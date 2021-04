Frank Lampard a révélé qu’il avait refusé « des opportunités flatteuses » de revenir à la direction après avoir été limogé par Chelsea, mais qu’il était « très désireux » de trouver un autre club.

Le joueur de 42 ans s’exprimait lors d’une session de questions-réponses pour prévisualiser les London Football Awards de ce mois-ci, organisés par l’association caritative Willow Foundation, lors de sa première apparition publique depuis son départ des Blues en janvier.

Lampard a été lié au poste des moins de 21 ans en Angleterre et bien que des sources aient déclaré à ESPN qu’il y avait peu de chances que l’ancien milieu de terrain assume ce rôle, il a admis qu’il était prêt à envisager un autre emploi dans un proche avenir après que sa femme Christine ait donné naissance à son quatrième enfant le mois dernier.

« J’ai [thought about returning to management] et j’ai eu des opportunités qui se sont présentées au cours des six à deux derniers mois qui ont été flatteuses et très agréables, mais qui n’étaient pas la bonne chose.

« C’était certainement le moment pour moi de faire un pas en avant après avoir géré pendant deux ans et demi la pleine peau et avoir la situation familiale. Les opportunités n’étaient pas tout à fait bonnes mais j’y pense et ce serait quelque chose qui me tient à cœur. à faire, au bon moment, au bon endroit.

«Autant que je me repose, que je récupère et que je m’éloigne du match, mes yeux sont toujours rivés dessus. Certes, je suis toujours en train de passer en revue les choses qui se sont passées au cours des deux dernières années et demie, dans l’attente de ce qui pourrait arriver. . Je regarde toujours le football, j’essaie d’apprendre, j’essaie de m’améliorer comme nous le faisons tous dans ce jeu. Vous n’arrêtez jamais d’apprendre. J’essaierai de trouver le bon moment, la bonne opportunité et j’ai très envie de travailler de nouveau.

« La perspective est un mot génial parce que la perspective que nous avons tous acquise, que j’ai acquise l’année dernière lors du premier lock-out qui nous a tous choqués a changé un peu ma vie et ma façon de penser parce que le football est quelque chose qui a consommé ma vie en premier. en tant que joueur puis en tant que manager.

« Ce premier verrouillage [due to the coronavirus last March] C’était le premier moment hors du jeu où j’ai eu le temps de faire des choses que je n’avais pas faites, passer du temps avec la famille.

« Personne ne veut perdre son emploi et sortir du jeu que vous aimez mais en même temps, je pense et je le savais très bien, quand vous entrerez dans cette carrière, cela arrivera, peu importe à quel point vous pensez être bon ou quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez.

« Cela vous donne une idée de la perspective et de ce qui est important. Cela arrive à un moment où nous devions avoir un jeune fils. Cela m’a donné beaucoup plus de temps pour être à la maison. Vous comptez votre bénédiction sur ce front et ça a été formidable d’être autour de la famille. «

Lampard a révélé que le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson – avec qui il avait joué pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2014 – l’avait contacté après avoir perdu son emploi à Stamford Bridge pour lui offrir son soutien.

« C’est un gentleman absolu du jeu, j’ai tellement de temps pour lui personnellement et professionnellement », a déclaré Lampard. « En fait, je lui ai parlé assez récemment quand j’ai quitté Chelsea. Il m’a appelé et nous avons eu une bonne conversation. C’était agréable de prendre quelques mots d’expérience de quelqu’un qui est dans le match depuis si longtemps. »

Lampard a également confirmé qu’il espérait amener le milieu de terrain de West Ham United Declan Rice à Chelsea pendant son mandat, mais qu’il n’a pas été en mesure de faire bouger les choses. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait jamais eu d’offre formelle avec les Hammers exigeant 80 millions de livres sterling pour le milieu de terrain.

« Je l’ai probablement révélé dans la façon dont j’ai parlé de lui », a déclaré Lampard. «C’est certainement un joueur que j’admire. Il est de notoriété publique que j’étais un grand fan de lui. Cela ne s’est pas produit pour diverses raisons. fan de son.

« Pour des raisons compréhensibles également, West Ham comprend le joueur qu’il a entre les mains. Je ne veux pas mettre Declan dans une position avec cela parce que tout ce que je vois de Declan est une performance absolue et le désir de jouer pour West Ham, le club dans lequel il est maintenant.

« Je suis sûr qu’il respecte absolument le club pour lui avoir donné cette opportunité là-bas. Les choix seront de Declan au fil des années, mais les performances qu’il y donne maintenant sont formidables à regarder. »

Les London Football Awards auront lieu virtuellement pour la première fois le 27 avril.

