J’ai regardé mon amie Anne Frank passer ses derniers jours gelée en haillons avec la tête rasée… ses derniers mots obsédants ne m’ont jamais quitté

EN février 1945, Hannah Pick-Goslar faisait partie des milliers de personnes vivant à Bergen-Belsen, un camp de concentration nazi en Allemagne, lorsqu’elle apprit l’arrivée de son amie d’enfance Anne Frank.

Hannah, décédée le 28 octobre 2022, juste avant son 94e anniversaire, n’en croyait pas ses oreilles car elle avait cru qu’Anne et sa famille – le père Otto, la mère Edith et la sœur aînée Margot – s’étaient enfuis en Suisse trois ans plus tôt.

Hannah Pick-Goslar était l’amie d’enfance d’Anne Frank Crédit : Photo � Eric Sultan / Le projet Lonka, 2022

Les deux filles se sont rencontrées à Amsterdam en 1934 après avoir émigré d’Allemagne parce qu’Hitler est arrivé au pouvoir Crédit : Getty

Elle avait visité la maison d’Anne le lundi 6 juillet 1942 pour se faire dire qu’elle n’était pas là – et aussi choquée et confuse qu’elle était, avait conclu qu’elle était heureuse pour son amie.

Elle imaginait Anne réunie avec sa grand-mère, se promenant dans les prés à l’ombre des Alpes et, l’hiver venu, assise dans une cuisine chaleureuse, des flocons de neige tombant dehors, sirotant des tasses de chocolat chaud.

Cependant, la réalité était qu’Anne et sa famille ne s’étaient pas enfuis en Suisse.

Comme des milliers d’autres Juifs, ils étaient entrés dans la clandestinité et se cachaient dans une annexe secrète dans un bâtiment qui abritait autrefois les affaires d’Otto Frank, jusqu’à ce qu’ils soient trahis et découverts en août 1944.

Dès leur découverte, elles ont été envoyées par train à Auschwitz-Birkenau et début novembre, Anne et Margot ont été transportées à Bergen-Belsen où elles sont mortes du typhus.

Anne n’avait que 15 ans et, tragiquement, leur mort est survenue des semaines avant la libération du camp.

Leur mère Edith était morte à Auschwitz de faim – et bien qu’Anne et Margot croyaient que leur père était également mort, il a miraculeusement survécu.

Après la guerre, il a trouvé le journal qu’Anne a écrit pendant sa captivité et l’a publié pour que le monde le lise.

Hannah et Anne dans leur classe à la 6e école Montessori d’Amsterdam en 1938. Hannah est à l’extrême gauche, assise vers le fond, et Anne se tient dans un chasuble blanc à gauche de leur professeur Crédit : Penguin Random House

Photographié à Merwedeplein, Amsterdam, vers 1935, de gauche à droite : Sanne Ledermann, Hanneli Goslar, inconnue, inconnue, Anne Frank (1929 – 1945), Margot Frank (1926 – 1945), inconnue, inconnue Crédit : Getty

Les familles d’Anne et Hannah se sont rencontrées à Amsterdam en 1934 après avoir émigré d’Allemagne suite à l’arrivée au pouvoir d’Hitler.

Les filles sont allées à la même école, ont vécu à côté l’une de l’autre et sont rapidement devenues les meilleures amies.

Hannah, qui vivait avec son père Hans et sa mère Ruth, se souvient : « J’ai tout de suite été éblouie par Anne, cette première amie, même si j’ai vite compris que nous étions très différents.

« Anne écrivait toujours et transportait un cahier, mais ne laissait jamais personne lire ce qu’elle avait écrit. »

Les familles passaient beaucoup de temps ensemble, partageant des dîners de Shabbat et des fêtes juives.

La sœur d’Hannah, Gabi, est née en 1940 et la famille a été classée comme juive protégée en raison du rôle précédent du père d’Hannah en tant que sous-ministre des affaires intérieures.

Mais eux aussi furent finalement envoyés au camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas avant d’arriver à Bergen-Belsen en février 1944.

En tant que Juifs protégés, ils étaient séparés des autres habitants du camp dans des conditions légèrement meilleures.

Ici, dans un extrait exclusif de My Friend Anne Frank de Hannah Pick-Goslar, nous révélons les détails de la rencontre finale déchirante des meilleurs amis à Bergen-Belsen.

Une FEMME qui avait connu ma famille à Amsterdam est venue me trouver.

Je n’aurais jamais, jamais rêvé ce qu’elle m’a dit. « Anne Frank était parmi les femmes et les filles hollandaises de l’autre côté de la clôture. »

J’étais confus car j’avais cru qu’Anne vivait la vie en Suisse.

J’étais déterminé à la voir et j’ai décidé d’essayer de m’éclipser la nuit là où elle était logée.

J’étais ravie d’avoir trouvé quelqu’un pour m’amener Anne si rapidement.

Mais Margot… Margot était là aussi ? Et elle était malade ? Je regardai autour de moi nerveusement, m’accroupissant alors que les lumières des tours de garde balayaient le camp.

Otto et Anne Frank au mariage de Miep et Jane Gies le 19 juillet 1941 Crédit : Maison d’Anne Frank, Amsterdam

Hannah avec sa famille Crédit : Penguin Random House

Mon cœur battait si fort que je suis presque surpris d’avoir pu entendre la petite voix douce qui criait : « Hanneli ? Hanneli, est-ce vraiment toi ?

« Oui, oui, Anne, c’est moi ! J’ai répondu.

Nous fondîmes tous les deux instantanément en larmes, la même pluie froide tombant sur nous de part et d’autre de cette clôture maudite.

Nous n’avions pas beaucoup de temps, alors à travers les larmes j’ai réussi à demander : « Comment se fait-il que vous soyez ici ? Pourquoi n’êtes-vous pas avec votre grand-mère en Suisse ?

Elle m’a dit qu’ils n’étaient jamais allés en Suisse. Cette histoire n’était qu’une ruse.

J’ai remarqué que sa voix était plus faible, plus faible.

Ce n’était pas le pépiement bruyant et confiant que je connaissais.

Anne expliqua rapidement où ils avaient été. « Nous étions cachés dans le bureau de mon père, à l’étage dans des pièces derrière une porte secrète. Nous y étions depuis plus de deux ans. Deux ans que je ne suis jamais sortie », a-t-elle déclaré, ses mots se précipitant maintenant.

En se cachant, me dit-elle, ils avaient été à l’abri des nazis, de la déportation et des camps.

Mais en août, quelqu’un les a trahis, un choc terrible. Ils sont arrêtés et envoyés à Westerbork puis à Auschwitz.

« Ils m’ont pris les cheveux », dit-elle, sa voix toujours pleine d’incrédulité.

J’ai senti la piqûre de son indignation. Ses cheveux noirs soyeux. Elle le brossait sans cesse, expérimentait avec des bigoudis; c’était sa fonction préférée.

Et elle était gelée, m’a-t-elle dit, vêtue uniquement de haillons.

Internés affamés au camp de concentration de Belsen attendant à la porte de la cuisine pour leurs rations de soupe de pommes de terre en avril 1945 Crédit : Getty

Dans l’immense camp de concentration de Belsen, quelque 60 000 civils, souffrant pour la plupart du typhus, de la typhoïde et de la dysenterie, mouraient par centaines chaque jour. Lors de l’avancée de la 2e armée, le camp est relevé Crédit : Getty

Je frissonnai en pensant à elle totalement exposée au vent glacial et à la pluie soufflant autour de nous.

Margot était atteinte du typhus, trop malade pour bouger du lit, a-t-elle rapporté.

Elle m’a annoncé la terrible nouvelle que ses parents étaient morts.

Sûrement gazé à mort, dit-elle. C’était trop à comprendre.

La voix d’Anne appartenait à un monde loin d’ici, où nous n’avions jamais faim et dormions dans des lits chauds, bordés par des parents aimants.

Mais dans cette voix que je connaissais si bien, elle disait que des gens à Auschwitz avaient été gazés à mort, y compris ses propres parents.

Comment cela pourrait-il être possible ?

Il y avait tellement plus que je voulais demander, mais je savais qu’il était dangereux de s’attarder. Un garde pourrait nous repérer à tout moment.

Au lieu de cela, nous avons continué à partager nos nouvelles des morts et des vivants dans des chuchotements précipités.

Ma voix s’est brisée quand je lui ai dit que ma mère était morte en couches.

Elle savait seulement que mon frère nouveau-né était mort; elle n’avait pas été informée de ma mère. Je lui ai dit que papa était extrêmement malade mais je n’ai pas eu le temps de lui dire à quel point j’avais peur pour lui.

Je lui ai dit que mon grand-père était mort d’une crise cardiaque alors que nous étions encore à Westerbork.

Hannah avec son grand-père Crédit : Penguin Random House

Hannah et Gabi avec tante Edith après la guerre en 1947 Crédit : Penguin Random House

« Mais Gabi va bien. Et ma grand-mère est là aussi, dis-je.

« Je n’ai personne », dit-elle, des mots qui atterrirent comme un couteau. Nous sanglotions tous les deux maintenant.

Deux filles terrifiées sous un ciel nocturne détrempé, séparées par cette barrière de paille et de barbelés.

Comment est-ce arrivé à cela?

‘Je suis absolument affamé. Avez-vous de la nourriture? Pouvez-vous m’en apporter ? Anne a demandé.

« Oui, je vais essayer », ai-je dit, me demandant comment je pourrais le faire.

« Je reviendrai, dans seulement deux nuits. Attends-moi, lui dis-je.

Elle a dit qu’elle le ferait. Mais ce serait la dernière fois que je lui parlerais correctement.

Nous avons dit un au revoir précipité et triste. J’ai regardé autour de moi, scrutant attentivement la périphérie de la clôture à la recherche de gardes.

« C’est Anne, c’est vraiment Anne », ai-je dit au petit groupe de femmes qui se sont rassemblées pour en savoir plus.

« Mais elle est gelée avec rien d’autre que des vêtements de prison en lambeaux à porter, et plus vorace que n’importe lequel d’entre nous ici au camp de Sternlager. »

Je leur ai parlé davantage d’Anne, du fait qu’elle était la personne la plus dynamique et la plus confiante que je connaisse.

Mes amis de la caserne ont rigolé quand j’ai expliqué comment ma mère se moquait : « Dieu sait tout, mais Anne sait mieux.

Mais maintenant, elle était si diminuée, si entièrement changée, expliquai-je.

J’ai remarqué comment ils me regardaient – ​​avec tant d’empathie et de chagrin dans leurs yeux.

J’imaginais qu’ils pensaient peut-être à leurs propres meilleurs amis perdus dans le mélange de cette terrible guerre, se demandant où ils pourraient être.

Voir Anne m’a rappelé que j’étais une fille de 16 ans.

Je devrais être à l’école en train d’apprendre mes matières préférées comme l’histoire et la géographie et de rire avec Anne et mes autres copines d’une bêtise que l’une de nous a dite.

Mais au lieu de cela, je me promenais dans un camp de concentration pour voir mon père malade et lui demander si les Juifs étaient vraiment gazés à mort.

Ceci est un extrait édité par Natasha Harding tiré de My Friend Anne Frank de Hannah Pick-Goslar (Rider, 22 £) et sera publié le 8 juin.

Hannah a écrit un livre sur son amitié avec Anne Crédit : Penguin Random House

Hannah avec son mari le Dr Walter Pinchas à Jérusalem avec leur famille après la guerre 1 crédit