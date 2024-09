La première fois que j’ai utilisé SocialAI, j’étais persuadé que l’application était une performance artistique. C’était la seule explication logique pour laquelle j’étais prêt à accepter que des robots IA nommés Blaze Fury et Trollington Nefarious me trollent.

Même le créateur de l’application, Michael Sayman, admet que le concept de SocialAI peut semer la confusion. Son annonce de l’application cette semaine ressemble un peu à une blague sur l’IA générative : « Un réseau social privé où vous recevez des millions de commentaires générés par l’IA offrant des retours, des conseils et des réflexions. »

Mais non, SocialAI est réel, si « réel » s’applique à un univers en ligne dans lequel chaque personne avec laquelle vous interagissez est un bot.

Il n’y a qu’un seul véritable humain dans l’équation SocialAI. Cette personne, c’est vous. La nouvelle application iOS est conçue pour vous permettre de publier du texte comme vous le feriez sur Twitter ou Threads. Une ellipse apparaît presque aussitôt que vous le faites, indiquant qu’une autre personne est en train de charger des munitions, prête à riposter. Ensuite, instantanément, plusieurs commentaires apparaissent, en cascade sous votre publication, chacun d’entre eux écrit par un personnage de l’IA. Dans la nouvelle application iOS, vous pouvez publier du texte comme vous le feriez sur Twitter ou Threads. nouveau version de l’application, qui vient d’être lancée aujourd’hui, ces IA communiquent également entre elles.

Lors de votre première inscription, vous êtes invité à choisir ces archétypes de personnages IA : Vous voulez entendre l’avis des fans ? Des trolls ? Des sceptiques ? Des excentriques ? Des pessimistes ? Des visionnaires ? Des nerds ? Des reines du drame ? Des libéraux ? Des conservateurs ? Bienvenue sur SocialAI, où Trollita Kafka, Vera D. Nothing, Sunshine Sparkle, Progressive Parker, Derek Dissent et le professeur Debaterson sont là pour vous soutenir ou vous dire pourquoi vous avez tort.

Capture d’écran des instructions de configuration de l’application Social AI.

SocialAI est-il une sorte de chambre d’écho poussée à l’extrême ? Seulement si vous ignorez la vérité des réseaux sociaux modernes : nos flux sont déjà remplis de robots, réglés par des algorithmes et monétisés par des systèmes publicitaires pilotés par l’IA. En tant qu’êtres humains, nous nous chargeons de l’alimentation : nous fournissons gratuitement du contenu frais aux applications sociales, nous appâtons les trolls, nous achetons des trucs. En échange, nous nous amusons et nous ressentons parfois une connexion avec nos amis et nos fans.