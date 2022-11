J’ai rejeté ma culture autochtone dans la grande ville. Rentrer à la maison m’a fait retomber amoureux

Cette chronique à la première personne est l’expérience de De Vine Thomas, un étudiant de 17 ans de la Première Nation Peguis au Manitoba. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter le FAQ.

Je suis un jeune de 17 ans de la Première nation Peguis, une grande communauté composée principalement d’Ojibways et de Cris, située à près de 200 kilomètres au nord de Winnipeg.

Je serai diplômé de la Peguis Central School au printemps 2023. Notre prochain diplômé est un gros problème. En traversant la pandémie, Peguis a connu de terribles inondations la majeure partie de cette année. Nos années de lycée ont été constamment perturbées. Maintenant, la fin est presque là et il est temps de penser à mon avenir après le lycée.

En grandissant, je pensais que je serais quelque chose comme un chef ou un charpentier. J’aimais cuisiner et pâtisser pour ma famille, et mon grand-père était charpentier. Ma vraie joie, cependant, est venue de quelque chose que ma grand-mère m’a appris : la couture. C’est toujours amusant de relooker mes frères et sœurs et d’assembler des tenues.

De Vine Thomas a accompagné sa sœur à l’obtention de son diplôme en 2021 dans un costume autoproclamé. (Penny Thomas)

J’ai d’abord envisagé la mode comme future carrière au collège quand j’ai changé d’école. Nous avons déménagé de Peguis à quelques villes différentes pour le travail de mes parents ou leurs études postsecondaires. Au départ, j’étais enthousiasmé par les nouveaux visages et les changements d’être dans une école de la ville !

Malheureusement, j’ai vécu le racisme pour la première fois dans ces écoles. On m’a traité de beaucoup de choses, mais ce qui ressort le plus, c’est d’être traité de sauvage pour avoir parlé de ma culture. Cela m’a gêné. Je ne savais plus qui je voulais être. Cela m’a vraiment touché et j’ai porté beaucoup de honte. Bientôt, j’ai commencé à rejeter ma culture. Je ne voulais pas aller chercher des médicaments ou parler de quoi que ce soit qui avait à voir avec le fait d’être membre des Premières Nations.

Mes parents ont reconnu cette confusion d’identité et ont décidé de ramener notre famille à Peguis. J’avais 13 ans quand nous sommes revenus dans la communauté dans laquelle j’avais grandi. Puis une chose incroyable s’est produite : j’ai recommencé à tomber amoureux de ma culture. Je ne me sentais plus à ma place.

J’étais soulagé d’être parmi des gens comme moi. J’aime le sens de la communauté et de l’unité que nous avons ici. Ma honte s’est lentement désintégrée quand j’ai vu d’autres personnes autour de moi qui sont si fières de notre culture et pas gênées par elle. Cette nouvelle appréciation est ce qui me donne envie de partager ma créativité avec le monde. Il est important pour moi d’intégrer cette énergie positive dans mes futurs designs.

Peguis a inspiré ma façon d’aborder le design de mode. On nous apprend à apprécier et à respecter Mère Nature et à ne pas jeter. C’est pourquoi la durabilité est importante pour moi. je sais la mode est l’un des grands contributeurs au changement climatique. Mes vêtements comprendront des motifs Peguis et des perles tout en étant durables, car je veux m’assurer que rien ne se perd lorsque je fais un vêtement.

Pour devenir créateur de mode, je veux aller à l’école dans un centre de la mode comme New York ou Toronto. C’est un grand pas. Les gens me demandent pourquoi je ne reste pas à proximité et que je vais à l’école plus près, d’autant plus que mon expérience précédente de quitter ma communauté n’était pas positive.

Mais accomplir mon rêve nécessite de commencer par les meilleurs programmes de design de mode et de quitter ma grande famille Peguis. C’est effrayant. J’ai peur d’échouer et de ne pas pouvoir m’en sortir. C’est intimidant de penser à être dans un tout nouvel environnement par rapport à ce à quoi je suis habitué, loin de ma famille et de mes amis qui embrassent notre belle culture. Bien que je veuille voyager et découvrir le monde, je repense parfois à ce que j’ai ressenti lorsque ces commentaires racistes ont été faits.

De Vine Thomas, deuxième à partir de la gauche, avec ses amies : Julie-Ann McCorrister, Lizzy Thomas et Shaniece Stevenson. (Bridget Forbes/CBC)

Mais le bien chose à propos de la peur, c’est qu’elle me motive à faire plus d’efforts, pas seulement à l’école, mais aussi dans ma vie personnelle. Même si j’ai peur de vivre à nouveau le racisme en dehors de Peguis, je suis différent maintenant. J’ai plus confiance en qui je suis – à la fois dans mon Indigénéité et dans le reste de moi, qui sont inséparables.

Je sais que ma communauté me soutiendra, donc je suis prêt à affronter tout ce qui se passe. Peut-être que certaines personnes pensent que mon rêve est trop grand parce que je viens d’une réserve. Peut-être voient-ils mon Indigénéité comme une barrière, mais je sais que c’est une force. Je veux apporter la représentation de ma culture que je ne vois pas souvent dans l’industrie de la mode et les médias.

Je suis sûr de ce que je veux pour mon avenir et je sais ce qu’il me faudra pour y arriver. Je travaille actuellement sur mon portfolio pour postuler dans des écoles de mode et j’ai hâte de voir où ça va me mener, que ce soit à Toronto, New York, Paris ou au-delà !

De Vine Thomas est Oji-Cree, 17 ans et apprend encore sa langue maternelle. Elle vit dans la Première Nation de Peguis au Manitoba.