J’ai reçu une balle dans la tête à bout portant alors que je suppliais pour ma vie, mais j’ai survécu après avoir joué au mort

Une JEUNE femme qui a reçu une balle dans la tête à bout portant a miraculeusement survécu après avoir joué au mort – et maintenant elle est la mère d’une magnifique petite fille.

Le vétéran de l’armée Sydney Rice, 25 ans, a failli mourir lorsqu’un copain d’université a ouvert le feu après une dispute avec son petit ami, le tuant sur le coup.

Incroyablement, elle a survécu à l’épreuve traumatisante après avoir joué au mort jusqu’à ce que l’attaquant calleux soit parti et qu’elle puisse appeler de l’aide.

«Il a mis une arme sur mon front – tout s’est passé si vite», a expliqué Sydney, de Huntington, en Virginie-Occidentale.

Alors qu’elle suppliait pour sa vie, Sydney a été abattue alors qu’elle passait la nuit chez son petit ami Aaron Black après que les deux hommes se soient disputés au sujet d’une entreprise de chiots.

«Oh mon Dieu non, s’il vous plaît ne le faites pas! Ne me tirez pas dessus », avait supplié Sydney son agresseur, avait-elle révélé au Sun.

«Il n’a pas dit un mot en appuyant sur la gâchette à bout de bras loin de mon front.

La jeune femme terrifiée était au lit lorsque l’ami de son petit ami étudiant, Quenton Sheffield, était venu pour une visite nocturne et avait fait irruption dans la pièce en brandissant une arme à feu.

Alors que l’horreur se déroulait, Sydney a fait la découverte horrible de son petit ami mort à la table de la cuisine après qu’il ait lui aussi été abattu dans la rangée.

«J’ai ressenti une douleur extrême dans mon œil droit et je suis tombée sur le lit, mes oreilles sonnant si fort à cause du coup de feu qu’elles ont crié», a déclaré Sydney.

«Comme je ne savais pas si Quenton était toujours là, j’ai fait semblant d’être mort jusqu’à ce que je sois sûr qu’il avait décollé.

«Alors que je courais dans la cuisine, j’ai vu Aaron assis à la table comme il le faisait toujours, la tête et les mains sur la table, le visage tourné vers moi.

«Ses yeux étaient grands ouverts et il avait été abattu plusieurs fois.

«Reste avec moi Aaron», m’écriai-je. «J’ai aussi été blessé. S’il-te-plait reste avec moi! »

Après avoir appelé le 911 à la suite de l’attaque non provoquée du 2 septembre 2017, Sydney a désespérément tenté de faire revivre son petit ami, qui avait alors 20 ans.

«Je l’ai déplacé doucement vers le sol, je l’ai retourné et j’ai commencé la RCR. Je pense au fond de moi que je savais qu’il était en train de mourir et que c’était futile, mais je devais continuer d’essayer », a-t-elle déclaré.

«S’il te plaît, ne meurs pas,» ai-je murmuré. «Aaron, tu ne peux pas me quitter!»

SURGE D’ADRENALINE

Brave Sydney a couru dehors pour rencontrer l’ambulance dans une poussée d’adrénaline, malgré ses propres blessures dévastatrices.

Après avoir raconté aux médecins et aux flics ce qui s’était passé, Sydney s’est effondrée.

«C’était un tel soulagement de voir de l’aide arriver», a déclaré Sydney.

«S’il vous plaît, ne me laissez pas mourir, j’ai supplié le secouriste qui a soigné ma blessure sanglante.

La jeune femme blessée a été transportée d’urgence à l’hôpital où les chirurgiens ont effectué une craniotomie d’urgence pour retirer la balle qui avait traversé le milieu de son front et logée dans son orbite droite.

«Je me suis réveillé le lendemain de mon opération et ma première pensée a été Aaron», a ajouté Sydney.

«Comment va Aaron? Ai-je demandé en priant pour qu’il ait survécu.

Mais comme les médecins ont révélé qu’Aaron était mort après son arrivée à l’hôpital sans activité cérébrale, Sydney dévastée a réalisé toute l’étendue de la tragédie de la nuit.

«Je me suis effondré et j’ai sangloté. «Non, non, non», ai-je pleuré », a révélé Sydney.

«La douleur dans mon cœur était atroce – l’homme avec qui j’avais toujours imaginé que je passerais le reste de ma vie était parti et je ne savais toujours pas pourquoi et ce qui s’était passé cette nuit-là.

«La seule chose que je savais, c’est que Quenton nous avait abattus tous les deux et nous avait laissés pour morts.

Elle a été libérée après 10 jours d’hospitalisation et est rentrée chez elle pour ramasser les morceaux et faire face à un stress post-traumatique sévère.

« Physiquement, j’avais fait une si bonne récupération que je n’avais même pas besoin de cure de désintoxication », a expliqué Sydney.

«Mon visage était en désordre, cependant – il était gravement enflé et j’avais perdu mon œil, mais il a été jugé préférable de me renvoyer à la maison pour que mon corps puisse progressivement se guérir.

«Mentalement, j’étais en désordre et on m’a diagnostiqué un grave trouble de stress post-traumatique. J’ai souffert de cauchemars extrêmes et je ne pouvais pas quitter la maison. J’avais tellement de chagrin et de culpabilité que j’ai survécu et Aaron n’a pas . «

Plus d’un mois plus tard, Sheffield s’est livré aux flics et a été reconnu coupable en 2020 du meurtre au premier degré d’Aaron et des blessures malveillantes de Sydney.

Il a été condamné à la prison à vie.

«Depuis le tournage, j’ai eu plusieurs charges pour corriger la forme de mon visage des dommages causés par la balle. J’ai encore des cauchemars et des flash-back », a déclaré Sydney.

Bien que Sydney ne se remette jamais complètement de ses blessures physiques et émotionnelles, elle est maintenant fiancée à l’agent de sécurité Jeffrey Johnson, 24 ans.

Le couple a une fille d’un an, Laya, et planifie son mariage pour l’hiver 2021.

«Les médecins disent que c’est un miracle que je sois ici», a déclaré Sydney. «Après une intervention chirurgicale d’urgence, les médecins ont dû laisser la majeure partie de la balle logée dans ma tête car il est trop risqué de l’enlever.

«Je suis tellement reconnaissant d’être en vie et même si je vais toujours manquer et aimer Aaron, j’ai une nouvelle vie avec Jeffrey et Laya à vivre pleinement.

«C’est ce qu’Aaron voudrait pour moi, il serait heureux de voir que je mène une belle vie.

«Il me manque toujours et je le ferai toujours, mais avec Jeffrey et Laya à mes côtés, je sais que je ne serai jamais seul et j’attends mon avenir avec impatience.

«Chaque jour devient plus facile et maintenant je prépare le mariage de mes rêves. J’ai tellement de choses à vivre.