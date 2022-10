J’ai remporté le jackpot de loterie de 89 millions de livres sterling – ce que j’ai fait le lendemain était très surprenant et chaque gagnant devrait le faire aussi

UNE FEMME qui a remporté 89 millions de livres sterling à la loterie a surpris le monde lorsqu’elle a révélé ce qu’elle avait fait le lendemain.

L’infirmière, de Sydney, en Australie, a remporté le plus gros prix d’un gagnant de loterie individuel sur le Powerball en 2019.

L’infirmière a gagné 89 millions de livres sterling en 2019 mais n’a pas laissé l’argent la changer Crédit : Getty

Elle a d’abord pensé qu’elle avait gagné 89 000 £ lorsqu’elle a reçu la nouvelle, avant de réaliser que son prix comportait quelques zéros supplémentaires.

Bien que de nombreux gagnants aient empoché la somme qui a changé leur vie et abandonné leur travail de jour, la soignante dévouée s’est quand même présentée au travail le lendemain matin après avoir déposé ses enfants à l’école.

La mère a expliqué que l’une des rares personnes avec qui elle avait partagé l’incroyable nouvelle était son patron – mais pas pour discuter de sa démission.

Son amour des soins infirmiers n’a pas faibli lorsque son solde bancaire a explosé, alors elle a décidé de poursuivre ses activités comme d’habitude.

Deux ans après sa victoire, la multimillionnaire basée à Sydney, qui a choisi de rester anonyme, a dévoilé son éthique de travail inébranlable.

Elle a expliqué: “Quand j’ai dit à mon patron, elle m’a juste attrapé et m’a fait le plus gros câlin.

“Elle était tellement ravie, mais c’était difficile pour moi de lui dire au début parce que vous ne savez tout simplement pas comment ça va se passer.

“Elle était plus inquiète de savoir si j’allais quitter mon emploi, mais je lui ai dit que je devais continuer à travailler.

“Les soins infirmiers sont quelque chose qui est dans mon ADN. Je ne peux pas ne pas le faire!”

La maman continue de mener une vie modeste malgré ses piles d’argent – et apprécie désormais le luxe des objets de tous les jours.

Elle a poursuivi: “Pouvoir acheter des fleurs fraîches est un luxe. Ce sont des petites choses comme ça, pour lesquelles je n’ai pas à me sentir coupable.

“Je peux maintenant acheter une meilleure bouteille de vin après avoir (précédemment) fêté avec une bouteille de chardonnay bon marché.”

Au lieu de prodiguer des cadeaux à ses proches, l’infirmière a plutôt choisi de les traiter avec des expériences à travers le monde.

Elle a dit que les souvenirs de leurs voyages – qu’elle n’aurait jamais pensé que sa famille pourrait se permettre – étaient « inestimables ».

La gagnante terre-à-terre a également acheté une superbe nouvelle maison pour sa progéniture, dans l’espoir que ses enfants auront un pécule à transmettre aux générations futures.

Mais elle n’a toujours pas laissé son changement de richesse altérer sa personnalité et suggère aux autres gagnants du loto de faire de même.

Elle a dit: “Si c’est possible et que vous pouvez le supporter, réveillez-vous le lendemain matin et allez travailler.

“Cela vous donne de la normalité et permet aux nouvelles de pénétrer lentement.”

L’Australien a également offert des conseils financiers fidèles aux joueurs dont le nombre augmente, y compris pour rester discrets.

“Courez, ne marchez pas, vers un très bon conseiller financier”, a-t-elle suggéré.

“Il faut deux semaines pour que le prix soit versé. J’ai utilisé ces deux semaines pour engager un conseiller financier en qui j’avais vraiment confiance.”

Elle attribue également à son succès la garde étroite du secret de sa manne, comme seule “une poignée” de personnes le savent.

La mère a ajouté: “Prenez le temps de réfléchir à qui vous pourriez en parler avant de commencer à partager la nouvelle avec votre famille et vos amis, et laissez l’histoire sortir des gros titres en premier.

“J’ai un petit groupe d’amis très fidèles, et vous ne savez tout simplement pas comment les gens vont réagir, mais je n’ai eu aucune réponse négative.

“Si cette nouvelle affecte les relations de manière négative, alors il est probablement temps que cette relation se termine de toute façon et c’est tout simplement naturel.

“Honnêtement, tous ceux à qui nous avons parlé étaient en larmes, des larmes sincères et heureuses !

“Les personnes à qui j’ai parlé étaient toutes ravies d’avoir découvert le secret et d’être l’une des personnes qui m’ont aidé à me guider dans la bonne direction.”

Elle a dit que personne ne lui avait jamais demandé une part de ses gains après qu’elle ait dit aux gens qu’elle “avait été enfermée”.

