouveau, il sera rapidement enterré.”

J’ai visité quatre fois le camp d’Al-Roj dans le nord-est de la Syrie pour voir Shamima et ses codétenues. Je voulais comprendre pourquoi ils avaient décidé de tourner le dos à la société occidentale en 2015 et de rejoindre un culte meurtrier de la mort.

C’est un voyage qui a de nouveau été mis à l’honneur, avec de nouvelles allégations selon lesquelles elle aurait été «passée en contrebande» par un agent du renseignement pour le Canada.

Parfois, Shamima ressemblait beaucoup à n’importe quelle jeune femme de son âge. Elle est fan de Will Smith, m’a dit qu’elle aimait regarder les documentaires de Louis Theroux et m’a demandé de lui apporter des soutiens-gorge de sport du Royaume-Uni.

Mais au fil du temps, j’ai découvert une personnalité manipulatrice jouant la carte de la victime pour tenter de revenir au Royaume-Uni.

J’ai rencontré la mariée ISIS pour la première fois en juin 2021 après être allé en Syrie pour filmer un documentaire, Danger Zone.

Vernis à ongles

Je pense que la seule raison pour laquelle elle a accepté de me parler était parce que je lui ai montré des images d’une émission Netflix à laquelle j’avais participé, appelée Dark Tourist.

À l’époque, je me sentais désolé pour elle et je pensais sincèrement qu’elle était une victime. Je suis un père de filles et je me sentais protecteur envers elle.

Lors d’une promenade autour du camp, elle m’a dit qu’elle regrettait d’avoir accordé ses premières interviews aux médias, dans lesquelles elle parlait de manière imprudente et tristement célèbre d’être “imperturbable” en voyant des “têtes décapitées” dans des poubelles.

Étonnamment, elle m’a dit que la mort de ses trois enfants “ne me rend plus triste” Crédit : Andrew Drury/ Magnus News

Elle a déclaré: “Les gens doivent comprendre qu’à cette époque, lorsque je faisais toutes ces interviews, je venais de sortir d’une zone de guerre, j’avais perdu deux enfants et j’étais enceinte.”

Nous avons dû parler pendant plus d’une heure et il y avait une véritable connexion entre nous, à tel point qu’elle a demandé un câlin avant que je parte. Je me sens toujours coupable de l’avoir embrassée.

J’ai ensuite vu Shamima en septembre 2021, lorsque j’ai voyagé avec une équipe d’ITV pour filmer une interview en direct pour Good Morning Britain.

Quand je l’avais rencontrée en juin, elle portait des vêtements occidentaux, mais elle était très consciente que la bretelle de son soutien-gorge montrait et révélait trop de peau.

Avance rapide de trois mois et elle semblait beaucoup plus sûre de son corps. Elle m’a même demandé quelle couleur de vernis à ongles elle devait porter devant la caméra.

Quand je l’ai vue à la télévision ce jour-là, elle semblait apprécier l’attention. Et elle apprenait que pour gagner de la sympathie, elle devait dire aux gens qu’elle avait été victime de la traite et radicalisée.

Mais quelque chose d’autre s’est passé avant le tournage de cette visite qui m’a de nouveau fait pitié pour elle.

Loin des caméras, elle m’a montré des photos de ses enfants décédés, qu’elle avait eus avec le terroriste condamné Yago Riedijk – qu’elle avait épousé dix jours après son arrivée en Syrie. Son plus jeune enfant, Jarrah, est décédé peu après son arrivée à Al-Roj.

En tant que parent, cela m’a rendu très émotif. Avant de quitter le camp, Shamima a pris mon numéro de téléphone.

La réponse m’a terrassé. J’ai pensé: ‘Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas ici.’ Vous ne pouvez pas vous remettre de la mort de trois enfants en si peu de temps – cela traumatiserait absolument tout être humain.

Le 7 octobre 2021, j’étais en réunion de travail à Surrey, les pieds sur le bureau, lorsque mon téléphone a sonné avec un message WhatsApp : “Hey Andy, c’est Shamima.”

J’ai répondu en disant à quel point je m’étais sentie émue après avoir vu les photos de ses enfants.

Elle a répondu : « Si vous [sic] vous fait vous sentir mieux J’ai quitté cette partie de ma vie. Cela ne me rend plus triste. »

La réponse m’a terrassé. J’ai pensé: “Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas ici.” Vous ne pouvez pas vous remettre de la mort de trois enfants en si peu de temps – cela traumatiserait absolument tout être humain.

Mon frère est mort quand j’avais 11 ans et je tiens à ce traumatisme depuis 45 ans.

Cette réponse – et voir comment elle était pendant le tournage – a commencé à changer mon opinion. Toute sympathie que j’aurais pu avoir pour elle avait maintenant disparu.

Mais je voulais toujours comprendre pourquoi elle avait rejoint l’EI – et si quelqu’un l’avait poussée à le faire.

Je suis retourné en Syrie en novembre de l’année dernière pour la troisième fois en six mois, cette fois avec une équipe de Sky News. Pendant les préparatifs pour repartir, Shamima m’avait envoyé des SMS et demandé des choses.

« L’éloigner des projecteurs de l’actualité »

Elle a écrit: “Je n’ai pas beaucoup de vêtements d’hiver, alors pourriez-vous peut-être m’apporter un jean skinny noir et un sweat à capuche noir uni.”

Je savais qu’elle pensait qu’elle me manipulait, mais j’avais besoin d’un moyen de continuer mon parcours journalistique.

Elle a demandé un jean taille six et un sweat à capuche taille huit. Je les ai achetés chez Primark.

En juin 2021, il y avait environ huit ou neuf épouses occidentales de l’EI qui traînaient avec Shamima. Ils portaient des vêtements occidentaux et semblaient la protéger, même si quand elle n’était pas là, certains d’entre eux m’ont dit qu’elle était folle.

Maintenant, ce groupe est réduit à environ trois ou quatre personnes principales, car les autres femmes ont été autorisées à retourner dans leur pays.

Shamima était devenue plus recluse et semblait se mêler principalement à Hoda Muthana, une épouse américaine de l’EI qui s’est également vu retirer sa citoyenneté. Avant mon dernier voyage pour voir Shamima en juin de cette année, elle et Hoda m’ont demandé d’acheter plus de vêtements.

Shamima a envoyé un message : « Pouvons-nous vous demander de nous apporter des soutiens-gorge et des sous-vêtements. La taille de Hodas est de 38 C et ma taille est de 34 B. La taille des sous-vêtements de Hoda est moyenne.

“Pouvez-vous obtenir quelques débardeurs et des leggings pour nous deux. Tout pour Hoda est un médium. N’importe quel magasin convient. Pouvez-vous également ajouter des soutiens-gorge de sport. . . Et un short de pyjama.

Chaque fois que quelque chose comme la crise ukrainienne se produit dans le monde, nous avons l’impression que tous nos cas sont mis de côté et que nous ne sortirons jamais d’ici. Shamima Bégum

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, Shamima et moi discutions des préparatifs de ce qui serait ma dernière visite.

Dans la perspective de ce dernier voyage, nous avons discuté des événements quotidiens juste pour rester en contact.

Elle a écrit: “Chaque fois que quelque chose comme la crise ukrainienne se produit dans le monde, nous avons l’impression que tous nos cas sont mis de côté et que nous ne sortirons jamais d’ici.”

Shamima avait de nouveau abaissé mon opinion sur elle. Elle ne se souciait pas de la souffrance du peuple ukrainien. Elle était plus dérangée que cela lui ôte les projecteurs de l’actualité.

J’espérais qu’apporter des vêtements au camp l’encouragerait à m’en dire plus sur pourquoi et comment elle est allée en Syrie.

Malgré la force de notre relation, le seul nom qu’elle m’ait jamais donné pour expliquer comment elle s’est impliquée dans l’EI est Sharmeena Begum.

Sharmeena était la première épouse britannique de l’EI, qui a quitté le Royaume-Uni à l’âge de 19 ans pour rejoindre Daech en décembre 2014.

Deux mois plus tard, Shamima – alors âgée de 15 ans – et ses amies, Amira Abase et Kadiza Sultana, ont également quitté le pays.

“Toujours aimé l’attention”

Shamima connaissait Sharmeena et m’a dit qu’elle l’avait influencée à rejoindre le culte de la mort. Je lui ai demandé qui était le meneur et elle a blâmé Sharmeena, mais je pense que dans son propre groupe d’amis, c’était Shamima.

Je crois qu’elle voulait être quelqu’un et pensait pouvoir y parvenir en rejoignant IS. Même si elle était de bas niveau, elle aimait toujours l’attention.

Lors de ma première visite, je pensais que c’était une fille simple qui avait été victime de la traite et qui avait peu d’intelligence. Mais il m’est apparu qu’elle est vive et intelligente, et qu’elle utilise souvent cela à son avantage.

Shamima a tout essayé pour sortir de ce camp de prisonniers. Au début, elle semblait penser que le califat revenait et elle était provocante.

Mais depuis la chute de l’EI en 2019, elle a joué la victime, et m’a même entraînée dans son récit déformé.

Je ne pense pas que j’étais un terroriste, je pense que j’étais juste un gamin stupide qui a fait une erreur. Shamima Bégum

Lors de nos premières discussions ensemble, Shamima m’a dit : “Je ne pense pas que j’étais un terroriste, je pense que j’étais juste un enfant stupide qui a fait une erreur.”

Ces jours-ci, elle promet qu’elle sera une “voix contre la radicalisation” si elle est autorisée à retourner en Grande-Bretagne.

Shamima ne m’a pas envoyé de message depuis juin. Elle a affirmé qu’elle n’était pas satisfaite des histoires dans les nouvelles à son sujet.

Pour moi, les nouvelles révélations sur les «espions» et le jeune Britannique victime de la traite me paraissent invraisemblables, comme quelque chose d’un film de James Bond.

La vie dans le camp de Shamima n’est pas ce que j’appellerais difficile. C’est comme vivre dans un village.

Ils ont un magasin, il y a une école pour les enfants et la plupart des tentes de la section de Shamima ont une télévision, une douche et la climatisation.

En été, il y a une parcelle de béton où les femmes m’ont dit qu’elles se réunissaient et jouaient de la musique et dansaient toute la nuit.

J’ai rendu visite à des familles en Syrie et en Irak qui meurent de faim et vivent toujours dans des maisons détruites par l’EI, avec des bâches en plastique sur les fenêtres et les portes.

Ces personnes sont les victimes, pas Shamima.