J’ai récupéré ma fille à la crèche couverte de sang – maintenant elle ne reviendra plus

Un papa FURIEUX a raconté comment sa fille s’est retrouvée couverte de sang après un accident à la crèche.

Neil Dumoulin dit que son enfant de deux ans a dû être hospitalisé après une chute à Little Green Rascals à York lundi.

Delilah Dumoulin, deux ans, a été blessée à la crèche de York Crédit : MEN Media

Le tot avec ses parents, Neil et Jessica, avant qu’elle ne soit blessée Crédit : MEN Media

Des images choquantes montrent Delilah avec du sang jaillissant d’une coupure de 1,5 cm au-dessus de son œil droit.

La pépinière dit qu’elle a maintenant lancé une enquête sur l’incident.

Neil dit qu’il était sur le point de récupérer sa fille lorsque le personnel l’a appelé pour lui dire qu’elle s’était blessée.

Le père choqué a précipité Delilah chez A&E où sa coupure a été nettoyée et refermée avec de la colle.

Un rapport d’accident aurait été rempli par la pépinière, qui indique que le personnel n’a pas vu comment Delilah s’est fait mal à l’œil.

Il dit que la petite a dit au personnel qu’elle l’avait frappée sur une chaise après l’avoir trouvée par terre près d’une table.

Neil dit qu’il a maintenant déposé une plainte auprès des patrons de la pépinière, a retiré Delilah de la pépinière et a signalé l’affaire à Ofsted.

Un porte-parole de Little Green Rascals a déclaré à YorkshireLive: « La sécurité des enfants, des membres de l’équipe et des visiteurs est la priorité absolue de Little Green Rascals.

« Nous sommes attristés qu’un accident soit survenu à un enfant dont nous avons la charge.

« Nous menons une enquête approfondie et un résumé des résultats sera partagé avec les parents au moment de la conclusion.

« Nous assurons la liaison et travaillons avec les organismes de réglementation, le cas échéant, et sommes en contact avec l’autorité locale et l’Ofsted. »

Martin Kelly, directeur général des enfants et de l’éducation du conseil municipal de York, a déclaré: « Nous sommes conscients de la situation qui s’est produite à la garderie Little Green Rascals, et nous sommes en contact avec les organismes compétents pour fournir des conseils et obtenir l’assurance appropriée. »

Little Green Rascals a été classé « exceptionnel » par Ofsted dans un rapport publié en 2022.