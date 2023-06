J’ai récupéré mon petit garçon à la crèche et j’ai trouvé son visage couvert d’égratignures – nous SAVONS que ce n’était pas un accident

Une maman a été horrifiée après avoir récupéré son bébé de dix semaines à la crèche pour le trouver saignant et couvert d’égratignures.

La mère de Melbourne, en Australie, affirme que la garderie lui a dit que c’était un accident qui s’était produit alors que le bébé Noah avait été brièvement laissé sans surveillance.

La maman a été choquée quand elle est allée chercher son fils à la crèche Crédit : Neuf

Rachel, qui ne souhaite pas être identifiée, a déclaré à 9News qu’on lui avait dit que son petit garçon avait été griffé par un autre enfant alors qu’il était laissé sans surveillance lors d’un changement de couche.

Elle a déclaré: « J’ai ressenti beaucoup de douleur dans mon cœur, je n’ai même pas voulu cliquer sur les images car elles étaient trop graphiques.

« C’était une chose tellement horrible qui pouvait arriver à notre garçon, nous ne pouvions pas l’accepter. »

La mère indignée a ensuite exprimé ses doutes quant à l’explication qui lui a été donnée et insiste sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un accident.

Elle a ajouté: « Ils ont expliqué que cela s’était produit accidentellement, mais nous ne pouvons tout simplement pas accepter cette explication.

« Plus de 20 égratignures sur le visage de Noah, comment cela peut-il arriver accidentellement ?

« Nous [her and the children’s father] étaient tous les deux en larmes. Nous ne pouvions pas croire qu’une chose aussi horrible soit arrivée à notre garçon.

« Mon mari dit que ce n’était certainement pas un accident; c’était de la maltraitance d’enfants. »

Noé a été emmené à Box Hill Hôpital où les médecins lui ont dit que les égratignures devraient guérir sans laisser de cicatrices.

