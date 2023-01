J’ai refusé de déménager lorsque le conseil a menacé de démolir ma maison, maintenant ça vaut 42 fois PLUS après la création d’un nouveau domaine

UN PROPRIÉTAIRE qui a refusé de déménager lorsque le conseil a menacé de démolir sa maison dit que sa défiance a porté ses fruits.

Charlie Wright, 71 ans, est né et a grandi dans la mi-terrasse à quatre lits – qu’il a achetée au conseil pour seulement 6 000 £ il y a environ 30 ans.

Charlie Wright, 71 ans, a refusé de déménager lorsque le conseil a menacé de démolir sa maison Crédit : Nigel Bunyan Nouvelles et fonctionnalités

AVANT: la propriété de Charlie était délabrée et isolée après qu’il ait refusé de déménager afin qu’un nouveau domaine puisse être construit sur le terrain Crédit : Google Maps

MAINTENANT: Des centaines de propriétés chics et désirables ont vu le jour autour de sa maison de Birkenhead Crédit : Mercure

Lorsqu’on lui a proposé une toute nouvelle propriété – et un bonus de 2 000 £ – pour que les promoteurs puissent la démolir et construire un nouveau domaine environ une décennie plus tard, Charlie a refusé.

Maintenant, des centaines de propriétés chics et désirables ont vu le jour autour de sa maison de Birkenhead, Wirral – et le prix de son bien a grimpé à 250 000 £.

“Ma mère et mon père seraient fiers de moi pour avoir creusé mes talons et rester sur place”, a-t-il déclaré au Sun.

“Je leur ai dit dès le début que je ne déménagerais pas et je m’y suis tenu. Quoi qu’ils m’aient proposé, je n’arrêtais pas de le refuser”.

Les promoteurs sont venus frapper à la porte il y a 16 ans alors qu’ils se préparaient à raser le domaine et à le remplacer par une série de nouvelles constructions uniformes.

Un par un, les voisins de Charlie ont pris l’argent offert et ont déménagé. Mais il ne bougera pas.

“À un moment donné, ils ont dit:” Écoute Charlie, nous allons passer un marché avec toi. Jette un coup d’œil dans la ville et si tu trouves une maison qui te plaît, nous ferons un échange direct “.

“En fait, j’ai regardé un endroit qui donnait sur la Mersey jusqu’aux bâtiments du Liver, mais cela ne m’a toujours pas tenté.

“Je leur ai dit directement – que j’étais né ici et que je n’allais pas bouger.

“Maman et papa ont élevé leurs neuf enfants ici et nous avons tous adoré. Même maintenant, je le vois comme faisant partie de la famille.

A REFUSÉ DE BOUGER

“C’est Margaret Thatcher qui a donné aux gens ordinaires le droit d’acheter leurs logements sociaux, alors j’ai dit aux promoteurs qu’il n’y avait rien à penser. Je ne vendrais jamais.”

Charlie a vécu pendant des années dans une maison solitaire avec seulement les restes de deux propriétés abandonnées pour compagnie.

Année après année, des centaines de nouvelles maisons ont été construites à la vue de sa porte d’entrée jaune vif.

L’ancien ouvrier du pétrole a failli être expulsé lorsqu’un cambrioleur s’est attaqué à lui avec un marteau.

Il est allé à l’hôpital en tant que propriétaire d’une terrasse de quatre lits.

Au moment où il était assez bien pour sortir, il s’est retrouvé propriétaire d’une maison nouvellement détachée avec les obus abandonnés à côté dépouillés.

Ma mère et mon père seraient fiers de moi pour avoir creusé mes talons et rester sur place. Charlie Wright

Sa maison a été repeinte pour l’aider à se fondre dans les nouvelles propriétés élégantes à proximité – mais sa porte jaune vif est restée intacte.

“J’ai même une allée”, a déclaré Charlie.

Il y a aussi un palmier dans le jardin de devant et le drapeau de St George flottant fièrement à côté.

Les maisons de spectacle à proximité ont été des noms haut de gamme comme The Knightsbridge et The Bamburgh. La place de Charlie est tout simplement n ° 8.

« L’un des voisins a payé 125 000 £ pour sa petite maison.

“Mais c’est minuscule comparé au mien. C’est la seule maison individuelle de quatre chambres sur le domaine, donc je pense qu’elle doit valoir bien plus de 200 000 £”.

Charlie a toujours la porte d’entrée jaune vif de sa propriété de quatre lits Crédit : Nigel Bunyan Nouvelles et fonctionnalités

Des centaines de maisons sont maintenant sur le domaine Crédit : Mercure

Charlie se souvient avec émotion du “moment magique” où il a été conduit dans la rue pour découvrir que les promoteurs avaient mis la touche finale à sa nouvelle maison haut de gamme.

« C’est super, n’est-ce pas ? Et ce petit quartier est un endroit génial où vivre.

“J’ai la gare au coin de la rue, et il y a aussi un Asda et l’Islande. Le parc Birkenhead est juste en haut de la route.

“Certains de mes voisins ont grandi ici, et quand les maisons en face de moi seront construites, ce sera merveilleux.

“Je me sens de nouveau membre de la communauté.”

Charlie – qui est occupé à redonner à son jardin son ancienne gloire – a ajouté: “Je suis ravi que je sois resté. Cela montre simplement que si vous creusez vos talons, vous pouvez gagner.

“Je suis très fier de moi – et je pense que papa et maman seraient maquillés.”