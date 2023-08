J’ai récupéré mes voisins cauchemardesques se plaignant que le gazebo lui bloquait la vue – les gens pensent que mon idée est géniale

Une femme FURIOUS a fait preuve de créativité dans sa vengeance sur un voisin cauchemardesque qui se plaignait qu’un belvédère lui bloquait la vue.

Beatrix, des États-Unis, a résisté au voisin gémissant en érigeant quelque chose d’hilarant juste devant sa maison.

La source de la querelle – un belvédère que le voisin prétend bloquer leur vue Crédit : TikTok/beatrixkiddo54

La réponse « mesquine » mais brillante de Beatrix a pris la forme d’une décoration géante d’Halloween Crédit : TikTok/beatrixkiddo54

Dans le TikTok, Beatrix qualifie son voisin de « Trump-er » qui aime se mêler des affaires des autres.

« Dans l’épisode d’aujourd’hui du drame ou des guerres de voisins, ce magnifique belvédère a été érigé il y a une semaine ou deux », a-t-elle déclaré dans la vidéo, qui a été aimée près d’un demi-million de fois.

« Et l’un des voisins n’arrête pas d’appeler et de dire que cela lui bloque la vue sur l’eau – non pas qu’elle ait acheté une maison sur l’eau ou que cela devrait être l’une de ses affaires. »

Belatrix a expliqué que la femme aux allures de Karen causait toujours des « problèmes » à ses autres voisins.

« Je devais lui montrer, » dit-elle. « Je n’aime pas quand tu plaisantes avec mes amis. »

Sa revanche ? Une décoration fantôme d’Halloween géante et effrayante alignée exactement devant la vue sur le lac de sa maison.

« Comment est ta vue maintenant b ****? » elle a ri.

Des milliers de TikTokers se sont précipités vers les commentaires pour partager leur amour pour les actions de génie des femmes.

« Dommage que vous ne trouviez pas de majeur gonflable », a plaisanté l’un d’eux.

Un autre a écrit: « Merci de protéger les filles. »

« Ce niveau de mesquinerie, c’est juste écrire », a déclaré un troisième.

Un quatrième a proposé: « Bon travail !!!! Je t’aimerais comme voisin. »

