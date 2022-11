J’ai refusé de manger des testicules de kangourou dans la jungle mais Matt Hancock a vraiment craqué

SI jamais il y avait un homme qui voulait avoir sa bouffe Witchetty et la manger, ça devait être Matt Hancock.

Il pense clairement à la liste des nobles motifs qu’il a lancés pour justifier son rôle de star dans I’m A Celebrity. . . le fera ressembler à un croisement entre Marcus Rashford et Mère Teresa.

S’il y a jamais eu un homme qui voulait avoir sa bouffe Witchetty et la manger, ça doit être Matt Hancock Crédit : Brian Roberts – Commandé par The Sun

Il ne s’agit pas de lui, insiste l’ancien secrétaire à la Santé en disgrâce. Oh non, il s’agit de rehausser le profil de sa campagne contre la dyslexie, il s’agit d’échapper aux « tours d’ivoire de Westminster », il s’agit de « transmettre des messages importants aux masses ».

Ce serait très louable s’il ne recevait pas 400 000 £ pour ses ennuis, en plus des 84 000 £ par an qu’il est payé par les contribuables pour représenter ses électeurs dans le West Suffolk.

On pourrait penser, après avoir été pris dans un corps à corps passionné avec son aide Gina Coladangelo – enfreignant ses propres règles sur le coronavirus – que M. Hancock serait désireux de faire amende honorable, pour prouver qu’il est un politicien sérieux. Ce fut une bévue qui lui coûta son siège au Cabinet et son mariage.

Mais cette semaine, quelques jours seulement après le début de l’enquête publique sur la gestion de la pandémie par le Royaume-Uni, les téléspectateurs d’ITV verront l’homme qui était à la tête du NHS apparaître dans la jungle des célébrités avec Boy George, Chris Moyles et une fille de Love Island.

Et cela, apparemment, n’est que le début pour Brand Hancock. Il doit bientôt apparaître dans Celebrity SAS et un mémoire est en route.

Il y a même des rumeurs selon lesquelles il travaille sur un pitch télévisé pour une émission qui aurait une équipe de tournage qui le suivrait, lui et Gina, alors qu’ils réparent une deuxième propriété en Europe.

Rien de tout cela ne me semble vraiment approprié pour quelqu’un qui a un emploi à temps plein en tant que député et la plate-forme idéale pour ses campagnes au Parlement.

Je comprends la tentation. Il doit payer un divorce et il est difficile de refuser 400 000 £ pour quelques semaines de travail.

Et je sais – parce que j’ai fait exactement cela. J’ai poliment refusé des invitations à danser sur Strictly, à cuisiner sur Celebrity Bake Off et, oui, à faire cette escapade dans la jungle.

Haut et sec

Ce n’étaient pas des décisions difficiles. J’ai deux pieds gauches, mes compétences culinaires ne s’étendent pas au-delà des toasts et je ne veux vraiment pas être connue pour manger des yeux de poisson et des asticots. Alors j’ai dit non, non — et non. Et je continuerai à dire non.

Ce n’est pas que je suis un mauvais sport. Mais je ne peux pas gambader partout en mangeant des testicules de kangourou, incapable de répondre au téléphone, de traiter des e-mails et de régler des problèmes. J’ai un travail. Et Matt Hancock aussi.

Lorsqu’il s’est présenté aux élections, il a promis d’être là pour les habitants de West Suffolk, d’écouter leurs problèmes et de lutter pour leur coin. Et le fait que ses bouffonneries de télé-réalité lui aient coûté le whip conservateur n’y change rien. Il est toujours leur député.

Nous sommes au milieu d’une crise dévastatrice du coût de la vie. Les gens sont terrifiés à l’idée de pouvoir nourrir leur famille ou chauffer leur maison, et ceux qui ont des hypothèques ont peur de ne même pas avoir de maison à chauffer.

S’attend-il à ce que ses électeurs mettent leurs inquiétudes entre parenthèses alors qu’il gagne plus que la plupart d’entre eux ne gagneront dans une décennie en étant à la télévision pendant quelques semaines ? Il les a laissés au sec.

Si le chaos politique de ces derniers mois nous a appris quelque chose, c’est que nous avons désespérément besoin de politiciens adultes capables de faire passer le bien public avant leurs propres ambitions et carrières.

Je soupçonne que M. Hancock est sur le point de découvrir le prix à payer pour ne pas avoir appris cette leçon.

Andy Drummond, vice-président de son association conservatrice locale, a déclaré qu’il avait hâte de voir le député “manger du pénis de kangourou”.

Une fois que le public commencera à voter, je pense qu’il abattra tellement d’organes génitaux de marsupiaux qu’il pourra franchir le pont de sortie I’m A Celeb en un bond de géant.

Pourtant, s’il termine les trois semaines complètes, il aura duré plus longtemps que la plupart des ministres du Cabinet.

Écoutons-le pour le triomphe de la mode Kate

Kate lors d’une visite à Scarborough à North Yorks Crédit : PA

Dans un style terre-à-terre typique, Kate portait une paire de boucles d’oreilles Accessorize qui coûtait 1,50 £ Crédit : PA

IL y a tellement de raisons d’aimer la princesse de Galles.

L’une de ces raisons de l’adorer est son style terre-à-terre.

Lors d’une visite à Scarborough dans le nord de York jeudi, Kate portait une paire de boucles d’oreilles Accessorize qui coûtaient 1,50 £. Pour être clair, elle portait un manteau qui coûte 460 £ – mais elle a vraiment retiré ces boucles d’oreilles avec aplomb.

La capacité de mélanger la haute couture avec le tapage dans la rue montre le vrai style.

REJOIGNEZ-MOI POUR LA JOURNÉE DES CHAUSSETTES VIOLETTES JOIGNEZ-VOUS à moi pour porter une paire de chaussettes stylées le mois prochain pour célébrer la Journée des chaussettes violettes. Le détaillant branché BAM vend des chaussettes violettes à 6 £ pour l’événement du 3 décembre, la moitié des bénéfices étant reversée au Purple Sock Fund, qui offre un mentorat aux entrepreneurs handicapés. Obtenez les chaussettes et faites preuve de solidarité avec la communauté des entreprises handicapées ici : bambooclothing.co.uk/purple-sock-day

Tactique de piège risquée

Sarah Young, 24 ans, était si désespérée de se remettre avec son ex Nathan qu’elle a déployé une astuce astucieuse d’application de rencontres pour le piéger 1 crédit

CERTAINES personnes feront n’importe quoi par amour – mais cela pourrait être un peu extrême.

Sarah Young, 24 ans, était si désespérée de se remettre avec son ex qu’elle a déployé une astuce astucieuse d’application de rencontres pour le piéger.

Quatre mois après sa séparation de Nathan Lopez, 26 ans, Sarah, le cœur brisé, s’est assise devant son appartement et a recherché des hommes sur Bumble dans un rayon d’un mile pour essayer de le retrouver.

Elle a ensuite fait défiler une mer de visages sur l’application jusqu’à ce que son profil apparaisse et lui a envoyé un message qui disait “T’a trouvé”.

C’est certainement une approche tenace – et cela aurait pu aller dans les deux sens.

Heureusement pour Sarah, Nathan a décidé que c’était le destin et ils vont maintenant se marier.

Mais un mot d’avertissement, soyez prudent avant d’adopter cette approche vous-même. Vous pourriez être plus susceptible de vous retrouver avec une ordonnance restrictive qu’avec une bague de fiançailles.

LES ARBRES ME DONNENT L’AIGUILLE LE compte à rebours de Noël est lancé. Les tartes hachées sont dans les rayons des supermarchés, les publicités festives sont partout à la télé et les marchés vendant du gluhwein surgissent. Mais il est juste de dire que certains d’entre nous embrassent la saison de la bonne volonté plus que d’autres. Ma mâchoire a failli toucher le sol quand j’ai vu que l’ancienne star de Corrie, Helen Flanagan, avait introduit Noël dans sa maison en installant son arbre SEPT SEMAINES plus tôt. J’ai bien peur que ce ne soit tout simplement pas pour moi. En fait, j’aborde l’installation de mon sapin de Noël de la même manière que j’aborde l’accueil de mes beaux-parents : j’ai hâte qu’ils arrivent, et dès qu’ils sont là, j’ai hâte qu’ils partent. . Une fois l’arbre dressé, j’ai hâte qu’il descende. Cela prend juste trop de place. Et je laisse mes enfants le décorer, pour qu’il ne ressemble jamais à celui d’Helen. Peut-être que si ça avait l’air si bon, je voudrais commencer Noël début novembre. Mais de qui je me moque ? Bah fumisterie !

Combattez les graisses en classe

L’obésité est un problème qui existe depuis des années, mais qui devient une catastrophe nationale – et doit être résolu Crédit : Shutterstock

Il est indéniable que la Grande-Bretagne a un gros problème de graisse avec l’obésité.

Mais les chiffres officiels de cette semaine ont révélé que les taux d’obésité infantile avaient commencé à baisser après le verrouillage.

“Seul” un jeune sur dix est désormais obèse au moment où il entre à l’école primaire, contre un sur sept au cours de la première année de la pandémie.

Bien que ce soit évidemment un progrès, je peux trouver peu de réconfort dans cette histoire.

L’obésité est un problème qui existe depuis des années, mais qui devient une catastrophe nationale – et doit être résolu.

Être en surpoids quand vous êtes jeune vous prépare à toute une vie de luttes contre le poids et entraîne toutes sortes de problèmes de santé lorsque vous vieillissez.

C’est la responsabilité des parents de s’assurer que leurs enfants sont en bonne santé. Faire plus d’exercice et manger plus sainement sont des mesures assez simples à appliquer pour un parent, s’il s’en charge.

Mais comme ce n’est malheureusement pas toujours le cas, nous devons enseigner davantage aux enfants la nutrition et les bienfaits de l’exercice pendant qu’ils sont à l’école.

J’ai appris à cuisiner à l’école, mais ces cours pratiques ont été abandonnés de la plupart des endroits il y a des années.

Nous devons de toute urgence aider les enfants à acquérir de bonnes habitudes tout au long de leur vie qui les mèneront à une vie plus saine à l’âge adulte.

Nous devons également être honnêtes avec nous-mêmes. NHS Digital a décidé de ne plus appeler les enfants trop gros « obèses » ou « gravement obèses ».

Au lieu de cela, le corps de données du service de santé a choisi d’atténuer son langage pour ceux qui «vivent avec l’obésité» ou «vivent avec une obésité sévère».

Pourquoi sommes-nous toujours obligés de réviser notre langage pour éviter d’offenser ? A Dieu ne plaise si vous appelez quelqu’un de gros.

À mon avis, il suffit parfois d’utiliser le mot F pour comprendre à quoi vous avez affaire.