J’ai refusé l’interview d’Everton, pas prêt

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que Roberto Martinez était le principal candidat pour remplacer Benitez en tant que manager d’Everton, tandis que Frank Lampard et Vitor Pereira seraient également sur la liste restreinte.

Rooney a précédemment déclaré à ESPN que garder Derby serait sa « plus grande réussite dans le football ».

Derby occupe la 23e place du championnat, à huit points de la sécurité, après avoir été déduit de 21 points par l’EFL : 12 points pour l’entrée dans l’administration ou les procédures visant à atténuer l’insolvabilité financière, et neuf points supplémentaires en novembre pour des violations historiques des règles financières sous l’ancien propriétaire Mel Morris.

« Mais j’ai refusé. Je pense que je serai un manager de Premier League et je suis prêt pour cela à 100%. Mais j’ai un travail à Derby, ce qui est important pour moi. »

« Everton a contacté mon agent et m’a demandé de passer un entretien pour le poste », a déclaré Rooney.

Everton est sans manager depuis que Rafa Benitez a été limogé plus tôt ce mois-ci après six mois décevants à Goodison Park.

