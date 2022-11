J’ai réduit ma facture d’énergie avec un article courant coûtant 30 £ – comment vous pouvez aussi

UNE FEMME a réduit sa facture d’énergie avec un article courant qui ne coûte que 30 £ – et elle a partagé comment vous pouvez aussi.

Lydia Sear, 23 ans, est devenue virale avec le piratage qui, selon elle, est un moyen peu coûteux de garder votre maison au chaud cet hiver, en particulier au milieu de la crise du coût de la vie.

Une femme est devenue virale avec un piratage qui a réduit ses factures d’énergie – mais ne lui a coûté que 30 £ Crédit : Jam Press Vid/@lydsear

Lydia a partagé son hack, qui empêche les courants d’air de traverser les planchers, à TikTok Crédit : Jam Press Vid/@lydsear

La femme londonienne a révélé comment elle avait fourré un produit en mousse qu’elle avait apporté sur Amazon dans les fissures de son plancher pour empêcher les courants d’air d’entrer chez elle.

Les planchers sont connus comme l’un des quatre points chauds énergivores d’une maison, et empêcher l’air froid de s’infiltrer pourrait vous faire économiser jusqu’à 180 £.

Lydia savait que les planchers de sa maison jouaient un rôle dans sa facture énergétique croissante, alors elle est allée chercher une solution – puis l’a partagée avec TikTok.

Elle a légendé le clip: “Ce sont les petits changements qui comptent!”

Et, la vidéo se lit comme suit : “PSA : les lacunes dans vos lames de plancher peuvent facilement laisser échapper la chaleur et donc vous coûter plus cher pour garder votre maison au chaud.”

Le clip montre ensuite Lydia écrasant le produit en mousse entre les interstices de ses planches.

Le produit s’appelle DraftEx et Lydia a acheté un rouleau de 40 mètres de tube de 8 mm pour 31 £.

Son clip a maintenant accumulé plus de 225 000 vues.

Lydia a déclaré à NeedToKnow.online: “Cela a définitivement empêché le courant d’air de se répandre dans les pièces, et je l’ai remarqué de manière plus significative lorsque je me promenais dans la maison avec des chaussettes.

“Alors que la crise du coût de la vie fait des ravages, il s’agit d’une alternative moins chère si les gens n’ont pas les moyens d’acheter des tapis mais veulent une solution rapide sans se ruiner.”

Elle a ajouté: “Cela s’est avéré assez simple, vous pouvez soit couper des bandes pré-mesurées, soit tirer directement du rouleau.

“Vous pincez et pressez le rouleau dans les interstices des lames de plancher et utilisez le rouleau pour le pousser sur toute la longueur de l’interstice.

“J’ai utilisé une lime à ongles attachée à mon canif car je pensais que c’était en fait plus facile.

“Comme la mousse est assez spongieuse, elle peut être étirée pour s’adapter à des espaces plus minces, et se dilatera et rétrécira avec le bois.”

Les lames de plancher sont l’une des zones connues d’où peuvent provenir les courants d’air gênants, non seulement pour vous rendre plus froid, mais aussi pour augmenter vos factures d’énergie.

Et Elvin Nagamootoo, responsable des produits énergétiques chez Shell Energy, a déclaré qu’ils pourraient vous coûter plus cher que vous ne le pensez.

Elvin a déclaré: “Isoler vos sols peut vous faire économiser environ 110 £ pour une propriété moyenne et jusqu’à 180 £ pour une maison individuelle par an.”

Les autres points chauds énergivores de votre maison comprennent votre cheminée, votre trappe de grenier, vos fenêtres et vos portes.

De l’air chaud peut s’échapper de ces endroits et de l’air froid entre, vous êtes donc plus susceptible d’augmenter le thermostat ou de laisser le chauffage allumé plus longtemps.

Mais il existe des moyens de les bloquer gratuitement ou pour peu d’argent.

Les mesures pourraient vous faire économiser des centaines de livres, selon les experts.

Les économies seront utiles pour des millions de ménages qui ont vu leurs factures d’énergie grimper à 2 500 £ par an dans le cadre de la garantie des prix de l’énergie du gouvernement.