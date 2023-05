J’ai reçu une balle dans le visage lors de la fusillade de masse la plus meurtrière d’Amérique – je n’oublierai jamais une mer de corps alors que je courais pour sauver ma vie

se cueillir du sol, Natalie Grumet a ressenti une sensation de brûlure atroce sur son visage comme aucune douleur qu’elle n’avait jamais ressentie auparavant.

Elle venait de devenir l’une des 867 personnes blessées lorsque le tireur Stephen Paddock, 64 ans, a ouvert le feu depuis le 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay Resort sur plus de 22 000 spectateurs à Las Vegas.

Natalie Grumet, photographiée en 2020, a été victime du massacre de Las Vegas Crédit : Facebook

Natalie (photographiée en 2017) a été gravement blessée après avoir reçu une balle dans le visage lors du concert Crédit : Getty

Paddock a tué 60 personnes avant de retourner l’arme contre lui-même, ce qui en fait la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire américaine.

Natalie fait partie des courageux survivants qui partagent leur histoire dans un nouveau documentaire de la BBC 11 Minutes: America’s Deadliest Mass Shooting.

Décrivant le moment où elle s’est rendu compte qu’elle avait été abattue, elle a déclaré: « J’avais l’impression que mon visage était en feu. Je ne sais même pas comment décrire la douleur extrême.

« J’étais juste sous le choc en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C’est bizarre parce que parfois j’ai l’impression que tout était au ralenti. Et puis tout s’est passé si vite en même temps. »

Natalie célébrait avec son mari au festival de musique Route 91 Harvest, après avoir finalement vaincu le cancer après une bataille atroce de 10 ans.

Elle se souvient avoir entendu une série de pops qu’elle et d’autres fêtards ont pris pour des feux d’artifice lorsque la star de la musique country Jason Aldean a commencé son set.

Mais ils ont vite compris que la source du bruit était bien plus sinistre.

Après s’être faufilé dans 23 fusils, le méchant Paddock a tiré plus de 1 000 balles sur la foule, après avoir utilisé un marteau pour ouvrir les fenêtres de sa suite d’hôtel.

Natalie, photographiée avec son mari, dit qu’elle éprouve toujours des complications dues à la fusillade et aux chirurgies Crédit : Facebook

Le maléfique Stephen Paddock a tiré 1 000 balles sur les spectateurs ce soir-là Crédit : AP : Associated Press

Dans des scènes chaotiques, des centaines de personnes ont été blessées en soins intensifs nécessaires Crédit : Getty

Natalie raconte : « J’ai entendu des gens crier, pleurer et demander de l’aide.

« Ces cris humains sont si forts dans mon esprit et mon cœur. Ils m’ont déchiré en les écoutant. »

Réalisant que son côté gauche était couvert de sang, Natalie a lutté contre la douleur atroce alors qu’elle et son mari tentaient de trouver une issue de secours.

Elle savait qu’elle devait se rendre à l’hôpital et que sa vie en dépendait.

« Quand les médecins ont dit qu’ils ne savaient pas si j’allais survivre et que je leur ai prouvé le contraire et que je suis revenu à chaque fois plus fort, j’ai pensé: » Ce soir, ce n’est pas différent. Vous devez vous ressaisir. Vous ne pouvez pas vous laisser tomber Tu n’as pas survécu à 10 ans de cancer pour mourir ici ce soir’… Je l’ai souhaité à tout le monde autour de moi à travers ces cris et ces coups de feu », se souvient Natalie.

« Quand je me suis levé pour courir, tu réalises que ça ne va pas aller. Parce que les gens autour de toi, certains ne rentrent pas chez eux…

« En voyant un corps sur le sol, vous saviez qu’il avait été tué par balle – des portes avaient été renversées, des clôtures avaient été renversées. »

Ils ont dit que j’avais l’air d’avoir tiré une grenade de l’intérieur de ma bouche Nathalie Grumet

Natalie n’a compris l’ampleur de ses blessures qu’en atteignant l’hôtel Tropicana voisin.

La balle a effacé sa mâchoire gauche et fracturé son menton en deux, compromettant ses voies respiratoires, et elle a nécessité une transfusion sanguine d’urgence.

« Je peux dire par l’expression sur leurs visages à quel point ma situation est grave, à quel point ma blessure est horrible et mon cœur s’arrête juste en voyant leurs réactions », dit-elle.

« Quelqu’un a crié qu’ils faisaient du triage pour me ramener dans cette pièce.

« Ils ont dit que j’avais l’impression qu’une grenade avait explosé de l’intérieur de ma bouche. On pouvait voir les gencives, les dents, les os et le menton qui sortaient. »

Natalie a perdu connaissance peu de temps après et s’est réveillée pour constater qu’elle était complètement paralysée.

Elle a dû subir des interventions chirurgicales pendant des années et souffre toujours de problèmes de santé maintenant, mais est déterminée à ne pas le laisser « la briser ».

« J’ai survécu à un cancer, j’ai été abattue lors de la plus grande fusillade de l’histoire des États-Unis, mais la vie n’est pas ce tableau de bord », dit-elle.

« Je suis ici pour rester, je suis ici pour me battre et je suis ici pour faire ce que je dois faire pour survivre. »

« C’est ici que je meurs »

Les sœurs Giana et Natalia Baca étaient au concert et toutes deux se sont fait tirer dessus Crédit : Getty

Un autre survivant qui parle dans le documentaire est Parker Marx, qui était au concert avec sa petite amie Giana Baca et sa sœur jumelle Natalia.

Giana a été touchée par une balle et Parker se souvient qu’elle s’était allongée sur elle en lui disant qu’il l’aimait alors que des cris assourdissants remplissaient l’air.

« Giana ne savait pas ce qui se passait », dit-il. « Je savais exactement quand elle avait été touchée parce que quand j’étais allongée sur elle, je pouvais presque sentir son corps comme une secousse. Je me souviens avoir ouvert les yeux et dit ‘oh merde’.

« À ce moment-là, je me suis dit ‘Ok, ça y est. C’est là que je meurs ici. »

Giana, qui a survécu, ajoute : « Je me souviens juste d’avoir regardé le sol sous moi et j’ai vu une flaque de sang… Tout ce dont je me souviens avoir vu, c’était la lune et la flaque. Je [had] aucune idée de ce qui se passait.

Natalia a également été abattue et a été transportée d’urgence à l’hôpital, où les médecins ont découvert que la balle n’était qu’à quelques millimètres de son artère principale.

On lui a dit qu’ils n’avaient plus de morphine et que les médecins ont dû l’ouvrir pour insérer un drain thoracique sans aucun médicament. Remarquablement, elle aussi s’en est sortie.

‘Trou dans mon cou’

Jonathan Smith est courageusement revenu sur les lieux pour aider les blessés sans défense avant de se faire tirer dessus Crédit : Gage Skidmore

Il a été révélé plus tard qu’il avait aidé « d’innombrables » personnes avant de se faire tirer une balle dans le cou Crédit : Getty

Vers 22 h 12, au milieu du chaos, Jonathan Smith, qui avait des enfants et avait été victime de racisme en tant qu’homme noir lors du concert ce soir-là, était l’une des nombreuses personnes qui se précipitaient vers la sécurité.

En sortant, il a rencontré des dizaines de blessés étendus sans défense sur le sol et a pris la décision courageuse de retourner vers les coups de feu pour les aider.

Il dit: « C’était un pur pandémonium. Tout le monde courait. Je vois ces deux dames coincées pleurer et crier.

« Je vois ce gars coincé derrière une voiture et cette fille coincée derrière une autre voiture et ils pleurent mais tout le monde les quittait.

Je ne peux pas dire ce qui m’a décidé à y retourner, mais quelque chose en moi était comme, c’est la bonne chose à faire. Je n’ai jamais rencontré de coups de feu comme ça. Je suis allé dans une zone différente Jonathan Smith

« Je ne peux pas dire ce qui m’a décidé à y retourner, mais quelque chose en moi était comme, c’est la bonne chose à faire. Je n’ai jamais rencontré de coups de feu comme ça. Je suis allé dans une zone différente. »

Pendant que Jonathan tirait les femmes en lieu sûr, il a senti son corps sursauter et se tourner dans une direction différente lorsqu’il a reçu une balle dans le cou.

Il explique : « J’avais l’impression que mon corps avait été heurté par un semi-remorque avec tant de force. Il a fait tomber mes lunettes et j’ai heurté le sol.

« J’ai cette sensation de brûlure dans mon épaule et ma chemise commence à être mouillée.

« Ma chemise est passée du blanc immaculé au rouge. J’avais reçu une balle. Je n’en connaissais pas la gravité. Je ne pouvais pas le voir. Je savais juste que j’avais un gros trou dans le cou. »

Ma chemise est passée du blanc immaculé au rouge. J’avais été fusillé. Je n’en connaissais pas la gravité. Je ne pouvais pas le voir. Je savais juste que j’avais un gros trou dans le cou Jonathan Smith

Personne ne s’est arrêté pour l’aider. Jonathan prétend qu’il s’est approché d’une voiture mais le conducteur a remonté la vitre et s’est enfui. Il a finalement été aidé par Tom McGrath, un policier en congé de San Diego.

Il a été révélé plus tard que Jonathan avait aidé « d’innombrables » personnes avant d’être abattu.

La fusillade de masse a déclenché des débats houleux sur les lois américaines sur les armes à feu, qui continuent de faire rage.

Malgré une série de fusillades de masse qui se sont produites depuis, les législateurs américains restent enfermés dans des batailles sur la question.

11 Minutes : America’s Deadliest Mass Shooting diffusé ce soir à 21h50.

Des corps étaient éparpillés sur le sol alors que les médecins se battaient pour sauver les blessés Crédit : AP

Les hôpitaux de Las Vegas étaient bondés alors que des centaines de blessés cherchaient de l’aide Crédit : Getty

Le massacre de Las Vegas reste la fusillade de masse la plus meurtrière des États-Unis, avec 61 morts, dont le tireur Crédit : AP : Associated Press

Evil Paddock a tué 61 personnes, dont lui-même, lors de son saccage Crédit : Reuters