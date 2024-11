J’ai reçu une proposition. Mon meilleur ami a reçu un diagnostic. Nous avons tout vécu ensemble

Première personne est un article personnel quotidien soumis par les lecteurs. Vous avez une histoire à raconter ? Consultez nos lignes directrices sur tgam.ca/guidededissertation.

Plus tôt cette année, lors d’un vendredi maussade sur la côte ouest, mon ami a été témoin d’un événement qui a changé ma vie. Alors que je me tenais sur une jetée au-dessus du fleuve Fraser, j’ai réitéré mes vœux de mariage et je suis devenue épouse.

Pendant plus de deux décennies, mon ami et moi avons été témoins de la croissance et de l’évolution de chacun pour devenir les personnes que nous sommes aujourd’hui. De près comme de loin, nous avons ce lien limité dans le temps qui ne semble tout simplement pas se briser.

Tout au long de l’enfance, de l’adolescence et maintenant de l’âge adulte, nous nous sommes encouragés mutuellement à surmonter les défis les plus difficiles et à trouver les formes de connexion les plus profondes dans des moments éphémères.

En grandissant, j’avais l’impression que presque tous les week-ends, je dormais dans leur maison familiale. Nous restions éveillés tard pour jouer à des jeux informatiques, regardions des films dans la salle de jeux, allions au magasin du coin pour acheter des glaces et imaginions des projets créatifs. Des trucs typiques d’adolescents.

Mais cette année de notre amitié était tout sauf typique.

Pendant que j’élaborais des plans pour ce qui serait l’une de mes célébrations les plus brillantes, mon ami vivait ses moments les plus sombres en luttant contre une forme rare et agressive de cancer.

Autant mon cœur voulait battre d’excitation pour mon prochain chapitre, autant il souffrait également de désespoir de ne pas savoir ce que réservait la prochaine phase de la vie de mon ami.

J’ai découvert l’étrange bosse sur leur côté le jour de mon premier essayage de robe de mariée. Cela faisait plusieurs mois que nous ne nous étions pas vus et nous nous retrouvions dans mon appartement après la sortie. Ils étaient récemment allés voir le médecin qui leur avait dit : « Tout va probablement bien. Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé. Mais envoyons-vous chez un spécialiste, juste pour être sûr.

C’étaient des nouvelles qui arrivaient de spécialiste en spécialiste jusqu’au diagnostic.

Il n’a jamais été question de l’étendue du soutien que j’apporterais. La réponse était toujours autant que possible.

J’ai déjà aidé des membres plus âgés de ma famille qui avaient lutté contre le cancer, mais c’était quelque chose de nouveau. Cancer n’a jamais été un mot utilisé dans le contexte de quelqu’un que je considérais comme un égal. Un égal en âge, en santé et dans presque tous les sens statistiques.

C’était calme la première fois que j’ai emmené mon amie à la clinique de chimiothérapie. Même si nos paroles étaient peu nombreuses, j’ai fait de mon mieux pour comprendre. J’ai vu mon ami se serrer le ventre et grimacer à chaque obstacle de la route. J’ai écouté les infirmières poser des questions sur les nausées et les nuits blanches. J’ai regardé les machines faire couler des produits chimiques dans leur corps.

Je ne retenais pas mon souffle, mais je retenais constamment mes larmes.

Mais, à chaque visite à la clinique de chimiothérapie, le sujet de conversation passait à mon ami qui me posait des questions sur la planification de mon mariage. J’ai été pris au dépourvu. Il y avait sûrement des choses plus importantes à discuter ?

J’hésitais sur ce que je voulais dire. Je ne savais pas si c’était une bonne distraction de parler de mon grand projet ou si cela créerait un sentiment de désespoir de savoir à quel point la vie nous avait emmenés sur des chemins complètement différents.

Mais ce n’était ni l’une ni l’autre de ces choses. Mon ami voulait juste être là pour moi aussi.

Sur le papier, nos mondes semblaient peut-être lointains, mais ce n’était pas le cas. Parce que j’étais là tout au long de leur voyage, ils allaient être là à travers le mien.

Au cours des mois suivants, j’ai vu mon ami plus souvent que les années précédentes réunies. Mais c’était comme de la mémoire musculaire. Visites hebdomadaires à la maison familiale, regarder la télévision dans la salle de jeux. Même pendant les semaines où je n’aidais pas à me rendre à la clinique, nous nous voyions.

Après des mois de traitement, mon ami se sentait suffisamment bien pour sortir de la ville en voiture. Ce fut une excellente journée de s’arrêter dans un joli café, de voir une cascade et de découvrir l’histoire locale.

Alors que nous rentrions chez nous, ils ont partagé quelques nouvelles. Leur marqueur du cancer, un produit chimique présent dans le sang, était désormais à des niveaux sains. Cela n’a pas été dit pour célébrer, mais simplement comme un fait neutre. Nous apprenions tous à ne jamais avoir trop d’espoir.

Mais je savais que c’était quelque chose d’important. Les choses étaient vraiment en train de changer. Heureusement pour moi, cette nouvelle est arrivée lors d’une pause ensoleillée dans la route. C’est beaucoup plus difficile de retenir ses larmes de joie. Alors que le soulagement s’installait, j’ai mis mes lunettes de soleil.

La santé de mon ami n’a pas forcément été au beau fixe depuis ce moment. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés à passer une partie de mon week-end de célibataire aux soins d’urgence. Mais malgré toutes les frayeurs, la vie a lentement repris son cours normal.

Je n’ai pas vu mon ami depuis des semaines. La dernière fois, c’était à mon mariage sur la piste de danse – parfaitement accessoirisée, les bras en l’air, souriant jusqu’aux oreilles. Ils n’avaient officiellement plus de cancer et j’étais marié. Un chapitre nouveau mais différent pour nous deux.

Quelle année pour être témoin.

Amanda Schrack vit à New Westminster, en Colombie-Britannique