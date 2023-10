J’ai rempli tout mon jardin de décorations de Noël, dont 28 structures gonflables… voici une raison touchante pour laquelle

Une FEMME a révélé la raison touchante pour laquelle elle couvrira son jardin de décorations de Noël gonflables.

Hollie Trewartha, de Blackwood, au Pays de Galles, apportera la joie de Noël au début de cette année alors qu’elle se prépare aux mois d’hiver mordants.

Hollie Trewartha a rempli son jardin de décorations de Noël gonflables Crédit : Media Wales

Hollie souffre d’une maladie pulmonaire et a décoré le jardin pour aider à gérer les symptômes. Crédit : Media Wales

La femme de 31 ans souffre d’une maladie pulmonaire et ses symptômes s’aggraveront à mesure que les températures commenceront à baisser.

La tradition annuelle de Hollie, qui a débuté pendant le confinement, était également au départ un moyen d’apporter de la joie à ses deux jeunes enfants et à ses voisins.

La période des fêtes est une période émouvante pour Hollie, qui a subi des pertes déchirantes à l’approche de Noël.

Elle a dit : « J’ai perdu mon frère [several years ago] et ma grand-mère l’année dernière et maintenant je souffre d’emphysème – c’est ce que mon frère souffrait.

« À cause de cela, j’ai dû installer les décorations plus tôt car je ne pourrai pas bien respirer pendant les mois les plus froids à venir. »

Hollie dit qu’elle n’a épargné aucune dépense cette année, mais il reste encore quelques touches finales avant que l’aménagement ne soit prêt.

Elle a déclaré : « Cette année, je suis allée à l’extrême, j’ai plus de 28 structures gonflables et j’ai plein de jeux de lumières éteints.

« C’est en grande partie fait, mais il me reste encore quelques tâches à faire, comme installer les lumières. Je dois attendre que quelqu’un vienne m’aider à les installer. »

La tradition aura une signification plus profonde cette année, car le grand-père de Hollie était malade.

Elle a déclaré : « Mon grand-père habite à côté et j’ai mis des objets dans le jardin pour le conduire parce qu’il souffre d’un cancer – il pourra le voir depuis sa fenêtre.

« Nous sommes une famille très tournée vers Noël. »

L’homme de 31 ans a lancé la tradition festive annuelle pendant le confinement Crédit : Media Wales

L’aménagement extravagant était également un moyen d’apporter de la joie aux enfants et aux voisins de Hollie. Crédit : Media Wales

Hollie est encore en train de mettre la touche finale à l’écran. Crédit : Media Wales