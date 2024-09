J’ai remplacé la batterie de mon iPhone à la maison et vous pouvez également remplacer la vôtre

Si vous venez de mettre un nouvel iPhone 16 dans votre poche, vous n’aurez probablement pas à vous soucier de votre batterie pendant un certain temps. Mais ceux d’entre vous qui possèdent des iPhones plus anciens – ou des téléphones Android plus anciens – pourraient bien constater que votre batterie a commencé à montrer des signes de vieillissement et qu’il est temps de la remplacer. Apple a le sien programme de réparation à faire soi-mêmemais même si vous ne l’utilisez pas, il est toujours facile de remplacer vous-même la batterie de votre iPhone à la maison. Avec des composants tiers abordables et divers outils disponibles à l’achat, vous pouvez ouvrir votre iPhone et remplacer cette vieille batterie usagée – ou remplacer un écran fissuré – souvent pour moins d’argent que si une entreprise le faisait pour vous.

C’est exactement ce que j’ai fait, en remplaçant l’ancienne batterie d’un iPhone 6 très utilisé pour lui donner une nouvelle vie. J’ai été ravi de trouver le téléphone sur eBay pour seulement 75 £ (environ 100 $ ou 140 AU $) en 2020. C’est une énorme économie par rapport à un nouvel iPhone 16 Pro, mais la batterie avait vieilli au point où le logiciel a dû accélérer artificiellement. les performances pour l’empêcher de s’arrêter. Au lieu de jeter le téléphone et d’éprouver des remords de la part de l’acheteur, j’ai décidé d’acheter une batterie et des outils de remplacement chez iFixit et j’essaierai de changer la batterie moi-même.

Cela a pris un peu plus d’une heure, mais j’ai pu remplacer la batterie en toute sécurité et faire fonctionner à nouveau parfaitement l’iPhone 6. Je ne donne pas d’instructions étape par étape ici — rendez-vous sur iFixit et prenez un kit si c’est ce que vous recherchez – mais je souhaite décrire mon expérience, y compris la simplicité du processus, et j’espère répondre à certaines des questions que vous pourriez vous poser si vous avez également besoin d’une nouvelle batterie.

Si vous possédez un modèle plus récent (un iPhone 12 ou plus récent), assurez-vous de vérifier d’abord Les nouvelles options de réparation d’Apple et voyez si vous seriez en mesure de procéder à un remplacement avec des pièces directement de l’entreprise.

Notez que toute maintenance que vous effectuez sur vos propres appareils est entièrement à vos propres risques.

1. Pourquoi auriez-vous besoin de remplacer la batterie d’un iPhone ?

Les batteries vieillissent avec le temps, et étant donné que l’iPhone 6 est sorti il ​​y a 10 ans, il n’est pas surprenant que celui que j’ai acheté ne fonctionnait pas en parfait état. Une fois, le téléphone a redémarré de manière inattendue alors qu’il était en cours d’utilisation et un avertissement a été affiché : « Cet iPhone a subi un arrêt inattendu car la batterie n’était pas en mesure de fournir la puissance de pointe nécessaire. La gestion des performances a été appliquée pour éviter que cela ne se produise. encore. » Même le téléphone lui-même savait qu’il avait une batterie défectueuse.

En bref, les performances d’un téléphone peuvent être limitées s’il ne peut plus répondre aux demandes de puissance. Il existe la possibilité de désactiver la limitation, mais cela entraînera des plantages plus fréquents. Aucune des deux situations n’est idéale, donc le remplacement de la batterie m’a semblé être une solution intelligente, car ce n’était pas mon téléphone principal et j’étais prêt à prendre des risques.

J’ouvre mon iPhone 6. Andrew Hoyle/CNET

2. Combien coûte une batterie de remplacement pour iPhone ?

Le problème avec ma situation en particulier était que j’avais acheté le téléphone pour si peu que dépenser plus d’argent pour un service de remplacement de batterie annulait une partie de ces économies initiales. Le service de remplacement d’Apple coûte 49 £ (49 $), soit plus de la moitié de ce que j’ai payé pour l’iPhone 6 que j’ai acheté. Comme j’étais au milieu d’un confinement lié au coronavirus lorsque j’ai tenté cela, je n’ai pas pu me rendre dans un magasin Apple pour le récupérer, et l’envoyer par la poste porterait le coût total à environ 56 £ (environ 75 $). ou 105 AU$).

iFixit, cependant, vend un pack de remplacement DIY pour 35 £ (frais de port compris chez moi en Écosse). Cela coûte 30 $ aux États-Unis, et avec les frais d’expédition, cela représente environ 38 $. Ce n’est pas une énorme économie par rapport au remplacement par Apple, mais chaque petit geste compte. Cela signifie également que vous disposerez toujours des outils dont vous avez besoin si vous souhaitez recommencer cette opération à l’avenir. Tout ce que vous aurez besoin d’acheter la prochaine fois, c’est la batterie.

3. Que contient le kit de réparation de batterie iFixit ?

Le kit iFixit est livré avec une batterie de remplacement tierce qui est pas d’Apple, puisqu’Apple ne vend pas ses pièces séparément pour les téléphones plus anciens que l’iPhone 12. Il dispose également de tous les outils nécessaires pour ouvrir le téléphone et retirer l’ancienne batterie. La seule chose supplémentaire dont j’avais besoin était un sèche-cheveux pour chauffer et enlever la colle.

4. Le remplacement d’une batterie annule-t-il la garantie de votre téléphone ?

L’ouverture d’un iPhone annulera la garantie, mais si votre batterie est suffisamment vieille pour devoir être remplacée, il y a de fortes chances que vous ayez déjà dépassé la période de garantie de 12 mois.

Retirer l’ancienne batterie était délicat et je n’étais pas toujours sûr de le faire en toute sécurité. Andrew Hoyle/CNET

5. Est-il sécuritaire de remplacer la batterie de votre iPhone vous-même ?

Il n’est pas si simple de répondre à cette question. Le guide d’iFixit donne des instructions très détaillées sur les étapes à suivre, mais quelques points m’ont rendu nerveux. Une étape consistait à chauffer l’arrière du téléphone avec un sèche-cheveux afin de détacher la colle qui maintient l’ancienne batterie en place.

Plus précisément, il disait de le chauffer à « un peu trop chaud pour être touché confortablement », ce que j’ai trouvé un peu vague. D’autant plus que cette section avertissait également que « la surchauffe de l’iPhone peut enflammer la batterie ». Mais à quel point il fait trop chaud ? Quels signes verrais-je en cas de surchauffe ? Je n’ai pas pu trouver cette information et, par conséquent, je ne savais pas à quel point je pouvais être sur le point de la surchauffer.

Peu de temps après, alors que j’essayais de retirer l’ancienne batterie, j’ai accidentellement déchiré ce qui ressemblait à l’enveloppe noire autour de cette batterie. J’étais presque sûr que la batterie elle-même n’était pas perforée – il n’y avait pas de fumée ni de sifflement – mais je me serais senti beaucoup plus à l’aise si j’avais eu des instructions « d’urgence » sous la main sur ce qu’il fallait faire si la batterie s’enflammait. .

6. Puis-je remplacer la batterie de mon iPhone moi-même ?

Jusqu’à un certain point, j’ai découvert que c’était possible, et je ne suis pas le meilleur en bricolage. Les instructions d’iFixit étaient faciles à suivre et il n’y avait que sept vis internes à retirer, faciles à remplacer.

L’iPhone 6, ancienne batterie retirée et toutes traces de colle nettoyées. Andrew Hoyle/CNET

Une chose que j’ai trouvée déroutante est que les instructions sur le site Web d’iFixit se terminent au point où vous retirez l’ancienne batterie. La seule consigne de la conclusion était de suivre les étapes précédentes dans l’ordre inverse. Certes, cela n’a pas été particulièrement difficile, mais j’aurais apprécié plus de conseils à ce stade.

J’ai rencontré un autre problème au cours du processus : lorsque j’ai retiré l’écran, j’ai fissuré le protecteur d’écran qui était en place. J’ai remarqué les fissures capillaires et j’avais peur d’avoir endommagé l’écran lui-même, mais heureusement, il était indemne.

Avec sa nouvelle batterie, cet iPhone 6 devrait à nouveau fonctionner à un niveau optimal. Andrew Hoyle/CNET

7. Vaut-il la peine de remplacer la batterie d’un iPhone ?

Cela dépend de l’âge et de la valeur de votre téléphone. Si, comme moi, vous avez acheté un iPhone d’occasion bon marché et que vous souhaitez simplement le remettre à niveau, cela pourrait être un excellent moyen de redonner vie à une ancienne technologie sans dépenser une fortune. Gardez cependant à l’esprit que ce n’était pas mon téléphone principal et que je ne l’ai pas acheté avec mon propre argent. Pour moi, le risque était faible. Si j’avais fait une erreur et abîmé le téléphone, cela n’aurait pas été un gros problème. Vous devrez vous demander si vous pouvez vraiment vous passer du téléphone et évaluer votre tolérance aux autres risques.

Si vous utilisez un appareil plus récent, comme un iPhone 14 ou 15 par exemple, je le rapporterais directement à Apple. Les économies que vous réaliserez en le faisant vous-même ne sont pas suffisamment importantes pour justifier le coût potentiel d’endommagement d’un téléphone plus précieux.

