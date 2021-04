Avoir des dettes ne fait pas de vous une mauvaise personne

Un thème commun que je vois avec mes clients de coaching financier est d’avoir honte de leur dette. Ils considèrent la dette comme un échec moral ou personnel, et leurs sentiments de honte les amènent à ignorer le problème. Parfois, ils gardent même leur situation un secret des membres de la famille ou de leurs partenaires romantiques. J’ai été là. Lorsque j’avais des prêts étudiants, je me sentais souvent coupable de ne pas avoir reçu plus de bourses d’études pour l’université ou de gaspiller le revenu que je pouvais consacrer à la dette pour des choses comme des vêtements ou des plats à emporter. Mais garder des squelettes financiers dans votre placard ne fait souvent que rendre le problème plus effrayant. Être ouvert à propos de l’argent peut être intimidant. Pourtant, j’encourage mes clients à commencer par discuter de leur budget avec un ami de confiance. Parfois, il est plus facile de refuser une invitation ou de proposer une autre activité abordable si vos amis savent que vous travaillez à rembourser vos dettes. La honte peut également vous empêcher de demander de l’aide. J’encourage également mes clients à appeler et demander un soulagement à leurs prêteurs et à leurs fournisseurs de factures. Certaines sociétés de cartes de crédit réduiront votre taux d’intérêt si vous le demandez. Vous découvrirez peut-être que vous êtes admissible à un tarif inférieur auprès de votre compagnie d’assurance automobile ou que vous pouvez obtenir un prix inférieur sur votre forfait de câble. N’ayez pas peur de demander ce dont vous avez besoin.

Pour être bon avec l’argent, concentrez-vous sur les habitudes, pas sur la volonté

Tout comme si vous créiez une routine de remise en forme ou un plan de nutrition, l’amélioration de votre relation avec l’argent est une question construire des habitudes dans lesquelles vous vous sentez bien, Un pas après l’autre. Si vous êtes enclin à faire des achats en ligne, essayez de désinstaller toutes les applications de vente au détail sur votre téléphone, de supprimer les informations de carte de crédit enregistrées sur des sites comme Amazon et de définir des limites de temps sur les sites d’achat avec des extensions de navigateur. Si vous êtes sur le point de faire un achat important, prenez au moins 24 heures pour peser vos options avant de cliquer sur ce bouton d’achat. Lorsqu’un élément attire votre attention, ajoutez-le à votre liste de souhaits ou à un dossier spécial sur vos signets.

Améliorer votre relation avec l’argent consiste à développer des habitudes qui vous plaisent, une étape à la fois.

Certains de mes clients trouvent également plus facile de n’acheter que des articles discrétionnaires ou non essentiels certains jours de la semaine. Par exemple, si vos jours de magasinage sont le mardi et le samedi et que vous voyez une robe que vous aimez le mercredi, vous devrez attendre samedi pour l’acheter. Ce sont toutes des stratégies qui ont fonctionné pour moi. Personnellement, mon dossier «à acheter» sur mon ordinateur est rempli de vêtements, de décorations pour la maison et d’articles non essentiels que je la plupart du temps, je finis par ne pas acheter. En reconnaissant ces éléments et en les mettant hors de vue pour le moment, cela me donne plus de temps et d’espace pour être intentionnel sur mes dépenses.

Vous n’êtes pas obligé de tout abandonner pour atteindre vos objectifs

Je ne m’attends pas à ce que mes clients ne commandent jamais de plats à emporter ni ne prennent un verre avec leurs amis tout en remboursant leurs dettes. La dernière chose que je veux, c’est qu’ils ressentent de la pression pour être parfaits, puis se sentent coupables s’ils manquent apparemment une étape. Je veux qu’ils aient une association positive avec leur argent et qu’ils s’amusent encore. Vous n’êtes pas obligé de supprimer toutes les dépenses «non essentielles» de votre budget. Si un dîner occasionnel pour une occasion spéciale est une expérience qui vous aidera à rester sur la bonne voie avec votre objectif, faites-le.

Des choses comme l'achat de nouveaux vêtements ou les voyages peuvent toutes s'inscrire dans un budget bien conçu. Parcourez votre budget et identifiez les dépenses qui ne vous intéressent pas autant, et voyez si vous pouvez les supprimer et investir cet argent dans des choses qui sont plus précieuses pour vous. Mon mari et moi nous accordons chacun un certain montant chaque mois pour des achats discrétionnaires. Si je veux acheter une nouvelle robe, je puise dans mon compte discrétionnaire individuel. Nous économisons également chaque mois pour voyager dans un compte épargne uniquement à cette fin.

Trouver votre «pourquoi» vous aidera à rester sur la bonne voie

Lors de la première rencontre d’un client, je lui demande quels sont ses objectifs financiers. J’entends généralement les mêmes réponses: rembourser la dette, économiser pour une maison, ou alors ouvrir un compte de retraite. Après cela, il est temps de faire leurs premiers devoirs: trouvez votre «pourquoi». Pourquoi voulez-vous vous désendetter? Pourquoi voulez-vous acheter une maison? Pourquoi est-ce épargner pour la retraite important pour vous? Trouver votre pourquoi, c’est devenir précis. Il ne suffit pas de dire: «Je veux rembourser ma dette de carte de crédit». J’aime entendre mes clients dire: «Je veux me désendetter pour avoir les moyens d’avoir un enfant ou de déménager dans une nouvelle ville».